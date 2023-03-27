Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin’de Risk Alarmı! Kritik Gösterge Son 10 Ayın En Düşük Seviyesinde!

Bitcoin fiyatı yılın başından bu yana yüzde 70'in üzerinde yükselmiş olsa da likidite son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.
12:02
27 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), ABD’de patlak veren bankacılık krizi, enflasyonist baskı ve belirsiz makro ortamın ortasında güç göstermeye devam ediyor. BTC fiyatı, geçtiğimiz hafta sonu boyunca 28 bin doların hemen altındaki akümülasyonunu sürdürdü.

Bitcoin Likiditesi Son 10 Ayın En Düşük Seviyesinde

Bitcoin fiyatı yılın başından bu yana yüzde 70’in üzerinde yükselmiş olsa da likidite son 10 ayın en düşük seviyesine gerilediği bildiriliyor. Likidite, kripto para alıp satmanın ne kadar kolay olduğunu temsil eder ve yatırımcılar için önemli bir veridir. Düşük likidite daha az yatırımcı katılımı ve daha yüksek fiyat volatilitesi anlamına gelir.

Bloomberg’e konuşan Kaiko’dan Conor Ryder, BTC için alım ve satımların piyasa yapıcı emir defterlerinin her iki tarafındaki fiyatın yüzde 2 aralığında olduğunu söyledi. Likidite düşüşünün, kripto para alım satımı yapılan borsaların bankacılık sistemlerine ve ABD doları ödemelerine erişimini kaybetmesiyle gerçekleştiğini eklerken şu ifadeleri kullandı:

ABD borsalarındaki likidite ve özellikle ABD doları işlem çiftleri, bankacılık endişesi sayesinde en ağır darbeyi aldı. BTC fiyatındaki son yükselişin en büyük nedeni likidite azlığından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Likidite derinliği düşük olduğunda yalnızca aşağı yönde değil, aynı zamanda yukarı yönde de hareketlilik olabilir.

Ryder’ın da işaret ettiği gibi bu ayın başında iki büyük kripto dostu banka olan Signature ve Silvergate Bank’ın kapatıldığı görüldü. Her iki banka da hizmetleri ve gerçek zamanlı ödemeleri için kendilerine güvenen birden fazla kripto para şirketine bankacılık hizmeti sunuyordu. Ryder, “ABD’de bazı netlikler ortaya çıkana kadar, piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite enjeksiyonu olana kadar muhtemelen kısa vadede daha yüksek volatilite görülebilir.” diyerek beklentisini ifade etti.

Bitcoin’deki Yükselişin Temel Nedeni Bankacılık Krizi mi?

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 1.45 milyon cüzdan adresinin 700 binden fazla Bitcoin satın aldığı 27 bin 170 ila 27 bin 970 dolar arasındaki çok güçlü bir destek duvarı bölgesinde işlem görüyor. Kripto para dünyasında Bitcoin fiyatındaki yükselişin mevcut bankacılık krizinden kaynaklandığına dair güçlü bir söylem olsa da bazı analistler buna ikna olmuş değiller.

2022’nin sonunda FTX’in çöküşüyle birlikte kripto paraların işlem hacmi de sert şekilde düştü. Hacim, 2023’ün başından bu yana toparlanmış olsa da rekor seviyelerinde oldukça uzaktalar. Moneta’nın CIO’su Aoifinn Devitt, kripto para piyasasının kripto paraların mülkiyeti büyük ölçüde az sayıda yatırımcı etrafında toplandığından daha fazla volatilite görüleceğini söyledi:

Sahiplik orada daha az yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle geniş tabanlı bir sahipliğe sahip olmadığınızda daha yüksek volatilite yaşanabilir. Aynı şey hisse senetleri için de geçerli olabilir. Volatilitedeki artışı bazı büyük sistematik yatırımcılar tetikliyor.

Öte yandan son dönemde Bitcoin‘in hızlı ve sert şekilde yükselerek rekor seviyelere gelebileceğini düşünenlerin sayısı artmış durumda. Ünlü yatırımcı Balaji Srinivasan, ABD’nin hiperenflasyonla karşı karşıya olmasından dolayı Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaşacağını garanti etti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!
LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!
Müjde! Geri Dönüyorlar, Kritik Kripto Para Raporu Açıklandı!
Müjde! Geri Dönüyorlar, Kritik Kripto Para Raporu Açıklandı!
En İyilerin Tahminleri! 4 Uzmanın Güncel Kripto Para Yorumu!
En İyilerin Tahminleri! 4 Uzmanın Güncel Kripto Para Yorumu!
Kripto Paralarda Bugünün Özeti! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Kripto Paralarda Bugünün Özeti! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023