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  •   Bitcoin’de Kritik 3 Seviyeyi İşaretleyen Analist: Bu 2 Altcoin En Az Yüzde 55 Düşecek!

Bitcoin’de Kritik 3 Seviyeyi İşaretleyen Analist: Bu 2 Altcoin En Az Yüzde 55 Düşecek!

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin'in (BTC) son fiyat hareketine ilişkin bir güncelleme sunarken, iki altcoin'in en az yüzde 55 düşebileceği konusunda uyardı.
11:15
22 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geniş bir takipçi kitlesi bulunan kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in (BTC) son fiyat hareketine ilişkin bir güncelleme sunarken, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) için yeni potansiyel fiyat hedefleri verdi.

Analistin İşaret Ettiği 2 Altcoin

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, 185 binden fazla Twitter takipçisine, önde gelen bir kripto para şirketinin iflas başvurusunda bulunması gibi başka bir büyük olayın kripto para piyasasını sarsması halinde Ethereum’un mevcut fiyatlardan yüzde 55 gibi büyük bir oranda düşeceğini söyledi. Ethereum‘un hala 900 doların üzerinde destek bulduğunu belirten analist, nihai hedefin aşağı taraftaki 500 dolar aralığı olduğunu söyledi:

ETH: Bazı yüksek zaman dilimi grafikleri. Bence GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) gibi büyük bir oyuncu iflas ederse Ethereum’da 500-700 doları göreceğiz. Bence 500 dolar sadece psikolojik (sayıya) dayalı olarak işler kötüye giderse alım yapmak için iyi bir yer olmalı; ancak o zamana kadar (daha) gidecek uzun bir yol var.

Ethereum’un ardından Solana‘ya geçen Altcoin Sherp, mevcut fiyat seviyelerinde tutunamayacak olursa SOL’un 3 dolara kadar düşebileceğini söyledi:

SOL: Bu mevcut bölgeden düşecek olursa bence 3 dolar bir sonraki önemli bir bölge olacak. Uzun vadede FTX/SBF’nin (Sam Bankman-Fried) yok edilmesinin ekosistem için muhtemelen net bir fayda sağlayacağını düşünüyorum ancak kısa vadede bu hala oldukça felaket bir durum.

İflasını duyuran FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried Solana ekosisteminin en iyi yatırımcılarından biriydi ve iflas işlemleri devam ederken muhtemelen SOL varlıklarını tasfiye etmek zorunda kalabilir.

Analistin Bitcoin Analizi

Ethereum ve Solana’nın ardından en büyük kripto paraya geçen Altcoin Sherpa, BTC‘nin daha düşük seviyelere inebileceğini ancak uzun vadeli fırsatlarında kendini göstermeye başladığını belirterek şunları söyledi:

Yüksek zaman dilimi seviyeleri. Bence 16 bin dolar, 14 bin dolar ve 12 bin dolar seviyeleri uzun vadede satın almak için harika seviyeler ve çoğu yatırımcının bu üç seviyeye sadece dolar maliyet ortalaması yapmakta son derece iyi olacaktır. Bunların her birinde yüzde 30’luk bir alım yapın ve ardından birkaç yıllığına uzaklaşarak çok daha fazlasına ulaşın.

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