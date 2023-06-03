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ABD hükümetinin borç tavanı konusunda geçici bir anlaşmaya varması riskli varlıklarda kısa süreli bir ralli yaşanmasına neden oldu. Ancak kıdemli ekonomistler FED’in bilançosunu doldurması ve büyük miktarda devlet borcu satması gerektiğine dikkat çekti. Borsa tüm zamanların en yüksek seviyelerindeyken tahvilleri kim satın alacak?

Ekonomistler piyasa duyarlılığında bir gerileme öngörüyor ve enflasyonun yeniden yükselişe geçmesini bekliyor. Piyasalar ileriye dönük ve iddialara göre sonuç olarak Bitcoin (BTC) düşüş eğilimi yaşar, ancak yeni ortaya çıkan bir protokol daha büyük makro resme tamamen meydan okumayı hedeflediğini iddia ediyor. İddialara göre DigiToads (TOADS) enflasyona karşı bir koruma sağlıyor ve ekibin iddialı açıklamalarına göre analistler ön satış bitmeden önce %1.200 artış bekliyor.

DigiToads (TOADS) Deflasyonist Token Ekonomisi

İddialara göre DigiToads, 2017 ICO günlerinden bu yana görülmeyen bir hype’a neden oldu ve bu deflasyonist token, yatırımcıların dalgalı makro koşullarda gezinmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Her token işleminin %2’sinin yakılması ve azalan toplam arz ile TOADS, enflasyona karşı mükemmel bir koruma sağladıklarını iddialı bir şekilde açıklıyor. Bunun ötesinde, The Swamp (DigiToads ekosistemi) sahiplerinin kazanması için çeşitli yollar sunuyor.

DigiToads, yatırımcıların kurbağalarını birbirlerine karşı savaştırmalarına olanak tanıyan ve en üst sıradaki rakiplerin ödül havuzunu kazanacağı bir kazan-kazan oyununa sahip. Toad-Cade ile ilgili tüm oyun içi öğelerin satışının %10’u TOADS sahiplerine hava yoluyla aktarılacak ve böylece ekosistemin her üyesinin kazanması sağlanacak.

İddialara göre analistleri heyecanlandıran şey, DigiToads’un NFT sahiplerinin, protokol ön satış boyunca 3.500 yayınlayacak NFT’lerini her işlemin %2’sinin stake ödeme havuzuna yönlendirilmesiyle stake etmelerine olanak tanıyan yepyeni NFT stake etme mekanizması. Bu da TOADS NFT’lerini kolayca piyasada satın alınabilecek NFT’ler haline getiriyor.

İddialara göre tüm bunları taçlandırmak için, DigiToads memecoin çekiciliğine sahip ve nispeten düşük piyasa değeri göz önüne alındığında, TOADS’ın yukarı yönde ciddi hamleler yapacağı iddia ediliyor. Mevcut piyasa iklimi göz önüne alındığında yatırım yapılabilecek bir token olarak iddia ediliyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Bitcoin (BTC) Yorumu

İddialara göre Bitcoin (BTC) yavaşladı ve teknik analiz, bir başka sürekli yükselişten önce 24.000 $’a geri dönüşe işaret ediyor. Bitcoin (BTC), bankacılık sektörüne olan güven eksikliğinin artmasından faydalandı ve varlıklarının ve servetlerinin emanetçisi olma fikri birçok yeni yatırımcıya cazip geldi.

Ancak, ekibin iddiaları açıklamasına göre, Bitcoin (BTC) satın alma ve getiri elde etme zamanı geçti. DigiToads gibi DeFi protokolleri, çok daha fazlasını yapabilen programlanabilir para sunuyor, bu nedenle en iyi defi coinlerden biri haline geldiği iddia ediliyor. Her kripto yatırımcısı portföyünde bir miktar Bitcoin (BTC) bulundurmalıdır, ancak yatırım getirisi potansiyeli açısından kripto piyasası çok daha fazlasını sunmakta olabilir.

Bitcoin (BTC), kullanıcıların merkezi bir aracı olmadan işlem yapmasına olanak tanıyan ilk eşler arası ağdır. Ve hiç şüphesiz dünyayı değiştirdi. Ancak tüm teknolojilerde olduğu gibi, yeni geliştiriciler geliyor ve fikri geliştiriyor. Aynı şey Bitcoin (BTC) için de geçerli.

Arthur Hayes kısa bir süre önce $BTC’nin 2024 yılında 70.000 $’a ulaşabileceği tahmininde bulundu ve 2024’ün dijital varlıklar için mükemmel bir yıl olacağını öngördü.

DigiToads (TOADS) Enflasyona Karşı Korunma

Açıklamalara göre DigiToads deflasyonist tokenomikleri, enflasyona karşı korunmak için mükemmel bir temel mekanizma sağlar ve sürekli azalan arz, fiyat üzerinde keskin bir yukarı yönlü baskı oluşturur. Ancak bu tek açının ötesine bakıldığında, zengin ve canlı TOADS ekosistemi birden fazla pasif gelir kaynağının kilidini açtığını ve diğer alt coinlerin sunduklarının ötesine geçtiğini iddia ediyor.

TOADS şu anda değerlendirilebilecek kriptolardan biri olarak iddia ediliyor ve ön satışa erken katılmak yatırımcıların yukarı yönlü potansiyeli daha fazla yakalamasını sağlayabileceği iddia ediliyor. Projenin hak ediş süresi ve doxxed bir ekibi yok. Lansman sırasında fonlara tam erişim ve hızla artan ön satış fiyatı ile DigiToads, bilgili yatırımcıları yatırımlarından bir yatırım getirisi elde edebileceklerini iddia ediyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.