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Bitcoin Fiyatında Yer Yerinden Oynayacak! Piyasa Gurusu BTC İçin Tarih Verdi! Çok Yakında!

Özet

  • Bitcoin'de yatırımcıların meraklı bekleyişi devam ederken ünlü analistten umutlandıran bir açıklama geldi.
  • InvestAnswers'ın anonim sunucusu, Bitcoin'de tarihi yükseliş sinyalinin yanmak üzere olduğunu iddia etti.
  • Analiste göre en büyük kripto para için tarihi ralli sinyali Haziran'da gelebilir.
08:29
19 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği kripto para analisti ve stratejisti olan InvestAnswers’ın anonim sunucusu, Bitcoin (BTC) fiyatının bir yükseliş katalizörünün sonucu olarak önümüzdeki ay yükselişe geçmesini beklediğini söyledi.

Gözler Bitcoin’in Gerçekleşen Fiyatında

InvestAnswers‘ın anonim sunucusu, YouTube’da paylaştığı son strateji videosunda, tarihi bir boğa sinyalinin yeniden yanmak üzere olduğunu iddia etti. Analiste göre Bitcoin’in gerçekleşen fiyatı (RP) uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen fiyatının (LTH RP) üzerine çıktığında en büyük kripto para her zaman yükseliş trendine girdi.

Buradaki RP, tüm BTC‘lerin satın alındığı fiyattaki değerinin dolaşımdaki coin sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır. LTH RP ise kripto para borsası rezervleri dışında tutulan ve son 155 gün içinde hareket etmemiş olan coin’lerin zincir üzerindeki ortalama alım fiyatıdır.

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, “Şu anda pek çok kişinin bahsettiği bir Bitcoin katalizörü var. Buradaki Glassnode grafiğine bakarsanız mavi çizgi uzun vadeli yatırımcının gerçekleşen fiyatını, sarı çizgi ise Bitcoin’in gerçekleşen fiyatını temsil ediyor. Bunun bir yükseliş katalizörü olmasının nedeni, gerçekleşen fiyatın uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen fiyatının üzerine çıkması ve bu şu anda yaklaşık 600 dolarlık bir farkla önde. Bu her olduğunda yani RP, LTH RP’yi her geçtiğinde, mavi çizgi sarı çizginin üzerine çıktığında hep büyük bir ralli oldu.” dedi.

Haziran’a Dikkat

Analiste göre geçmişte bu değişimin ağırlıklı olarak Haziran aylarında gerçekleşmiş olması, merakla beklenen bu değişimin önümüzdeki ay içinde gerçekleşme ihtimalini artırıyor:

Şimdi, bununla ilgili gerçekten ilginç olan bir başka şey, Bitcoin‘in çok yeni olduğu 2012 hariç, bunun ağırlıklı olarak Haziran ayında yaşanıyor olması. Ağustos 2012’de gerçekleşti. Haziran 2016’da gerçekleşti. Haziran 2019’da gerçekleşti. Peki, Haziran 2023’te de olacak mı? Bu, kesinlikle dikkate alınması gereken ilginç bir konu. Eğer gerçekleşecek olursa sonrasında bir ralli olacak demektir. 2020’yi hatırlıyor musunuz? İnsanlar ‘Ama sonra fiyat düşebilir’ diyor. O düşüş (COVID-19) yüzünden oldu. Yılın kalan diğer tüm kısmında ise fiyat sadece yukarı yönde hareket etti. Bu nedenle, Bitcoin’in gerçekleşen fiyatını geçmesini beklediğimiz uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen fiyatını yakından takip etmelisiniz. Şu anda bu değişime çok yakın olduğumuzu unutmayın. Bu heyecan verici bir şey olacak. İşte bu yüzden bugünkü videonun başlığını ‘Bir Sonraki Bitcoin Katalizörü’ olarak koydum. Şimdi roketleme zamanı.

Pek çok insan ‘Mayıs’ta sat, git’ diyor. Tarihi yükseliş sinyalinin Haziran ayında yanmasını beklediğimiz göz önüne aldığımızda, eğer gerçekten olacak olursa Mayıs ayında satıp gitmek ya da Bitcoin’i açığa satmak kesinlikle hata olur.

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