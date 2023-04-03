Fiyat her şey değil ve Bitcoin (BTC) büyümeye devam ediyor. Yeni hype zirveyi gördü. Peki daha büyük bir zirve kapıda mı?

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Kral kripto para birimi hayatımıza girdiğinde sadece dijital bir değer deposuydu. Ancak sektör hızla gelişti. Ardık dijital, merkeziyetsiz bir internete doğru koşuyoruz. İnternet siteleri, uygulamalar blockchainler üzerinde yükseliyor. Yatırımcılar geleceğin teknoloji devlerine erken dönemde yatırım yapıyor. Peki Bitcoin yerinde mi sayıyor? Elbette hayır.

Ordinaller ve BRC-20 Token Nedir?

Ordinaller, Bitcoin ağında veri depolamaya yarar. Diğer ağlardaki NFT’lere benzer şekilde görsel, ses, metin hatta video dosyalarını Bitcoin ağında saklayabilirsiniz. Bu özellik bir süredir daha büyük ilgi görüyor ve kripto para kralı için büyük bir potansiyeli vurguluyor. Çoklu koleksiyon basımı şimdilik mümkün olmasa da blockchain’e eklenen tekli dijital parçalar ilerleyen süreçte NFT coşkusu yeniden parlarsa Bitcoin ağ hareketliliğini patlatabilir.

Peki BRC-20 token nedir? BEP-20, ERC-20 vesair birçok farklı türü var. Örneğin Ethereum ağında token sözleşmeleri dağıtmak, token basmak ve tokenleri aktarmak için bir token standardına ihtiyacınız vardır. Bu ERC-20’dir. Bitcoin (BTC) tarafında ise aynı şey BRC-20 olarak isimlendiriliyor. Sözleşmeleri ağa işlemek için yine yukarıda bahsettiğimiz ordinaller kullanılıyor.

Ordinals ve BRC-20 tokenlerinin Bitcoin’e gelişi, 14 Kasım 2021’de yürürlüğe giren Bitcoin Taproot soft fork’u ile mümkün oldu. O günlerde henüz güncelleme gelmeden önce Bitcoin’e akıllı sözleşme yeteneklerinin yükleneceğini sık sık hatırlatıyorduk.

Bitcoin Ağında Hareketlilik

Dune Analytics verilerine göre, Bitcoin Ordinals 2 Nisan’da 58.179’a ulaşarak 9 Mart’taki 31.692’lik bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini %83,5 oranında aştı. Artışın, Mart ayı başlarında Domo isimli bir on-chain analist tarafından Ordinals protokolü üzerinde “Bitcoin Request for Comment” (BRC-20) tokenlerinin oluşturulmasından kaynaklandığına inanılıyor.

Ordinals odaklı bir podcast’in sunucusu olan “Leonidis og”a göre, 2 Nisan’daki yazıtların 55.000’den fazlası metin tabanlı Ordinals şeklinde geldi ve bunların çoğu BRC-20 tokenları tarafından temsil edildi. Leonidis son yaptığı paylaşımda 2 Nisan’daki artışın, son birkaç gün içinde piyasaya sürülen BRC-20 tokenleriyle etkileşim kurmak için kullanılan yeni araçlardan kaynaklandığını açıkladı.

“Bir ay önce piyasaya sürüldüğünde BRC-20 etrafında büyük bir heyecan vardı ama sonunda bu heyecan azaldı. Bu durgunluk sırasında, geliştiriciler BRC-20 ile etkileşimi çok daha kolay hale getirmek için araçlar geliştirdi ve şimdi ATH’nin ilgisini görüyoruz. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim. Kullanıcı deneyimi önemlidir!”

En popüler BRC-20 tokenleri arasında şu anda “pepe”, “ordi” ve “punk” bulunmaktadır. Bunları piyasa değeri sırasıyla 2,5 milyon, 2,1 milyon ve 900 bin dolardır.