Bitcoin Kurumsal Hazinede Büyürken ProCap Financial 5.457 BTC’ye Ulaştı

Kurumsal şirketlerin Bitcoin’e olan ilgisi artmaya devam ediyor. Bu eğilimin son hamlesi, ABD merkezli finans şirketi ProCap Financial’ın toplam Bitcoin rezervini 5.457 BTC’ye yükseltmesiyle dikkat çekti. Şirket, kısa süre önce yaşanan piyasa düşüşünde yaptığı 450 Bitcoin’lik alımla stratejik varlık pozisyonunu güçlendirdi.

ProCap Financial’ın Stratejik Bitcoin Alımları

Anthony Pompliano’nun yönettiği ProCap Financial, dijital varlık piyasalarında dalgalanmanın etkili olduğu bir dönemde yaptığı alımlarla öne çıktı. Pompliano, şirketin son işlemlerini kamuoyuyla paylaştı ve ProCap’in piyasa geri çekilmesinde 450 Bitcoin daha satın aldığını ifade etti. Bu işlemle birlikte firmanın toplam rezervi 5.457 BTC seviyesine erişti.

Bu alım şirketin Bitcoin başına ortalama maliyetini aşağıya çekerken, alınan BTC’lerin duyuru sırasında yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. ProCap Financial yönetimi, bu tür stratejik adımların uzun vadede şirketin mali yapısını güçlendirdiğini ve hissedarlara değer yarattığını değerlendiriyor.

Anthony Pompliano, ProCap’in bilanço yönetimi doğrultusunda Bitcoin alımlarına devam ettiğini, aynı zamanda şirket hisselerinin de geri alındığını açıkladı ve her iki hamlenin de uzun vadede hissedarlara değer yaratma amacı taşıdığını vurguladı.

Şirket, kısa süre önce yaptığı daha büyük ölçekli bir Bitcoin alımını da duyurdu. 23 Şubat ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3.015 BTC’lik satın alma, toplamda yaklaşık 204,1 milyon dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Yapılan işlemde BTC başına ortalama maliyetin 67.700 dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Bu alımların finansmanı, ProCap Financial’ın piyasada gerçekleştirdiği hisse senedi satışları aracılığıyla sağlandı. Böylece şirket, volatiliteye rağmen Bitcoin varlıklarını artırırken piyasa fırsatlarını değerlendirdi.

Küresel Şirketlerde Bitcoin Birikimi Yükseliyor

2026’nın ilk aylarında kurumsal şirketlerin Bitcoin’i hazine varlığı olarak benimseme eğilimi güç kazandı. Birçok şirket, dijital varlıkları stratejik rezerv olarak değerlendirerek pozisyonlarını genişletti.

Bu kapsamda, Tokyo merkezli Metaplanet de dikkat çeken hamleler yaptı. Şirket, 2025 sonunda 4.279 BTC alımı gerçekleştirerek 2026’ya kendi rezervinde 35.102 BTC ile girdi. Metaplanet’in uzun vadeli planlarında, 2027’ye kadar 210.000 BTC’ye ulaşmak yer alıyor. Bu hedef, toplam Bitcoin arzının yüzde birine yakın bir miktara tekabül ediyor; şirket, böylece Bitcoin’in uzun vadeli değerine duyduğu güveni öne çıkarıyor.

Diğer taraftan, Bitcoin madenciliğinde faaliyet gösteren MARA Holdings’in elindeki BTC miktarı da sektörün en yükseklerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket yaklaşık 50.000 BTC’lik rezerviyle dijital varlıklara dayalı hazine stratejisini sürdürüyor. 2026 Şubat ayında MARA, yapay zeka veri merkezlerine yönelerek hem Bitcoin operasyonlarını hem de AI altyapısını büyütme planını duyurdu ve bu adımın gelir çeşitlendirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Şirketlerin toplam Bitcoin rezervlerini artırmaları, dijital varlıklara yönelik kurumsal güvenin büyüdüğünü ve varlığın uzun vadeli bir stratejik araç olarak değerlendirildiğini gösteriyor.