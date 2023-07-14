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Sektör uzmanlarından MatrixPort’un yakın tarihli bir raporuna göre, Bitcoin yakında 125 bin dolara kadar bir ralli başlatarak yatırımcıların son kayıplarını silebilir ve kripto dünyasındaki herkesin beklediği yeni bir mega boğa koşusu başlatabilir. Sonuncusunun yaklaşık iki katı olan tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma potansiyeli ve mevcut fiyatlar üzerinde büyük bir artış beklentisi alım için doğru zaman olduğu yorumlarının yapılmasına sebep oluyor. Ancak iddialara göre BTC yakında yükselmesi beklenen tek kripto değil ve diğer birçok altcoinin aksine TOADS‘ın gelişmek için BTC’nin başarısına ihtiyacı olmayabilir.

DigiToads (TOADS)

İddialara göre yatırımcılar, TOADS ile hem memecoin hünerine hem de onu kripto arenasına girmek için dikkat çekici yatırım fırsatlarından biri haline getiren bazı başka mekanklere sahip olabilir ve şimdiden piyasadaki en iyi defi coinlerden biri olduğu iddia ediliyor. Ekibin açıklamasına göre diğer pek çok memecoinin sorunu, yalnızca spekülasyonlar sayesinde gelişmeleri ve bunun kısa vadede büyük fiyat hareketlerine neden olabilmesi: Sürdürülebilir büyümeyi gelecekte de devam ettirmek için yeterli değil. Pepe, Shib ve Doge’nin yanı sıra sayısız diğer memecoin’de de görülen şeyin bu olduğu iddia ediliyor. İddialara göre hype bir şeyleri harekete geçirebilir, ancak kalıcı olmasını sağlayamaz.

İddialara göre TOADS’ın en iyi kullanım alanlarından biri, dijital bataklık arenasında savaşmanın keyfini çıkarmak. Genel %2 satış vergisi sayesinde, ödülleri biriktirirken ve yoldaşlarınızı bir üst seviyeye çıkarırken eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Her geçen gün ekibin iddialı açıklamasına göre daha fazla kullanıcı TOADS bataklık arenasına akın ederken, yakında yeni ico lansmanına doğru ilerlerken ön satış sırasında mevcut olan son indirimleri yakalama şansı olabilir. Resmi lansman gününde fiyatlar tekrar 0,055 dolara çıkmadan önce TOADS’ı token başına 0,047 dolara alabilirsiniz.

Bitcoin (BTC)

Sektör analistlerinden MatrixPort’a göre Bitcoin her zaman kripto dünyasının en büyük tokenı olmuştur ve daha da yükselmeden önce tüm zamanların en yüksek seviyelerine dönme şansı vardır. Özellikle piyasadaki en ünlü token olarak BTC için hala inanılmaz derecede parlak bir gelecek var. Ancak TOADS gibi diğer tokenlar ileriye dönük daha fazla büyüme vaat ediyor olabilir.

Sonuç

Ekibin iddialı açıklamalarına göre uzmanlar TOADS’ın önümüzdeki aylarda 50 katına çıkabileceğini ve her tür yatırımcı için kâr sağlayabileceğini düşünüyor. Bu, BTC’nin bu yıl 125 bin dolara ulaşabileceği haberinin yanında yer alıyor ve piyasa yeniden boğa koşusuna girerken kripto hayranları yolculuklarının bir sonraki adımı için istekli.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.