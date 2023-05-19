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Kripto para dünyasının yakından takip ettiği kripto para analisti ve stratejisti olan InvestAnswers’ın anonim sunucusu, Bitcoin (BTC) fiyatının bir yükseliş katalizörünün sonucu olarak önümüzdeki ay yükselişe geçmesini beklediğini söyledi.

Gözler Bitcoin’in Gerçekleşen Fiyatında

InvestAnswers‘ın anonim sunucusu, YouTube’da paylaştığı son strateji videosunda, tarihi bir boğa sinyalinin yeniden yanmak üzere olduğunu iddia etti. Analiste göre Bitcoin’in gerçekleşen fiyatı (RP) uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen fiyatının (LTH RP) üzerine çıktığında en büyük kripto para her zaman yükseliş trendine girdi.

Buradaki RP, tüm BTC‘lerin satın alındığı fiyattaki değerinin dolaşımdaki coin sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır. LTH RP ise kripto para borsası rezervleri dışında tutulan ve son 155 gün içinde hareket etmemiş olan coin’lerin zincir üzerindeki ortalama alım fiyatıdır.

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, “Şu anda pek çok kişinin bahsettiği bir Bitcoin katalizörü var. Buradaki Glassnode grafiğine bakarsanız mavi çizgi uzun vadeli yatırımcının gerçekleşen fiyatını, sarı çizgi ise Bitcoin’in gerçekleşen fiyatını temsil ediyor. Bunun bir yükseliş katalizörü olmasının nedeni, gerçekleşen fiyatın uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen fiyatının üzerine çıkması ve bu şu anda yaklaşık 600 dolarlık bir farkla önde. Bu her olduğunda yani RP, LTH RP’yi her geçtiğinde, mavi çizgi sarı çizginin üzerine çıktığında hep büyük bir ralli oldu.” dedi.

Haziran’a Dikkat

Analiste göre geçmişte bu değişimin ağırlıklı olarak Haziran aylarında gerçekleşmiş olması, merakla beklenen bu değişimin önümüzdeki ay içinde gerçekleşme ihtimalini artırıyor: