Bitcoin, Trump’ın Yeni Gümrük Vergileriyle 65.000 Dolar Altını Gördü

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 65.000 dolar psikolojik eşiğinin altına geriledi. Bu hareketin arkasında ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata yüzde 15 oranında küresel gümrük vergisi uygulayacağını duyurması etkili oldu. Bitcoin, dijital altın olarak anılsa da, piyasalara hakim olan riskten kaçış ortamı nedeniyle yatırımcılar ani satışlara yöneldi.

Gümrük Vergileri ve Jeopolitik Riskler Kriptoyu Sarsıyor

Trump’ın 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 122’nci maddesini kullanarak ithalata tek taraflı gümrük vergisi getirmesi, ABD’de ve küresel ölçekte büyük tartışmalara yol açtı. Alınan bu karar, başta Çin ve Avrupa Birliği olmak üzere birçok ekonomiyle ticari ilişkilere dair belirsizliği artırdı. Kripto piyasalarında bu gelişmelerin ardından toplam piyasa değeri de yüzde 3’ten fazla düşüş gösterdi.

BTSE şirketinde operasyonlardan sorumlu isim Jeff Mei, tarifelerdeki artışın yatırımcıları kripto varlıklarını satarak olası daha büyük bir piyasa düşüşü öncesi pozisyon kapatmaya yönelttiğini belirtti.

Ani tarife artışlarının, beklenen ciddi piyasa düşüşüyle birlikte yatırımcıları kripto varlıklardan çıkışa ittiği ifade edildi.

Tarife belirsizliğine ek olarak, İran’da artan askeri gerilimler de kripto varlıklarda satış baskısını artırıyor. Tahmin piyasalarında olası askeri operasyonların fiyatlandığı bir dönemde, yatırımcılar spekülatif pozisyonlardan çıkıp nakitte kalma tercihini öne çıkarıyor.

Kurumsal Yatırımcıdan Çekilme Sinyalleri: ETF’lerde Beşinci Hafta Çıkış

Kurumsal yatırımlar da piyasadaki genel olumsuz havadan etkileniyor. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son bir hafta içinde yaklaşık 320 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu, üst üste beş hafta boyunca fonlardan para çıkışının gerçekleştiğini gösteriyor. Güvenli liman olarak bilinen altın aynı süreçte yüzde 2,6 değer kazanırken, Bitcoin’in dalgalı seyri dijital altın algısı üzerinde soru işaretleri yaratıyor.

10x Research şirketinin araştırma müdürü Markus Thielen, mevcut düşüşün tek bir gelişmeyle açıklanamayacağını, piyasanın düşük likidite ve belirsizlik nedeniyle klasik bir ayı sezonu dinamiği gösterdiğini vurguladı.

Thielen’e göre, Bitcoin’deki fiyat düşüşleri daha çok piyasa likiditesindeki zayıflığın bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Teknik Seviyeler ve Tahminler: 2026 İçin Fiyat Beklentileri Düşüyor

Analizlere göre, son satış dalgasıyla birlikte kısa vadeli destek seviyeleri kırıldı ve 67.000 dolardaki tabanın da altında yeni seviyeler test edilmeye başlandı. Standard Chartered bankası, yaşanan gelişmeler ve devam eden oynaklık nedeniyle 2026 için Bitcoin fiyat tahminini 50.000 dolar seviyesine çekti. Markus Thielen de fiyatın bu seviyeye kadar gerilemesinin mümkün olduğunu öngörüyor.

Öte yandan, Polymarket platformunda yapılan tahminlerde katılımcıların yüzde 62’si, bu yıl içerisinde Bitcoin’in 50.000 doların altına sarkmasını bekliyor. Son 24 saatte 500 milyon doların üzerinde pozisyonun tasfiye olması, piyasadaki aşağı yönlü baskıların güçlü kaldığını işaret ediyor.

Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, fiyatın tekrar 67.500 dolar seviyesine ulaşmaması durumunda zincirleme likidasyonların devam edebileceğine dikkat çekiyor.