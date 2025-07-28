Bitcoin Yatırımcıları İçin Zamanlama Belirsizliği Sürüyor

Bitcoin $118,760.78, son dönemde rekor seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor. Piyasada hem mevcut yükseliş trendine katılmak isteyen yeni yatırımcıların hem de mevcut yatırımcıların zamanlama konusunda kararsızlık yaşadıkları görülüyor. Yatırımcılar, şu anda pozisyona girmenin mi yoksa daha uygun bir düzeltme seviyesini beklemenin mi daha doğru olacağı hususunda çeşitli görüşler dile getiriyor.

Uzmanlardan Düzeltme Beklentisi

10x Research kurucusu Markus Thielen’in değerlendirmelerine göre, Bitcoin’in mayıs ayında kırdığı direnç noktasının artık destek seviyesine dönüşmüş olması, yatırımcılar için önemli bir fırsat olabilir. Thielen, bu seviyenin yaklaşık 111.000 dolar civarında olduğunu belirtiyor ve olası bir geri çekilmenin pozisyona giriş için uygun risk ve getiri oranı sağlayabileceğine işaret ediyor.

Risk-getiri oranı, yatırımcıların potansiyel bir yatırımda beklenen kayıp ile kazanç arasındaki dengeyi hesaplamalarında önemli bir ölçüt olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, genellikle 1:2 veya daha avantajlı bir oran arayarak, önemli destek seviyelerinde işlem yapmayı tercih ediyorlar. Bu bağlamda, 111.673 dolar seviyesi, birçok yatırımcı için dikkat edilmesi gereken bir eşik olarak değerlendirilebilir. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Alternatif Senaryolar ve Piyasa Dinamikleri

Bazı piyasa uzmanlarına göre, piyasalarda geçmişte görülen kırılma noktalarının tekrar test edilmesi sıkça rastlanan bir durum. Böyle bir hareketin ardından yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Şu an itibarıyla Bitcoin’in 119.500 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izlediği ve ABD ile Avrupa Birliği arasında gerçekleşen büyük ticaret anlaşması haberlerinin kısmen yükselişi desteklediği bildiriliyor.

Diğer yandan, beklenen düzeltme hareketinin gerçekleşmemesi senaryosu da masada. Yani, fiyatın geri çekilmeden daha yukarılara sıçraması da olası görünüyor. Bu durum, yatırımcıların stratejilerinde esnek olmalarını gerektiriyor. Özellikle, Bitcoin’in 120.000 dolar seviyesini aşması halinde yeni bir yükseliş eğiliminin başlayabileceği düşünülüyor.

Markus Thielen: “Fiyatın 111.673 dolar seviyesine bir geri çekilme yaşamasını tercih ederdik, çünkü bu durum riske göre getirisi daha elverişli bir giriş noktası sunar.”

Ayrıca, Thielen’ın analizi, eğer güçlü bir düzeltme yaşanmazsa, 120.000 dolar üzerinde kalıcı bir hareketin riskli de olsa trendle yeniden pozisyon almayı anlamlı kılabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu tür bir senaryoda yatırımcıların daha sıkı zararı durdur seviyeleri belirlemeleri gerektiği de vurgulanıyor.

Markus Thielen: “Özellikle 120.000 doların üzerine sürdürülebilir bir hareket, tekrar trende katılmayı haklı çıkarabilir; fakat bu durumda olağanüstü sıkı zararı durdur seviyeleri uygulanmalıdır.”

Genel olarak, piyasada hem düzeltmenin hem de yükselişin sürme ihtimali bulunuyor. Yatırımcılar, teknik analiz seviyelerini takip ederek, değişken piyasa koşullarında işlem stratejilerini yeniden gözden geçiriyorlar. Uzman görüşleri ışığında, risk yönetiminin ve piyasa takiplerinin önemli olduğu anlaşılıyor. Yatırımcıların kendi risk profillerine uygun stratejiler geliştirmeleri, değişen piyasa koşullarında avantaj sağlayabilir.