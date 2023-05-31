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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) nispeten iyi başlangıç yapıp 28.000 dolar üzerine çıktığı haftanın ortasında, yeniden 27.000 dolar altına geriledi. BTC fiyatı 24 saat içerisinde sert bir düşüş yaşadı ve aslında her şey gelen tek bir haber sonrası hızlandı. BTC, 27.000 dolar altına gerilerken altcoinler ise çok daha sert kayıplar yaşadı. ABD’den gelen JOLTS verisi ise bunun sebebi olabilir.

Bitcoin’in Düşüşüne JOLTS mu Sebep Oldu?

ABD’den gelen JOLTS yani İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı, beklentinin çok üzerinde açıklandı. 9.775M beklentinin üstüne çıkarak 10.103M gelen oran, önceki verinin de üstünde yer aldı. JOLTS aslında her ay kaç tane açık iş yeri olduğunu ve kaç işçinin işe alınıp, kaçının işi bıraktığını gösteren bir veri. En önemli iş verilerinden olan JOLTS, ekonominin iş dünyasına etkilerinin beklenenin üstünde olduğunu ve durumun hala olumsuz olarak devam ettiğini gösteriyor. Riskli varlıklar arasında olan BTC de bundan etkilenmiş gibi gözüküyor.

Top 10 içerisine bakıldığında Ethereum’un (ETH) %2,5’luk kayıp yaşadığını ve Binance Coin’in (BNB) %2,3, Cardano‘nun (ADA) %1,5, Dogecoin‘in (DOGE) %2,4 ve Polygon’un (MATIC) %2 ile bunları takip ettiği görülüyor.

Bu düşüşler esnasında ayağı yere en sağlam basan kripto paranın ise XRP olduğu görülüyor. 24 saat içerisinde hala yeşil kalmayı başaran XRP, %2,3’lük ivmesini koruyor. Ünlü kripto para analisti Altcoin Sherpa ise XRP için henüz kırılım gelmediğini vurguladı. Analist, XRP için asıl kritik noktanın 0,55 dolar üzeri olduğunu ifade etti ve bu seviyenin üzerine çıkılmadıkça beklentilerin karşılanamayacağını açıkladı.

BTC Fiyat Hedefi

BTC için de saatler önce bir tahminde bulunan ünlü isim, 25.000 doların geleceğini ifade etmişti. Görünüşe göre analistin dedikleri adım adım gerçekliyor ve BTC fiyatı için sıradaki seviye 25.000 dolar olabilir. Trendin hala negatif olduğunu açıklayan Altcoin Sherpa, BTC için kötü senaryonun devam edeceğini ve altcoinlerin buna katılacağını aktardı. Böyle bir düşüş kripto para piyasasını yeniden kana bulayabilir ve durumu çok daha kötü bir hale sokabilir.