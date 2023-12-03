Bitcoin ETF’nin Onaylanmasından Önce Dikkat Çektiği İddia Edilen 5 Kripto Para Birimi 

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Kripto para piyasası şu anda istikrarlı ve olumlu bir eğilim sergiliyor ve Bitcoin (BTC) ralliye öncülük ediyor. Son PCE enflasyon verileri piyasa güvenini artırmada önemli bir rol oynayarak kripto fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeye katkıda bulundu.

Özellikle Bitcoin, Aralık ayına güçlü bir şekilde başladı ve son 24 saat içinde fiyatına %0,28 ekleyerek 38.183,11$’dan işlem gördü. Bu artış, Bitcoin’in fiyatının %2’nin üzerinde yükseldiği geçtiğimiz haftaki daha geniş bir eğilimin parçası. Bitcoin’in değerindeki bu artış, piyasanın yükseliş eğiliminin önemli bir göstergesi ve bir bütün olarak kripto paralara yönelik artan yatırımcı güvenini yansıtıyor.

PCE enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşanan olumlu ivme, piyasanın ekonomik göstergelere olumlu tepki verdiğini ve bunları kripto sektöründe istikrar ve potansiyel büyüme işaretleri olarak gördüğünü gösteriyor. Bu eğilim yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmayıp Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Avalanche (AVAX), Polygon (MATIC) ve yeni ortaya çıkan ScapesMania gibi diğer kripto para birimlerinde de görülüyor ve bunların tümü, özellikle bir Bitcoin ETF’sinin beklenen onayı bağlamında, mevcut piyasada dikkat çeken kripto para birimleri olarak nitelendiriliyor.

Dikkat Çektiği İddia Edilen Kripto Para Birimleri:

ScapesMania: Yenilikçi ve güvenlik odaklı, satış öncesi aşamasında güçlü bir potansiyele sahip.

Bitcoin (BTC): Son dönemdeki değer artışıyla kripto piyasasının olumlu trendine öncülük ediyor.

Solana (SOL): Şu anda en çok işlem gören 5. kripto para birimi ve önemli bir piyasa benimsemesi gösteriyor.

Cardano (ADA): Önemli bir direnç seviyesi olan 0,38$ ile piyasa zorluklarıyla karşı karşıya.

Ripple (XRP): Piyasa dalgalanmalarını ve yatırımcı duyarlılığını etkileyen yasal mücadeleler.

Avalanche (AVAX): Büyük bir direnç seviyesini kırdıktan sonra potansiyel büyüme için hazır.

Polygon (MATIC): Önemli balina yatırımları çekerek piyasanın toparlanacağına işaret ediyor.

ScapesMania: Kripto Para Biriminde Yeni Bir Sınır

ScapesMania, ekibe göre nispeten yeni kripto para piyasasında hızla dikkat çekmiş olabilir. ScapesMania, yenilikçi gelir akışları ve ön satışındaki yükselişi nedeniyle küçümsenen altcoinler ve köklü kripto devleri kalabalığından sıyrılmayı hedefliyor.

Ödüllü bir ekip tarafından desteklendiği ifade edilen ScapesMania, üst düzey güvenlik laboratuvarları tarafından yapılan denetimleri başarıyla geçerek ilgi çekmiş olabilir. Ufukta önemli borsalarda yer alacağı ifade edilen ScapesMania, büyümesini hızlandıracak görünürlük ve likidite için hazır olabilir.

Ön Satış Nedir?

Bir kripto ön satışının amacı, ilgili taraflara resmi olarak piyasaya sürülmeden ve çevrimiçi ticaret platformlarında listelenmeden önce yeni bir coin hakkında bilgi edinme ve belki de satın alma şansı sağlamaktır. Ayrıca, proje hayata geçtiğinde olacağından çok daha düşük bir fiyata token edinmenin harika bir yoludur.

Mevcut ScapesMania ön satışı iddialara göre gün geçtikçe hız kazanıyor ve yatırımcılara henüz ilk aşamalarındayken bu tokenı kullanmaları için küçük bir fırsat penceresi sunuyor olabilir. Ön satışa katılmak, ekibin iddiasına göre ScapesMania’nın listelendikten sonra değerinin artması beklendiğinden önemli ölçüde gelir elde etmenizi sağlar. Bu teklifin zamanla sınırlı olduğu da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

ScapesMania: 2023 ve Sonrası Yorumları

Ekibin iddiasına göre çeşitli faktörler, ScapesMania’nın 2023’ün umut verici yeni kripto para birimi olduğuna işaret ediyor:

Yenilikçi Mekanizmalar : Ekibe göre ScapesMania, kripto meraklısı kişilerin multi-milyarlık oyun endüstrisinden yararlanmasına olanak tanır;

Basit Tokenomikler: Açıklamalara göre projenin tokenomikleri son teknoloji ürünüdür ve herhangi bir belirsizlikten kaçındıkları için anlaşılması kolaydır;

Yükselen Ön Satış Rakamları: İddialara göre ScapesMania’nın satış öncesi istatistikleri, kripto dünyasında önemli bir ilgi gördüğünü göstermektedir.

Solana (SOL): Kripto Yatırımı

Solana (SOL) kısa süre önce dünya çapında en çok işlem gören 5. kripto para birimi statüsüne ulaştı. Bu önemli kilometre taşı, kripto piyasasında artan popülaritesini ve benimsenmesini yansıtmaktadır.

Solana (SOL) fiyat dinamikleri olumlu seyrederek istikrarlı bir artış göstermiştir. Bu büyüme yörüngesi, piyasanın Solana (SOL) teknolojisine yönelik iyimser bakış açısını ve yaygın benimsenme potansiyelini yansıtmaktadır.

Solana’nın (SOL) geleceği, artan benimsenme oranı nedeniyle umut verici görünmektedir. Ancak, kripto pazarındaki sert rekabetin ortasında büyümesini sürdürme zorluğuyla karşı karşıyadır. Başarısının anahtarı sürekli yenilik ve pazardaki konumunu korumak olacaktır.

Cardano (ADA): Kârlılık için Mücadele Ediyor

Cardano (ADA) sahiplerinin yalnızca %35’i şu anda kârda ve bu durum diğer önde gelen blok zinciri protokolleriyle tam bir tezat oluşturuyor. Bu durum Cardano (ADA) yatırımcıları için zorlu bir ortama işaret ediyor.

Cardano 0,38$’lık önemli bir direnç seviyesiyle karşı karşıyadır ve bu fiyat noktasında 7,19 milyar Cardano (ADA) tokenı satın alınmıştır. Bu direncin aşılması Cardano (ADA) piyasa performansı için çok önemlidir.

Cardano’nun (ADA) 0,38$ direnç seviyesini aşma becerisi, geleceği için belirleyici bir faktör olacaktır. Başarılı bir ihlal, kârlılığın ve yatırımcı duyarlılığının artmasına yol açabilir. Ancak, bu bariyerin aşılamaması piyasa performansını zorlamaya devam edebilir.

Ripple (XRP): Piyasa Etkisi

Ripple (XRP) şu anda SEC ile olan yasal savaşının kritik bir aşamasında ve bu durum piyasa spekülasyonlarına ve balina hareketlerinin yoğunlaşmasına yol açtı.

Ripple’ı çevreleyen yasal belirsizlikler Ripple (XRP) fiyatında önemli dalgalanmalara yol açmış ve kayda değer balina faaliyetleri rapor edilmiştir.

Ripple’ın (XRP) SEC ile yaşadığı hukuki sorunların sonucu piyasa performansını önemli ölçüde etkileyecektir. Olumlu bir çözüm yatırımcı güvenini ve fiyatını artırabilirken, devam eden yasal zorluklar büyümesini engelleyebilir.

Avalanche (AVAX): Bir Kırılmanın Eşiğinde

Avalanche (AVAX) 20,65$’lık önemli bir uzun vadeli haftalık direnç seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin destek olarak korunması önemli bir fiyat artışına yol açabilir.

Avalanche (AVAX) kısa süre önce 20,65$ direncinin üzerine çıktı ve Eylül sonundan bu yana %186 yükseldi. Bu seviyeyi destek olarak tutmak, 35$ hedefine doğru %70’lik potansiyel bir ralli için kilit önem taşıyor.

Avalanche (AVAX) 20,65$ üzerindeki konumunu sürdürürse, önemli kazançlar elde edebilir. Ancak, bu seviyenin altına düşmesi önemli bir geri çekilmeyi tetikleyebilir ve mevcut ivmeyi korumanın önemini vurgulayabilir.

Polygon (MATIC): Balina Hareketleri

Polygon (MATIC) token bir fiyat düzeltmesi yaşadı ve balinalardan 90 milyon dolarlık bir yatırıma yol açarak toparlanmasına olan güveni gösterdi.

Polygon (MATIC), son fiyat düşüşünden sonra dayanıklılık göstererek aylık kazançlarının önemli bir kısmını toplam %20’lik bir artışla korudu.

Balinalar tarafından yapılan önemli yatırım ve ağın artan faaliyeti Polygon (MATIC) için olumlu bir görünüme işaret ediyor. Ancak piyasadaki dalgalanma, Polygon’un (MATIC) toparlanmasını ve büyümesini sürdürmesi için yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Sonuç

Kripto para piyasası bir Bitcoin ETF’sinin onaylanmasını beklerken, belirli kripto para birimleri potansiyelleri ve stratejik önemleriyle öne çıkmaktadır. ScapesMania, iddialara göre benzersiz yaklaşımı ve sağlam güvenlik özellikleriyle satış öncesi aşamada yeni ve gelecek vaat eden bir varlık olarak ortaya çıkıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.