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Kripto piyasası, büyük kazançlar için fırsatlar yaratan ancak aynı zamanda yüksek düzeyde risk içeren karakteristik volatilitesi ile biliniyor. AB tescilli bir cüzdan hizmeti ve borsa olan ArbiSmart ise bu ortamda yatırımcıların %1.000 gibi bir getiri elde edebileceklerini iddia ediyor.

Her İşlemde Kâr Sağlanabilir Mi?

Yapılan açıklamalara göre ArbiSmart platformu üzerinden yatırımcılar kripto sattığında, mevcut fiyatın üç katını alıyor (piyasa değeri +%200). Bu, yatırımcıların mevcut fiyatın on katını (piyasa değeri +%900) aldığı yerel token RBIS hariç 25 kripto para biriminin tümü için geçerli gibi görünüyor. Açıklamalara göre yatırımcıların, kripto paraları için mevcut oranın en az üç katını almak için minimum satış tutarını karşılaması ve 24 aylık bir hak ediş süresine uyması gerekiyor.

Potansiyel Kaybı Kazanca Dönüştürmek

Yapılan açıklamalara göre eğer kullanıcı 1.000 € değerinde Shiba Inu satmak isterse, hesabına hemen 3.000 € yatırılacak ve 24 aylık hak ediş süresi tamamlandığında bu parayı çekebilecek. Bunun yerine platformun iddiasına göre kullanıcı 1.000 € değerinde RBIS satmayı seçerse, hak ediş süresinin sonunda 10 bin € alacak.

ArbiSmart’ın açıklamalarına göre bu şekilde kullanıcılar, ellerinde tuttukları para birimi için fiyat düşüyorsa, daha fazla kaybı önleyebilir ve bakiyelerine zarar verecek bir satıştan kar elde edebilirler.

Platform bu noktada yaptığı açıklamalarda, “Diyelim ki DOGE’niz aniden %60’tan fazla düştü. Bin dolar değerinde olan kripto sermayeniz şimdi sadece 400 dolar değerinde. Daha fazla düşmeden önce ArbiSmart platformu aracılığıyla satarsınız, mevcut piyasa değerinin üç katını alırsınız, yani çökmeden önceki orijinal fiyattan daha fazla kazanarak 1.200 $ alırsınız.” iddialarını kullanıyor.

Dipten Alım Yaparak Ekstra Kar Elde Edilebilir Mi?

Yapılan açıklamalara göre ArbiSmart gösterge paneli üzerinden kullanıcılar her fiat veya kripto satın aldığında garantili bir kar ve para birimi satın alımında %50’ye varan indirim sunduklarını iddia ediyor.

ArbiSmart %10 ile %50 arasında değişen bir dizi indirim seçeneği sunduklarını da dile getiriyor. İndirim boyutu, satın alma miktarına, hak kazanma süresinin uzunluğuna ve birkaç durumda, hak kazanma süresi boyunca belirli bir miktarda RBIS’in de kilitlenip kilitlenmediğine bağlı olabilir.

Bu da, örneğin Ripple fiyatı düştüyse, yatırımcının zaten ucuza aldığınız tokenı mevcut piyasa değerinin yarısına kadar satın alabileceği anlamına geliyor gibi görünüyor. Yani platformun iddialarına göre, kullanıcı, %50 indirimle 5.000 $ değerinde XRP satın alıyorsa, yalnızca 2.500 $ öder ve hesabına anında 5.000 $ değerinde Ripple yatırılır ve hak ediş süresi biter bitmez çekilebilir.

ArbiSmart’ın iddialarına göre fiyat %30 veya %40 daha düşse bile kâr garantili ve kullanıcılar fiyatın yeniden yükselmesi durumunda da kâr elde edebilir.

Yapılan açıklamalara göre ArbiSmart cüzdan tasarruf planlarında yılda %147’ye varan faiz oranlarının yanı sıra bu takas özellikleri, ArbiSmart projesini mevcut kripto ikliminde yer alan dijital para sahipleri için e güvenli, akıllı ve kârlı seçim haline getiriyor olabilir.

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