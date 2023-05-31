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Bitcoin İçin Kanıt Sundu, Hedef Verdi! Piyasa Gurusu Bu Kez Net ve Kesin Konuştu!

Özet

  • Kripto para analisti ve stratejisti Kevin Svenson, Bitcoin için net ve kesin konuşarak hedef verdi.
  • Svenson, en büyük kripto paranın parabolik eğri modelini takip ettiğini düşünüyor.
  • Bu modele göre BTC, 48 bin dolar ve üstünü hedefliyor.
11:38
31 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Kevin Svenson, Bitcoin‘in (BTC) parabolik fiyat hareketi yaptığını ve bu model ışığında yükselişe geçeceğine inanıyor. Bitcoin, yılın ilk negatif aylık kapanışı için hazırlanırken Svenson, piyasa değeri ile en büyük kripto paranın günlük fiyat grafiğinde yükseliş sinyalleri olduğu görüşünde.

Analiste Göre MACD Geçişi Bitcoin’de Yeni Bir Yükselişi Tetikleyebilir

Kripto para analisti ve stratejisti Kevin Svenson, yeni bir YouTube videosunda, Bitcoin’in Hareketli Ortalamanın Yakınsaması / Iraksaması (MACD) göstergesinin günlük grafikte kesiştiğini söyledi. Bilmeyenler için MACD, yatırımcıların olası trend dönüşlerini izlemek ve saptamak için kullandıkları bir momentum göstergesidir. Svenson’a göre MACD’nin günlük grafikte yükseliş trendi gösterdiği son iki seferde Bitcoin sert bir ralli yaptı ve yine benzer bir senaryo ile karşılaşılabilir:

Bu günlük MACD geçişleri bazen çok daha büyük bir hareketin sadece başlangıcı olabilir. Bunu Mart ayının başında, günlük MACD geçişinin hemen ardından gelen yüzde 45’lik bir ralliyle ve bu yılın başında geçiş olduğunda gördük. Yaklaşık 16 bin dolardan 20 bin dolara, 23 bin dolara ve 24 bin doların üzerine çıktık. Yani bu günlük MACD geçişleri bu yıl oldukça büyük hareketleri tetikledi.

Parabolik Eğri Modeline Göre BTC’de Hedef 48 Bin Dolar ve Üstü

gelince, Bitcoin için hedef seviye konusunda en büyük kripto paranın izlediği potansiyel modele baktığını söyledi. Analiste göre Bitcoin, parabolik eğri modelini T’ye kadar takip ederek yükselişini sürdürerek 48 bin doların üzerine çıkacak:

Şu anda üçüncü dibi tamamlıyoruz. Birinci tabanımız tamamlandı, ikinci tabanımız tamamlandı ve şimdi üçüncü tabandayız. Ve üçüncü taban, parabolik eğrinin tam kenarında tamamlanmak üzere. Bitcoin’in parabolik eğri modelini koruması için buradan sıçrama yapması gerekiyor. Bu modelin önerdiği şey, bir sonraki hamlenin bize 48 bin doların üzerine götüreceği.

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