Bu yazımızda Bitcoin fiyatı için dikkatle takip edilmesi gereken seviyeleri, kısa vade için tekniğin BTC geleceği yorumları ne ve Bitcoin Bank nedir sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

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Ayın ortasında 31 bin doların üzerini gören Bitcoin‘de (BTC) yeni bir düzeltme aşaması tetiklendi ve en büyük kripto para o zamandan bu yana düşüyor. Bitcoin fiyatındaki bu geri çekilme, en büyük kripto paranın son 2 haftada yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetmesiyle sonuçlandı ve düşüş 27 bin 250 dolar desteğinde durmuş durumda. Bu yazımızda Bitcoin fiyatı için dikkatle takip edilmesi gereken seviyeleri, kısa vade için tekniğin BTC geleceği yorumları ne ve Bitcoin Bank nedir sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

BTC Geleceği Yorumlar

Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz üç gün boyunca 27 bin 900 dolar ila 27 bin 250 dolar arasında dar bir aralıkta hareket etti. Fiyattaki son düşüşün ardından görülen akümülasyon artan alım baskısının nötralize edildiği kısa bir moladır ve sonunda satıcıların aralık desteğini bozarak hakim düşüşü devam ettirmeleri beklenir.

Bitcoin’in 4 saatlik fiyat grafiğinde 27 bin 250 doların altında olacak mum kapanışı ile satış baskısının hızlanarak artması ve fiyatın yüzde 32,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinin eşlik ettiği 26 bin 750 dolardaki acil desteğe düşmesi beklenebilir. 26 bin 750 dolar desteği satıcılar ile alıcıların dengelenmesi için izlenmesi gereken önemli bir seviye ve bu desteğin test edilmesi halinde alıcıların güç göstererek fiyatı 30 bin doların üzerine çıkarmaları beklenebilir.

Öte yandan 26 bin 750 doların altında olacak mum kapanışı ise fiyatın doğrudan yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesine eşlik eden 25 bin 200 dolar ila 25 bin dolar seviyesine düşmesine neden olabilir.

Teknik Göstergeler Bitcoin İçin Ne Diyor?

Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) 4 saatlik fiyat grafiğindeki yükseliş sapması, alıcıların trendin kontrolü için mücadele etmeye çalışırken piyasada artan alım baskısına işaret ediyor. Öte yandan 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), şu anda devam eden düzeltme aşamasını tetikleyen dinamik bir direnç olarak hareket ediyor.

Bitcoin Bank Nedir?

Bitcoin Bank, piyasadaki en güvenilir olduğu iddia edilen Bitcoin ve kripto ticaret uygulamalarından biridir. Robotları aracılığıyla en iyi tahminleri kullanır. Bitcoin Bank, müşterilerin kripto para maliyetlerini tahmin etmelerine yardımcı olmak için yüksek tekrarlı bir ticaret stratejisi ve karmaşık hesaplamalar kullanır.

Algoritmik teknolojiyi kullanan ticaret platformu, müşterilerin Bitcoin ticaretinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için akıllı robotlar ve yapay zeka teknolojisinin birleşiminden faydalanır. Edge ticareti, müşterilerin platformdan yararlanmasına ve az sermaye ile önemli kazançlar elde etmesine imkan tanır. Platform, 1:100 ila 1:500 arasında değişen etki seçenekleri sunar. Bu, 250 dolarınızı 125 bin dolara kadar çıkarabileceğiniz anlamına geliyor.