Bitcoin Günlük Kapanışta Tavan Yaptı! Yeni Rekor Geldi

Bitcoin $106,616.75, Salı gününü 106.830 dolardan kapatarak tarihindeki en yüksek günlük kapanışını yaptı. Bu güçlü performans, kurumsal yatırımcıların spot ETF’lere olan ilgisinin artması ve küresel tahvil piyasalarındaki belirsizliklerle birlikte değerlendiriliyor. Özellikle ABD’deki ekonomik gidişatla ilgili endişeler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. 110.000 dolar seviyesi ise şimdiden yeni bir direnç noktası olarak görülüyor.

Bitcoin’e Yönelik Kurumsal Talep Zirve Yaptı

Bitcoin’in rekor kapanışı, son dönemde spot ETF’lere yoğun fon girişleriyle destekleniyor. ABD merkezli yatırımcılar, dijital paralara erişimde geleneksel yolları tercih ettikçe, özellikle Coinbase gibi borsalarda fiyat farkları oluşmaya başladı. Coinbase Bitcoin Premium Endeksi’ne göre, Coinbase Pro ile Binance USDT arasındaki fiyat farkı pozitif seyrediyor. Bu da ABD’den gelen güçlü alım talebine işaret ediyor.

Ekonomik göstergelerdeki zayıflama ve ABD’nin giderek büyüyen kamu borcu, yatırımcıları Bitcoin ve altın gibi sınırlı arzı olan varlıklara yöneltiyor. Analistler, özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde dijital paralara olan yönelimin hızlandığını vurguluyor. Kripto para ETF’lerinin erişilebilirliği ve güvenilirliği, büyük sermayenin bu alana akışını kolaylaştırıyor.

Opsiyon Piyasası Hareketliliği Volatiliteyi Tetikleyebilir

Opsiyon piyasalarında yaşanan hareketlilik, Bitcoin’in fiyat yönü üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Deribit verilerine göre, birçok piyasa yapıcısı 110.000 dolar seviyesinde negatif gamma pozisyonlarına sahip. Bu tür pozisyonlar, fiyat yukarı yönlü hareket ettikçe daha fazla alım yapılmasını gerektiriyor ve bu da fiyat hareketlerini hızlandırabiliyor.

Piyasa yapıcılar, pozisyonlarını delta nötr tutabilmek için sürekli alım-satım işlemleri gerçekleştiriyor. Bu da özellikle belirli seviyelerde volatiliteyi artırıyor. Bitcoin’in 110.000 dolar sınırını aşması, fiyatın ani sıçramalarla yukarı tırmanmasına neden olabilir.

Son beş yılda opsiyon piyasalarının büyümesi, bu tür dinamiklerin etkisini artırmış durumda. Bu etkileşim, Bitcoin’in sadece spot talep değil, türev işlemlerden de beslenen bir fiyat yapısına kavuştuğunu gösteriyor. Artan kurumsal katılım ve hedge pozisyonları, piyasada beklenmedik hareketlerin kapısını aralayabilir.