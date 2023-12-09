Bitcoin ve Solana Yorumları, BorroeFinance %150 Kazançla İlgi Mi Çekiyor? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bilgili yatırımcılar şu anda kripto endüstrisindeki durumları nedeniyle Bitcoin (BTC) ve Solana’ya (SOL) odaklanmış durumda. Katar’ın Bitcoin için büyük bir şey planladığına dair raporlar var. Öte yandan FTX, sıkıntılarını gidermek için Solana’nın son başarısından yararlanıyor. Önümüzdeki haftalarda iddialara göre %150 yatırım getirisi sağlayacak bir BorroeFinance’ın ($ROE) da dikkat çektiği iddia ediliyor.

BTC Aralık Ayında Çift Haneli Artış Kaydetti

2022 Dünya Kupası’ndan keyif aldınız mı? Katar, kripto endüstrisinde başka bir gösteri sunmak üzere. Max Keiser’e (bir Bitcoin maksimalisti) göre, Katar’ın Egemen Varlık Fonu (QSWF) 500 milyar doların üzerinde Bitcoin satın almayı planlıyor. Petrol zengini ülke bu planı gerçekleştirirse, bu tarihteki en büyük tek kripto alımı olacak ve analistler Bitcoin fiyatının tavan yapmasını bekliyor.

Bu gibi söylentiler yatırımcılara Bitcoin’e yatırım yapma cesareti veriyor ve BTC Aralık ayının ilk haftasında %14,35 değer kazandı. Bağlam açısından, BTC 1 Aralık’ta 38,037 dolardan satıldı. Birkaç gün sonra BTC yükselişe geçti ve 6 Aralık’ta 43.515 dolardan işlem gördü. Uzmanlara göre Bitcoin, kurumsal yatırımcılar için en iyi kripto yatırımı. Sonuç olarak, uzmanlar Nisan ayında BTC’nin yarıya inmesi sayesinde 2024 yılının 1. çeyreğinde daha fazla fiyat pompalanacağını tahmin ediyor.

BorroeFinance: Web3 İşletmeleri

Kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Web3 işletmeleri genellikle geleneksel kaynaklardan nakit bulmakta zorlanır. Sonuç olarak BorroeFinance, web3 katılımcılarının gelecekteki dijital kazançlarını satarak anında nakit üretmelerine olanak sağlamak için oluşturuldu. BorroeFinance, web3 işletmelerinin gelecekteki gelirlerini NFT’lere dönüştürmelerine ve bunları destekleyici topluluklara indirimli olarak satmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir bağış toplama platformudur.

$ROE’nin üçüncü ön satış aşaması güçlü bir şekilde devam ediyor ve 0,0175 $ karşılığında $ROE elde eden birkaç şanslı yatırımcıdan biri olabilirsiniz. Ekibin açıklamasına göre erken yatırımcılar, $ROE tüm ön satış aşamalarını tamamlayıp 0,040 dolara satıldığında %400’lük bir yatırım getirisi elde edecek. Buna ek olarak, iddialara göre uzmanlar 2024 yılında $ROE için büyük bir pazar benimsenmesi öngörüyor, yani token gelecek yıl Aralık ayına kadar 0,175 dolara satılabilir.

FTX Transferleri: SOL Yükseliş Momentumu

Solana ve RUNE gibi en iyi altcoinler 2023’ün 4. çeyreğinde üç haneli fiyat artışları kaydetti. Ancak, son FTX transferleri Solana’nın yükseliş ivmesini nihayet köreltti. Lookonchain, FTX’in 4 Aralık’ta 4,13 milyon Solana tokenini soğuk bir cüzdandan Coinbase’e aktardığını söyledi. Bu SOL tokenleri yaklaşık 248,67 milyon $ değerinde ve uzmanlar, feshedilen borsanın borç geri ödemeleri için para toplamak amacıyla bunları satmayı planladığını söylüyor.

FTX’in bu hamlesi sonucunda SOL, Aralık ayının ilk haftasında yalnızca %7,85 değer kazandı. 1 Aralık’ta 58,75 dolardan işlem gören SOL, 6 Aralık’ta 63,77 dolara yükseldi. Kasım 2022 ve 2023 arasında SOL satın alan yatırımcılar hala kârda. Bununla birlikte, uzmanlar SOL için değişen bir fiyat hareketi öngörüyor ve iddialara göre yeni başlayan kripto para yatırımcılarına $ROE gibi diğer tokenlere yatırım yapmaları tavsiye ediliyor olabilir.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.