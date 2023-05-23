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Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 27.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin’deki değer artışının etkisiyle gün içerisinde çift haneli yükselişler kaydeden kripto para birimleri de oldu.

Bitcoin Yeniden 27.000 Doları Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 27.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerinde çıktı ve 27.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH), 1850 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para piyasası güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 55 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in 27.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıkması ile birlikte kripto para piyasası da yeniden yükselişe geçti ve gün içinde çift haneye varan değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu. Kava (KAVA), Neo (NEO), Render Token (RNDR), Immutable (IMX), Conflux (CFX) CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ancak kripto para piyasasındaki yükselişe karşın piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. Frax Share (FXS), Rocket Pool (RPL), Lido DAO (LDO), Bitcoin SV (BSV) ve Dogecoin (DOGE) gün içinde kaydettikleri düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içinde en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.