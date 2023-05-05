Okuma Süresi: 3 Dakika

İddialara göre sağlıklı bir Bitcoin fiyatı, DigiToads gibi memecoin’lerin fiyat keşif aralıklarını aşmalarına ve tam fiyat potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan güçlü bir pazarın reçetesi olabilir.

Bitcoin fiyatı Aralık ayından bu yana iki katına çıktı ve eğer yükselmeye devam edip kilit direnci aşabilirse, bu başka bir boğa koşusunun başlangıcını işaret edebilir. Bu da diğer kripto para birimleri gibi memecoinler için de bir yükseliş sinyali olabilir.

DigiToads (TOADS) İyi Bir Yatırım mı?

Proje ekibi DigiToads’u piyasadaki diğer memcoin’lerden ayıran bazı özellikler oduğunu iddia ediyor. Açıklamalara göre bir borsaya bile girmeden önce 2,3 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği göz önüne alındığında, bu fiyatın yükselebileceğini gösteriyor olabilir. Ekibin iddialarına göre BitMart, bu yaratıcı protokole ev sahipliği yapan ilk borsa olacak, ancak sonuncu olmayacak.

Açıklamalara göre DigiToads’un arkasındaki tamamen doxxed ekip, bu oyunun P2E yönüne odaklandı. Kurbağanızın hüküm sürmesi için sadece diğer kullanıcılarla mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda sadece on iki tane bulunan NFT The Platinum Toad’a sahip olmak için bir yol da inşa edebiliyorsunuz. TOADS ekosisteminin en kârlı yatırımcılarından biriyseniz bu kurbağaya sahip olabilirsiniz.

İddialara göre popüler inanışın aksine, bazı memecoinlerin bazı faydaları ve pratik kullanım durumları vardır ve TOADS bu coinlerden biri. Toad School, üç NFT’niz olduğu sürece, ticaret yolculuğunuzda daha donanımlı olmanız için size ücretsiz bilgi konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.

Buna ek olarak, aylık kârın %2,5’i yağmur ormanlarının korunmasına yardımcı olan hayır kurumlarına ve projelere gidecek, bu da ekibin topluma fayda sağlayan ve değerli girişimlere geri vermeyi amaçlayan uzun ömürlü bir projeye bağlı olduğunu gösteriyor ve 150.000 $ değerinde hediye ile bu, büyük planları olan önemli bir proje olduğu iddia ediliyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve ön satışa katılmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Memecoin Yorumları

Bir projeyi ilk aşamalarında tanımladığınızdan ve borsada 10 katına çıkmadan önce yatırım yaptığınızdan emin olmak, mükemmel bir yatırımı iyi bir yatırımdan ayıran en önemli bileşen olarak iddia ediliyor.

İddialara göre sonunda bir staking platformu başlatmak ve TOADS’ın piyasadaki en popüler NFT’lerden biri haline gelmesi için büyük planları olan proje geliştiricileri büyük hayaller kuruyor.

Ekibin açıklamasına göre hiçbir faydası olmadan değeri patlayan ve 100 katına çıkan düzinelerce memecoin örneği var, bu nedenle hayır kurumlarına bağış yapan ve topluma geri veren ve katılımı teşvik eden bir fikir söz konusu değil. Ayrıca iddialara göre TOADS satın almak için birden fazla coin kullanabilirsiniz.

Sonuç

Birçok memecoin uzun vadeli bir yatırım için güvenilir kripto olarak kabul edilmez. Bunun başlıca nedeni, hiçbir faydalarının ve uzun vadeli planlarının olmaması olabilir. Ancak iddialara göre TOADS’ın geliştiricileri, vizyonlarının teknik incelemelerinde yayınlanmasını sağlamak için önemli ölçüde zaman ve çaba harcadılar.

Memecoin’lerin 2021’deki boğa koşusu sırasında tanık olunan aynı patlayıcı büyümeye sahip olup olmayacağı görülecek. Ancak birçok analist, Bitcoin’in 35.000 $’ın üzerine çıkması ve birkaç hafta boyunca orada kalması halinde, bir yatırım çığının onu yeni zirvelere doğru hareket ettirdiğinin görülebileceğini belirtti.

Eğer durum böyle olursa iddialara göre, DigiToads gibi memecoin’lerin fiyatları da yükselebilir.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.