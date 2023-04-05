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Bitcoin Kaldıraçlı İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?

14:16
5 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’de kaldıraçlı işlem, yatırımcıların piyasada daha büyük pozisyonlar açmak için ödünç fonlar kullanarak potansiyel karlarını büyütmelerine olanak tanıyan bir işlem biçimidir. Bu, bir yatırımcının daha az sermaye ile daha büyük miktarda Bitcoin’i kontrol edebileceği anlamına gelir.

Bitcoin’de kaldıraç ticareti yapmak için öncelikle marj ticaretini ve Bitcoin’i destekleyen bir kripto para borsasında hesap açmanız gerekir. Bitcoin’de kaldıraç ticareti sunan bazı güvenebileceğiniz borsalar arasında BitMEX, Bybit ve Binance Futures bulunmaktadır. Bu borsaları inceleyerek size en uygun olan platformu seçebilirsiniz. İşte Bitcoin’de kaldıraçlı ticaretin nasıl yapılacağına dair adım adım bir kılavuz:

Bir Hesap Açın: Bitcoin’de kaldıraçlı ticarete başlamak için, marjlı ticaret sunan bir kripto para borsasında hesap açmanız gerekir. Bu genellikle kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) düzenlemelerine uymak için kişisel bilgilerin sağlanmasını ve bir doğrulama sürecinin tamamlanmasını içerir.

Hesabınıza Para Yatırın: Hesabınız kurulduktan ve doğrulandıktan sonra, Bitcoin veya borsanın desteklediği başka bir kripto para birimi veya fiat para birimi (TL gibi) ile para yatırmanız gerekir.

Kaldıraç Sistemini Anlayın: Alım satıma başlamadan önce kaldıraç ve marjin gerekliliklerini anlamanız gerekir. Kaldıraç, borsanın işlem yapmanız için size ödünç verdiği fon miktarıdır; marj ise teminat olarak yatırdığınız sermaye miktarıdır. Kaldıraç ve marj gereksinimleri borsaya ve işlem çiftine bağlı olarak değişir. Örneğin, bir borsa 100x kaldıraç sunabilir, bu da yatırdığınız her 1 $ sermaye için 100 $ değerinde Bitcoin ile işlem yapabileceğiniz anlamına gelir.

Bir İşlem Çifti Seçin: Kaldıraç ve marj gereksinimlerini anladıktan sonra, bir işlem çifti seçmeniz gerekir. Bir işlem çifti, BTC/USDT veya BTC/XRP gibi işlem yapmak istediğiniz iki kripto para biriminin birleşimidir.

Emir Girin: Bir işlem çifti seçtikten sonra, bir emir verebilirsiniz. Kaldıraçlı yatırımda iki tür emir vardır: long pozisyon (alım) ve short pozisyon (satım). Long pozisyon, fiyatının artacağı beklentisiyle Bitcoin satın aldığınızda, short pozisyon ise fiyatının düşeceği beklentisiyle Bitcoin sattığınızda oluşur. Ayrıca riskinizi yönetmek ve piyasa aleyhinize hareket ederse pozisyonunuzdan otomatik olarak çıkmak için zararı durdur (stop loss) ve kar al (take profit) emirleri belirleyebilirsiniz.

Pozisyonunuzu İzleyin: Son olarak, pozisyonunuzu düzenli olarak izlemeniz ve stratejinizi belirlemeniz önemlidir. Kripto para piyasası oldukça değişkendir ve fiyatlar hızla değişebilir, bu nedenle bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde hızlı hareket etmeye hazır olmak önemlidir.

Bitcoin’de Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır? Örnek Anlatım

Bitcoin için kaldıraçlı alım satımın nasıl yapıldığını göstermeye yardımcı olacak bir örnek verelim. 1 Bitcoin fiyatı $50.000 olsun, diyelim ki hesabınızda $10.000 var ve 1 BTC almak istiyorsunuz. O halde 5x kaldıraç kullanarak $50.000’a 1 BTC alabilirsiniz. İşlem gerçekleştikten sonra Bitcoin fiyatı %10 artıp $55.000 olursa, işlemi kapatıp $5.000 kar elde edebilirsiniz. Başlangıçta hesabınızda $10.000 varken bu durumda bakiyeniz $15.000 olacaktır, yani %50 kar etmiş olursunuz.

Gördüğünüz gibi, Bitcoin’de kaldıraç işlemleri potansiyel karınızı artırabilir, ancak potansiyel kayıplarınızı da artırabilir. İlgili riskleri anlamak ve zararı durdur emirleri belirleyerek, portföyünüzü çeşitlendirerek ve kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmayarak riskinizi etkili bir şekilde yönetmek önemlidir.

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