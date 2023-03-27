Bitcoin fiyatı yılın başından bu yana yüzde 70'in üzerinde yükselmiş olsa da likidite son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), ABD’de patlak veren bankacılık krizi, enflasyonist baskı ve belirsiz makro ortamın ortasında güç göstermeye devam ediyor. BTC fiyatı, geçtiğimiz hafta sonu boyunca 28 bin doların hemen altındaki akümülasyonunu sürdürdü.

Bitcoin Likiditesi Son 10 Ayın En Düşük Seviyesinde

Bitcoin fiyatı yılın başından bu yana yüzde 70’in üzerinde yükselmiş olsa da likidite son 10 ayın en düşük seviyesine gerilediği bildiriliyor. Likidite, kripto para alıp satmanın ne kadar kolay olduğunu temsil eder ve yatırımcılar için önemli bir veridir. Düşük likidite daha az yatırımcı katılımı ve daha yüksek fiyat volatilitesi anlamına gelir.

Bloomberg’e konuşan Kaiko’dan Conor Ryder, BTC için alım ve satımların piyasa yapıcı emir defterlerinin her iki tarafındaki fiyatın yüzde 2 aralığında olduğunu söyledi. Likidite düşüşünün, kripto para alım satımı yapılan borsaların bankacılık sistemlerine ve ABD doları ödemelerine erişimini kaybetmesiyle gerçekleştiğini eklerken şu ifadeleri kullandı:

ABD borsalarındaki likidite ve özellikle ABD doları işlem çiftleri, bankacılık endişesi sayesinde en ağır darbeyi aldı. BTC fiyatındaki son yükselişin en büyük nedeni likidite azlığından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Likidite derinliği düşük olduğunda yalnızca aşağı yönde değil, aynı zamanda yukarı yönde de hareketlilik olabilir.

Ryder’ın da işaret ettiği gibi bu ayın başında iki büyük kripto dostu banka olan Signature ve Silvergate Bank’ın kapatıldığı görüldü. Her iki banka da hizmetleri ve gerçek zamanlı ödemeleri için kendilerine güvenen birden fazla kripto para şirketine bankacılık hizmeti sunuyordu. Ryder, “ABD’de bazı netlikler ortaya çıkana kadar, piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite enjeksiyonu olana kadar muhtemelen kısa vadede daha yüksek volatilite görülebilir.” diyerek beklentisini ifade etti.

Bitcoin’deki Yükselişin Temel Nedeni Bankacılık Krizi mi?

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 1.45 milyon cüzdan adresinin 700 binden fazla Bitcoin satın aldığı 27 bin 170 ila 27 bin 970 dolar arasındaki çok güçlü bir destek duvarı bölgesinde işlem görüyor. Kripto para dünyasında Bitcoin fiyatındaki yükselişin mevcut bankacılık krizinden kaynaklandığına dair güçlü bir söylem olsa da bazı analistler buna ikna olmuş değiller.

2022’nin sonunda FTX’in çöküşüyle birlikte kripto paraların işlem hacmi de sert şekilde düştü. Hacim, 2023’ün başından bu yana toparlanmış olsa da rekor seviyelerinde oldukça uzaktalar. Moneta’nın CIO’su Aoifinn Devitt, kripto para piyasasının kripto paraların mülkiyeti büyük ölçüde az sayıda yatırımcı etrafında toplandığından daha fazla volatilite görüleceğini söyledi:

Sahiplik orada daha az yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle geniş tabanlı bir sahipliğe sahip olmadığınızda daha yüksek volatilite yaşanabilir. Aynı şey hisse senetleri için de geçerli olabilir. Volatilitedeki artışı bazı büyük sistematik yatırımcılar tetikliyor.

Öte yandan son dönemde Bitcoin‘in hızlı ve sert şekilde yükselerek rekor seviyelere gelebileceğini düşünenlerin sayısı artmış durumda. Ünlü yatırımcı Balaji Srinivasan, ABD’nin hiperenflasyonla karşı karşıya olmasından dolayı Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaşacağını garanti etti.