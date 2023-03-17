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Bitcoin Fiyatı Yeniden Tırmanışa Geçti! BTC Neden Yükseliyor? İşte Son Durum

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), son 2 günde bir miktar akümülasyon ve geri çekilmenin ardından yüzde 5,5'in üzerinde yükselerek 25 bin 750 dolar seviyesini geçti. Peki Bitcoin neden yükseliyor, işte son durum.
09:02
17 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), son 2 günde bir miktar akümülasyon ve geri çekilmenin ardından yüzde 5,5’in üzerinde yükselerek 25 bin 750 dolar seviyesini geçti. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada  25 bin 774 dolardan işlem görüyor. Bu yükselişle birlikte BTC’nin son 7 gündeki değer kazanımı yüzde 30’a yaklaşmış oldu. Peki Bitcoin neden yükseliyor, işte son durum.

“Bitcoin, Makro Düşüş Trendini Kırdı”

Bitcoin, geçtiğimiz hafta boyunca diğer tüm altcoin’lerden daha iyi performans göstererek liderliğini sürdürdü. ABD ve Avrupa’da patlak veren banka kriziyle yatırımcıların diğer kripto paralar yerine Bitcoin’e yöneldikleri görülüyor. Fiyat grafiğinde görünebildiği gibi BTC‘nin son fiyat hareketi makro düşüş trendi direncinden bir kırılıma işaret ediyor.

Önde gelen kripto para analistlerinden birisi olan Rekt Capital, yaptığı son Bitcoin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Teknik olarak, BTC Nisan ayına girerken ulaştığı yüksek seviyeleri koruyacak olursa doğal olarak makro düşüş trendini kırmış olacak. Bitcoin’de makro düşüş trendinin kırılması yeni bir boğa piyasasının başladığını teyit edecek ve 2022’nin Kasım ayında fiyatın dibe vurduğunu doğrulayacak.

BTC fiyatındaki bugünkü hareket, 16 Mart Perşembe günü Wall Street’in yeniden yükselmesinin ardından geldi. 16 Mart’ta Wall Street’in en büyük üç endeksi de güçlü yükselişler kaydetti ve Nasdaq 100 işlem seansını yüzde 2,69’luk yükselişle tamamladı.

Bitcoin ve Nasdaq 100

Bitcoin, Nasdaq 100 ile yakın bir korelasyona sahip olduğundan BTC fiyatı da endeksteki yükselişi takip etti. Aslında, Bitcoin bu yıl 2023’te şu ana kadar Nasdaq 100’den önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. BTC fiyatı yılın başından bugüne yüzde 60’ın üzerinde artış gösterirken Nasdaq 100 sadece yüzde 15,21 oranında artış gösterdi. Dijital varlık yönetim şirketi CoinShares’in sağladığı verilere göre, BTC’nin Nasdaq 100 ile korelasyonu son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Zincir üstü veriler şu anda kripto para piyasasındaki büyük voaltiliteye rağmen Bitcoin için güçlü bir ağ büyümesi olduğunu gösteriyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment’e göre toplam BTC cüzdan adresi sayısı son iki ayda 1.71 milyon artarak nispeten kısa bir sürede yüzde 3,95’lik bir artış kaydetti.

Santiment verileri ayrıca devasa balina işlemlerine ve 1 milyar dolardan fazla Bitcoin mevduatına işaret ediyor. Veri sağlayıcısı konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

Bitcoin cüzdan adresi 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6’ya 1 milyar dolar değerinde Bitcoin gönderildi. Bu, zincir üstünde kaydedilen yılın en büyük BTC işlemi oldu. Bitcoin cüzdan adresinin 2022’nin Ekim ayında 143 bin 310 BTC ile en yüksek seviyeye ulaştığı, Kasım ayında varlıklarını boşalttığı görülürken şu anda cüzdan adresinde 40 bin 141 BTC bulunuyor.

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