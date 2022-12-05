En büyük kripto para Bitcoin yükseliyor. BTC'deki yükseliş devam eder mi? Bitcoin fiyat analizi ve diğer detaylar haberimizde.

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22 Kasım’da Bitcoin (BTC) fiyatının bir ay içinde ikinci kez 15 bin 600 dolar desteğini test ettiği görülmüştü. Böylece en büyük kripto paranın fiyatı, seviyesini güçlü bir birikim bölgesi olarak doğrulayan aynı destekten iki kez toparlanarak yükseldi. Düşüşün tersine dönerek yerini yükselişe bırakması, 17 bin 700 doları geçmeyi hedefleyen yeni bir rahatlama rallisinin başlamasını sağladı.

Bitcoin Fiyatı

Bitcoin’deki son toparlanma fiyatları yüzde 10 artırdı ve 16 bin 200 dolar ve 16 bin 900 dolardaki iki önemli direnç seviyesinin aşılmasını sağladı. Ayrıca, kripto paranın fiyatı bu rallinin ardından yatay hareket etti ve yeni geri kazanılan 16 bin 900 dolardaki desteğin üzerinde kalmaya çalıştı. Bir tekrar test (re-test= sonrası ralli, alıcıların daha yüksek seviyelere tırmanmak için uygun bir ralliyi tetiklerini gösteriyor. Bununla birlikte, azalan hacimle desteklenen günlük mum yükseliş beklentisinde bir miktar zayıflığa işaret ediyor.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,78 yükselişle 17 bin 328 dolardan işlem görüyor. Satın alım baskının devam etmesi durumunda fiyatın öncelikle 17 bin 700 dolar, ardından 18 bin 500 dolardaki dirence ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte, Bitcoin fiyatı önümüzdeki işlem seansında yükseliş yolunu takip edemeyecek olursa düşüş görülebilir.

Küresel Para Girişi/Çıkışı Metriği

Bir zincir üstü (on-chain) metriği olan Küresel Para Girişi / Para Çıkışı (GIOM) metriği, BTC yatırımcıları arasında tarafsız bir duruş olduğunu gösteriyor. Bitcoin cüzdanlarının yüzde 46,48’i para girişi görürken yani kar görürken, yüzde 49,05’i para çıkışı yani zararda.

Ayrıca, ortalama değeri 12 bin 633 dolar olan en yakın yeşil küme, önemli bir İlgi Alanı’nı (AOI) gösteriyor. Bu alıcılar için yükselişin devam etmesine yardımcı olabilir. Öte yandan ortalama değeri 20 bin 2530 dolar olan kırmızı küme önemli bir arz bölgesine vurgu yapıyor.

Bitcoin’de Teknik Göstergelerde Son Durum

Göreceli Güç Endeksi (RSI), yükseliş bölgesine girmenin eşiğindeki ve toparlanan piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Yükselen BTC fiyatı kısa süre önce 20 günlük EMA eğimini geri aldı ve bu, devam eden toparlanmanın sürmesi için önemli bir destek görevi görüyor.