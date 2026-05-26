Bitcoin fiyatı Mayıs opsiyon vadesi öncesi 77 bin doların altında sıkıştı

Bitcoin, son haftalarda 77 bin dolar civarında konumlanan iki önemli zincir üstü metriğin hemen altında işlem görüyor. Checkonchain verilerine göre, nisan ayı başından bu yana bu kripto para 2026 yılı için hesaplanan “realized price” seviyesini yakından takip ediyor. Söz konusu ortalama şu anda 76.200 dolarda bulunuyor.

Zincir Üstü Metrikler ve Destek/Direnç Bölgeleri

“Realized price”, bir yıl içerisinde hareket eden tüm bitcoin’lerin ortalama zincir üstü edinim maliyetini ifade ediyor. Yani yatırımcıların toplu maliyetini gösteren bu seviye, geleneksel teknik destek ve direnç noktalarından farklı olarak, piyasa katılımcılarının maliyet bazına dair önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz şubat ayında, fiyatın ani bir şekilde 60 bin dolara kadar düşmesiyle piyasa, 2023 yılı realized price seviyesi yakınlarında tutunmayı başardı. Bu durum, maliyet tabanlı seviyelerin piyasa davranışları üzerinde her geçen gün daha çok etkili olmaya başladığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Realized price, belirli bir dönemde hareket eden tüm kripto paraların zincir üstü alış maliyetlerinin ortalamasını gösterir ve yatırımcıların toplu giriş fiyatını belirler. Kısa vadeli yatırımcılar ve piyasa analizleri için önemli bir referans kabul edilir.

Hafta sonu yaşanan düşüşle bitcoin, kısa süreliğine 74.500 doları gördü ve bu noktadan geri döndü. Bu seviyenin, 128 günlük hareketli ortalamaya denk gelmesi dikkat çekti; teknik olarak piyasanın sık takip ettiği bir eşikti.

Kısa Vadeli Yatırımcılar ve Piyasa Eğilimleri

Şu anki fiyat, 77 bin dolar seviyesine yakın iki önemli metrik olan “gerçek piyasa ortalaması” ve “kısa vadeli sahiplerin maliyet tabanı”nın altında seyrediyor. Her iki gösterge de yatırımcıların algı ve kısa vade pozisyonlamasına ilişkin sinyal üretiyor. Bu sınırların altında kalındıkça, işlem aralığının dar kalmaya devam ettiği gözlemleniyor.

Glassnode’un yayımladığı güncel verilere göre, dolaşımdaki tüm bitcoin’lerin yüzde 15’inden fazlası 74 bin ile 83 bin dolar arasında el değiştirmiş durumda. Yani hem yeni alımlar hem de satıcıların büyük bir bölümü tam bu band içinde pozisyon alıyor. Bu da fiyat hareketinin neden son dönemde sıkışık kaldığını anlamaya yardımcı oluyor.

Opsiyon Piyasasında Beklentiler

Tüm gözler şimdi 29 Mayıs’ta Deribit borsasında gerçekleşecek olan büyük opsiyon vadesine çevrildi. Burada açık pozisyonların toplam büyüklüğü 6,6 milyar dolara ulaşıyor.

En yoğun “call” (alım hakkı) opsiyonlarının 80 bin dolar seviyesinde olduğu görülüyor; yaklaşık 600 milyon dolarlık hacimle bu fiyat, yukarı hareket beklentilerini temsil ediyor. Buna karşılık, en büyük “put” (satım hakkı) yoğunluğu 75 bin dolardaki 377 milyon dolarlık açık pozisyonla beliriyor. Piyasa yapıcılar ve profesyonel yatırımcılar fiyatın bu iki seviye arasında kalmasına yönelik pozisyonlar almayı sürdürüyor.

Analistler, fiyatın opsiyon vadesine kadar 75 bin ile 80 bin dolar aralığında kalma olasılığının yüksek olduğunu ve bu nedenle volatilitenin baskılandığını dile getiriyor.

Seviye Call Opsiyonu (Açık Pozisyon) Put Opsiyonu (Açık Pozisyon) 75.000 $ — 377 milyon $ 80.000 $ 600 milyon $ —

Piyasa Sıkışıklığı ve Hacmin Dağılımı

Son günlerde fiyat hareketindeki daralma, toplam arzın belirgin bir kısmının bu bandın içine yığılmasından kaynaklanıyor. Uzun vadeli yatırımcıların elinde bulundurduğu bitcoin miktarının azalması ve yeni alıcıların bekle-gör pozisyonunda olması, piyasadaki sıkışıklığı artırıyor. 128 günlük hareketli ortalama ve realized price gibi göstergeler ise yatırımcılar açısından önemli psikolojik eşikler olmayı sürdürüyor.