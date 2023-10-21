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Bitcoin ve Altcoin’ler Ne Kadar Oldu? İşte Kripto Para Piyasasında Son Durum

Özet

  • Kripto para piyasası son dönemde enflasyon, yüksek faiz, Hamas-İsrail savaşı ve düzenleyici endişeler nedeniyle volatil bir seyir izliyor.
  • Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika faizini artırma planlarını güvercinleştirme sinyali vermesi piyasadaki iyimserliği artırdı.
  • Ayrıca ABD'de spot Bitcoin ETF'sinin yakında onaylanacağına dair spekülasyonlar da piyasadaki yatırımcı güvenini büyük ölçüde arttırdı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:49
21 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası son haftalarda enflasyon, yüksek faiz koşulları, Hamas-İsrail savaşı ve piyasadaki düzenleyici sorunlarla ilgili endişelerle yüksek volatilite gösteriyor. Son olarak Fed Başkanı Jerome Powell’ın politika faizini artırımı planlarıyla güvercinleşebileceğini göstermesi kripto para piyasasındaki yatırımcılar arasında iyimserliği körükledi. Bununla birlikte ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin yakında onaylanacağına yönelik spekülasyonlar piyasa katılımcılarının kripto para olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Peki kripto paralar ne durumda? Gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) son dönemdeli kazançları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bitcoin, 20 Ekim’de 30 bin dolar sınırını aşmayı başarsa da psikolojik olarak önemli olan bu eşiğin üzerinde kalamadı ve bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,41 artışla 29 bin 588 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin olan Ethereum‘un (ETH) fiyatı ise şu sıralar bin 600 dolar eşiğini aşma mücadelesi veriyor. Yazım sırasında ETH‘nin fiyatı son 24 saatte yüzde 1,23 artışla bin 599 dolardan el değiştiriyor. Veriler ETH’nin değerini haftalık zaman diliminde yüzde 2,97 artırdığını gösteriyor.

Dahası popüler altcoin’lerden Solana‘nın (SOL) fiyatı son 24 saatte yüzde 2,12 yükselişle 26,84 dolardan, XRP‘nin (XRP) fiyatı yüzde 0,32 artışla 0,5146 dolardan, en büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı yüzde 1,19 artışla 0,05992 dolardan ve Shiba Inu‘nun (SHIB) fiyatı yüzde 0,20 artışla 0,000006928 dolardan işlem görüyor.

Toplam Piyasa Değeri 1.10 Trilyon Dolar Eşiğinin Üzerinde

Kripto para piyasasının geneli için konuşacak olursak, toplam piyasa değerinin son 24 saatte yüzde 0,81 artışla 1.10 trilyon dolar seviyesinin üzerinde, 1.12 trilyon dolar seviyesinde bulunduğu görülüyor. Piyasanın genelindeki işlem hacmi ise yüzde 12,54 artışla 46.97 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in hazırlayıp sunduğu kripto para piyasası için Korku ve Açgözlülük Endeksi‘ne bakıldığında endeksin şu anda 100 üzerinde 53 seviyesinde yani nötr olduğunu da ekleyelim.

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