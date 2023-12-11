Bitcoin ve Altcoin’ler Düşerken Balinalar XRP’de Harekete Geçti! Milyonlarca Dolarlık XRP Neden Borsalara Gönderildi?

Ripple Labs tarafından ortaya çıkarılan ve adı SEC davası sebebiyle bir türlü temizlenemeyen XRP‘de geçtiğimiz haftalardan bu yana süren balina faaliyetlerine bir yenisi eklendi. XRP coin, kripto paralarda bugün genel bir fiyat düşüşü yaşanırken dikkat çekici bir balina işlemine ev sahipliği yaptı. XPR fiyatı belki de genel piyasa şartlarının yanı sıra buna bağlı olarak büyük bir düşüş yşaadı.

Yazım saati itibariyle, XRP’nin fiyatı 11 Aralık tarihinde 0,61 dolar seviyesinde bulunuyordu ve kritik 0.62 dolar seviyesinin altına düştü. Bu düşüşe rağmen piyasada yorumlarıyla tanınan kripto analistleri, XRP coin için hala iyimser bir bir bakış açısına sahip olduklarını belirtiyorlardı.

XRP Balina İşlemi: Detaylı Analiz

Blockchain üzerinde gerçekleşen balina işlemlerini hızlı bir biçimde paylaşmasıyla bilinen Whale Alert, son 24 saat içerisinde yeni bir XRP işlemi yakaladı. Yakaladığı işlemde XRP transferini ortaya koyan verileri paylaştı.

Whale alert tarafından paylaşılan veriye göre yazım saatinde 14,95 milyon dolar değere sahip olan 22,80 milyon XRP’nin transferi ortaya çıkarılmıştı. Bu transfer bilinmeyen bir cüzdandan kripto para borsası Bitstamp’a gerçekleşmişti.

Bilinmeyen bir adres olarak da adlandırılsa bu cüzdanın bir süredir XRP işlemleri gerçekleştirdiği biliniyordu. Bahsedilen cüzdan adresi, geçtiğimiz aydan bu yana bir dizi işlemde CEX’lere önemli transferler gerçekleştirerek yatırımcıların dikkatini çekmişti.

Ayrıca hali hazırda fiyat düşerken XRP’lerin bir CEX’e transfer edilmesi, kripto trader’ları ve yatırımcıları arasında korku ve büyük bir meraka yol açtı.

XRP Coin’in Geleceği

XRP fiyatında gözle görülür bir düşüş hareketi yaşanmasına, kripto para analistleri XRP’nin geleceği hakkında iyimserliklerini koruyor. XRP’de fiyat yazım saati itibariyle son 24 saatte %6,23 oranında sert bir düşüş yaşadı ve şu anda 0,61 dolar seviyesin işlem görüyor.

bunun yanı sıra, XRP fiyatında geçtiğimiz hafta da %0,83’lük hafif bir düşüşle yaşanmıştı. Genel tabloyu inceleyecek olursak aylık oranda ise %3,93’lük bir düşüş görülüyordu. Buna rağmen analistler iyimser yapılarını bozmadan XRP üzerinde yükseliş beklentilerini korumaya devam ediyorlar.

Tanınmış analist Egrag Crypto, yakın zamanda XRP coin hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı. Egrag tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan son düşüş birçok long pozisyonu hızla likit etti. Buna rağmen analiste göre XRP için hala 1,4 dolarlık fiyat beklentisi korunuyor.

Egrag bu açıklamayı XRP coin’de büyük fiyat hareketleri yaşanırken yaptı. Bunun yanı sıra bilinen bir diğer kripto analist Cryptoes, Ripple’ın yerel token’ı olan XRP’nin, tarihin kendisini tekrarlaması durumunda genel kripto sektöründe de öncü olabileceğini vurguladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.