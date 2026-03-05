Bitcoin Fiyatında Kritik Direnç: Önümüzdeki Günler Yönü Belirleyecek

Bitcoin, geçtiğimiz hafta içinde 63.000 dolar seviyesindeki desteğinden toparlanarak son yedi günde yüzde 8, son 24 saatte ise yüzde 2,5 artış kaydederek 73.000 dolar bandına yaklaştı. Şubat ayının başından bu yana ilk defa bu seviyelerde işlem gören Bitcoin için 74.000 dolar kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviye, 2024’te ETF onaylarının ardından yaşanan yükselişin tepe noktası olması açısından önem taşıyor. Aynı zamanda, daha önce 100.000 dolardan başlayan bir geri çekilmede dip olarak çalışmıştı.

Direnç Noktalarında Son Durum

Kripto para piyasasında son yükselişe rağmen 74.000 dolardaki direnç hâlâ geçilebilmiş değil. Haftasonu yaşanan toparlanma ile Bitcoin 71.000 doların üzerine çıktı. Teknik görünümde 63.350 dolar seviyesinden gelen hızlı tepki, piyasada özellikle dip seviyelerde alıcıların aktif olduğunu gösterdi. Buna rağmen, fiyatın bu güçlü dirençte sıkışmış olması, yatırımcılar için belirsizliğe yol açıyor. Önümüzdeki 48 saatlik süreçte fiyat hareketleri, ilk çeyrek için genel eğilimi belirleyecek gibi görünüyor.

Analistlerin Gözünden Sıradaki Adımlar

Analistler, Bitcoin’in momentumunu sürdürebilmesi için 74.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu seviyenin aşılması hâlinde, psikolojik eşik olan 80.000 dolar tekrar gündeme gelebilir. Ancak, RSI göstergesinde oluşan saklı negatif uyumsuzluklar ve 72.265 dolar seviyesine yönelik reddedilme, düşüş riskini gündeme getiriyor. Teknik analizde aşağı yönlü senaryoda 63.000 dolarlık desteğin kaybedilmesi hâlinde 56.800 ve 41.400 dolar gibi daha düşük seviyelere çekilme ihtimali bulunuyor.

Bitcoin’in psikolojik 80.000 dolar seviyesini yeniden test etmesi ve 50 günlük hareketli ortalama üzerine çıkması, daha fazla alıcıyı piyasaya çekebilir.

Diğer taraftan, Samer Hasn gibi piyasa analizcileri, son dönemde yaşanan aşırı korku ve ETF çıkışlarının, zayıf ellerin piyasadan çıkmasını sağlayarak bir capitulation (teslimiyet) hareketine işaret etmiş olabileceğini belirtiyor.

Fiyat İzlenmesi Gereken Kritik Seviyeler

Yatırımcılar için önümüzdeki dönemde üç kritik fiyat seviyesi öne çıkıyor. İlk olarak, 74.000 dolar seviyesinin üzerindeki kapanış, 50 günlük hareketli ortalamanın destek olarak teyit edilmesi anlamına gelecek. İkinci önemli seviye ise, tekrar test edilen 63.000 dolarlık destek bandı. Bu seviyenin kaybedilmesi hâlinde düşüşlerin hızlanabileceği belirtiliyor. Üçüncü olarak, 80.000 dolar üzerindeki hareket, makro düşüş görünümünü geçersiz kılarak yeni zirvelerin yolunu açabilir.

Güncel tabloya bakıldığında yatırımcıların temkinli davrandığı, fiyat hareketlerinin ise kısa vadeli belirsizliği koruduğu görülüyor. Önümüzdeki birkaç günlük mum kapanışları, uzun süredir devam eden bu kararsızlığın sonuçlanmasında belirleyici olabilir.