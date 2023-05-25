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Ekonomi alanında dünyanın en saygın yazarlarından biri ve kitapları 51 dile çevrilmiş bir isimden bahsediyoruz. Evet Robert Kiyosaki’nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabı dünya genelinde tam 41 milyondan fazla sattı ve 51 dile çevrildi. Bu kadar ilgi gören bir ismin geleceğe dair tahminleri de kayda değer görünüyor.

Bitcoin, Altın, Gümüş Geleceği

Sosyal medya hesabı üzerinden Kiyosaki’nin “gerçek para” olarak paylaştığı sadece 3 varlık bulunuyor. Bunlar altın, gümüş ve Bitcoin’dir. Ona göre arzı sınırsız olan ve matbaalarda basılan paranın sonu gelecek ve tekrar geçmişteki gibi gerçek paralarla hayatımıza devam edeceğiz. Kısmi rezerv bankacılığından şişirilen ekonomilere kadar çok çeşitli konularda eleştirileri var. Bugünse gündemi sıcak konusu borç tavanıyla alakalı konuştu.

Ona göre ABD artık mevcut finansal sistemiyle yolun sonuna geldi. Bu abartılı gelebilir ancak tarihe ilgili olanlar bugüne kadar nice imparatorlukların, sistemlerin yerle bir olduğunu biliyor. Bir gün ABD de mevcut gücünü kaybedip tarih kitaplarında kalabilir.

Robert Kiyosaki şunları söyledi;

“ABD’nin 30 trilyon dolarlık borç limitini yükseltmeyi tartışan politikacılar tam bir komedi. Gerçekler ortada: ABD iflas etmiştir. Sosyal Güvenlik gibi karşılanmamış yükümlülükler 250 trilyon doların üzerinde. Finans piyasasındaki “türev varlıklar” katrilyonlarla ölçülüyor. Binlerce trilyon. Lanet olsun. Altın, gümüş ve Bitcoin alın”.

ABD Borç Tavanı

Bugüne kadar ABD borç tavanı tam 78 kez artırıldı. Ülke, gelirinden daha fazla gider, ödemeye sahip olduğu için on yıllardır borç tavanını yükseltiyor. Ülkede iki partili sistem var ve şu an iktidarda Demokratlar bulunuyor. Biden yönetimi daha önce 78 kez artırılan borç tavanın yeniden artırılması için muhalefeti ikna etmeye çalışıyor. Komedi şu ki bu borç tavanı artırımların geçmişte iki partinin de yönetimde olduğu dönemlerde zaten 78 kez artırıldı.

Bugün de artırılacak. Eğer ABD ekonomik yıkımla karşılaşmak istemiyorsa bunu yapmak zorunda peki ne oluyor? Madde madde özetlemek en harika yöntem olacak.

2024 sonunda ABD başkanlık seçimi var ve Cumhuriyetçiler bu borç tavanı konusunu siyasi malzemeye dönüştürdü.

Seçimlerden önce Biden yönetiminin oy kaybetmesini isteyen Cumhuriyetçiler borç tavanı anlaşması için yönetimin bazı harcamaları kısmasını istiyor.

Bu kısılması istenen harcamaların en önemlisi “gıda desteği” harcamalarıdır. Ülkede belli yaşın üstündeki muhtaçlara devlet düzenli olarak gıda yardımı için ödeme yapıyor.

Bu yardım kesilirse Demokratların önümüzdeki yılki seçimlerde daha az oy alacağını düşünen Cumhuriyetçiler mevcut yönetimi sıkıştırıyor.

Biden yönetimi ise bunun yerine zenginlerden ve kripto yatırımcılarından vergi alarak 18 milyar dolarlık kaynak üretmek istiyor.

yatırımcılarından vergi alarak 18 milyar dolarlık kaynak üretmek istiyor. Cumhuriyetçiler mevcut iktidarın önerisine karşı çıkarak onlara oy kaybettirecek sosyal yardım kesintisi (yardım alanların yaş kriterinin yukarı çekilmesiyle harcamanın azaltılması amaçlanıyor) önerisini kabul ettirmek istiyor.

Biden yönetiminin inadı borç tavanı anlaşmasının 1 Haziran’a günler kala halen çözülememesine neden oluyor.

Son olarak Kiyosaki de bu döngünün artık sonuna gelindiğini savunuyor. Fakat unutulmamalıdır ki Amerika, Amerika’dır ve sınırsız dolar basma özgürlüğüne sahip. Doğal olarak siyasi, ekonomik ve askeri gücünü koruduğu sürece bu döngü gayet güzel devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.