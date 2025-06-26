BITCOIN (BTC)

Bitcoin Fiyatı Trump’ın Fed Başkanı Değişikliği Sinyaliyle Yükseliyor

Özet

  • Bitcoin fiyatı üst üste dördüncü gün yükseldi.
  • Trump, FED Başkanı'nı değiştirebileceğini ima etti.
  • Piyasalar, politika değişikliği sinyallerine hassas tepki veriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin $107,254.55’in fiyatı, Londra sabah seansında yüzde 0,63 artış göstererek üst üste dördüncü yeşil mumunu oluşturdu. Son dönemdeki bu toparlanma, daha önce fiyat düşüşlerini fırsat bilip alım yapan yatırımcıların etkisi ve ateşkes söylemlerinin piyasaya olumlu yansımaları ile başlamıştı. Ancak son yükseliş hareketinin, ABD eski başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın yerine birini getirme niyetine dair açıklamalarından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

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FED Başkanı Değişikliği EndişeleriBitcoin ve Küresel Ekonomi Etkileşimi

FED Başkanı Değişikliği Endişeleri

Trump’ın Powell yerine yeni bir isim getirebileceği yönündeki açıklamaları piyasada dikkat çekici bir etki yarattı. Yatırımcılar, merkez bankası başkanlarının değişmesinin sadece para politikasında değil, küresel finans piyasalarında da önemli dalgalanmalara yol açabileceğini düşünüyor. Bu tür haberlerin, özellikle dijital para piyasalarında hızlı fiyat hareketlerine sebep olduğu görülüyor.

FED’in politikası, ABD ekonomisinin seyrinin yanı sıra doların uluslararası değerini ve kripto varlıkların performansını önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle, Powell’ın görevinden alınabileceği yönündeki açıklamalar, yatırımcı beklentilerinde bazı değişiklikler oluşturmuş olabilir. Trump’ın bu yöndeki eğilimi, piyasalarda belirsizlik algısının oluşmasına neden olmuş gözüküyor.

Bitcoin ve Küresel Ekonomi Etkileşimi

Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmelere ve büyük düzeyde politika değişikliklerine karşı hassas bir şekilde tepki verebiliyor. Özellikle büyük ekonomilerdeki politika yapıcılarının söylemleri ya da alınan kararlar, dijital paraların fiyatlarını kısa sürede etkileyebiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin’in fiyatındaki toparlanma, ateşkes duyuruları ve piyasanın genel olarak dip seviyelerden alım yapan yatırımcıların etkisiyle başlamıştı. Ancak Trump’ın FED yönetimine ilişkin farklı bir yol izleyebileceğine dair açıklamaları, bu toparlanma sürecine yeni bir ivme kazandırdı.

Bitcoin’in fiyatı, genellikle ekonomik ve siyasi haberlerden önemli ölçüde etkileniyor. ABD gibi büyük ülkelerden gelen haberler, piyasa duyarlılığına doğrudan etki edebiliyor. Merkez bankası başkanının değişme olasılığı da, bu tip haberler arasında öne çıkıyor ve dijital varlık piyasasında fiyatların hızlı hareket etmesine sebep olabiliyor.

Analistler, özellikle açıkladığı politikalarla bilinen FED başkanlarının, yatırımcıların risk iştahını ve tercihlerini etkileyebileceğini değerlendiriyor. Bitcoin gibi dijital varlıkların fiyatı, yatırımcıların merkez bankası politikalarındaki değişikliklere duyarlılığı nedeniyle anlık olarak değişebiliyor.

Donald Trump: “Jerome Powell’ın yerine birini getirmeyi düşünüyorum.”

Uzmanlar, bu tür açıklamaların ardından yatırımcıların Bitcoin gibi alternatif varlıkları daha fazla tercih edebileceğini belirtiyor. Zira ekonomik ve politik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların, koruma aracı olarak dijital varlıklara daha fazla ilgi gösterebilmesi mümkün olabiliyor.

Yakın dönemde Bitcoin fiyatlarındaki hareketlilik, Trump’ın açıklamalarının ardından hız kazandı. Merkez bankasının başındaki ismin değişmesi ihtimali, para politikası beklentilerinde ve genel piyasa algısında dalgalanmalar yarattı. Gözlemciler, bu tür belirsizlik ortamlarında kripto para piyasalarının kısa süreli tepkiler verdiğini belirtiyor. FED politikalarına dair beklentiler, dijital varlık yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Bu durum Bitcoin gibi dijital varlıkların piyasa dinamiklerinde hassas değişikliklere yol açabiliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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