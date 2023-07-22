Bitcoin (BTC) 30 bin dolar seviyesinin altına düşerek son boğa koşusu sırasında BTC satın alan kısa vadeli yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Bitcoin’in fiyatındaki bu öngörülemezlik, bazı yatırımcıları en büyük kripto parada uzun vadeli bir yaklaşım benimsemeye itti. Zincir üzeri veri platformu Glassnode’un sağladığı veriler, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının (LTH) tuttuğu toplam Bitcoin adedinin rekor seviyelere yükseldiğini gösteriyor.

STH’lar Satarken LTH’lar Yaptıkları Satın Alımlarla Rekor Kırdı

Zincir üzeri veri platformu Glassnode, LTH’ların cüzdanlarında tuttukları BTC adetinin 14.5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi. Veri uzmanı Gustavo Faria, kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının (STH) zincir üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerin harcanan kar çıktısı oranının (SOPR) 1 seviyesine çok yakın olduğunu belirtti. SOPR’nin 1’den küçük olması satıcıların zararda, daha yüksek olması ise karda olduklarını gösterir. Bitcoin’in yükseliş döneminde SOPR aralığının bir destek alanı olarak hareket etmesi bekleniyordu, ancak bu rolü yerine getirmedi. 1’e doğru bir düşüş, STH’nin çoğunluğunun çok az ilerleme kaydettiğini ya da hiç ilerleme kaydetmediğini gösterir.

Öte yandan, uzun vadeli yatırımcıların STH’lere kıyasla daha yüksek bir harcanan kara sahipler. Bu istatistik son derece yüksek olduğunda, Bitcoin’in piyasanın zirvesine yakın olduğu şeklinde yorumlanmaktadır ancak, 1,38 gibi nispeten düşük bir SOPR oranına sahip olan Bitcoin’in zirveden ziyade dibe daha yakın olduğu değerlendirilebilir.

Onlar Piyasanın Güçlü Elleri

LTH’ler, piyasa koşullarından bağımsız olarak BTC‘lerini uzun süre tutma eğiliminde oldukları için genellikle piyasanın “güçlü elleri” olarak kabul edilirler. LTH’ler tarafından tutulan Bitcoin arzı, rallinin ilk aylarında istikrarlı bir şekilde artarak bu kategoriye net bir girişe işaret ediyordu ancak, LTH göstergesi Şubat ayının sonlarında düşmeye ve Mart’ta en düşük seviyeye ulaşarak Bitcoin’in fiyatında önemli bir düşüşe denk geldi. Bu LTH’ler tarafından yapılan bazı satışların fiyat düşüşüne katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor.

Tüm bunlar, Bitcoin’in Fiyattaki son düşüşe rağmen, bazı yatırımcılar Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeli konusunda iyimserliklerini koruduklarını ve varlıklarını satmadan tutmaya devam ettiklerini gösteriyor. LTH’lara ait veriler, bu yatırımcı grubunun piyasadaki düşüş trendine rağmen güçlü durduğunu gösteriyor.