Bitcoin Ağı Yüksek Fiyata Rağmen Düşük İşlem Yoğunluğu Gösteriyor

Bitcoin $108,045.48’in blokzincirinde gerçekleştirilen işlemlerin sayısında son dönemde belirgin bir azalma yaşandığı gözlemleniyor. Bitcoin’in fiyatı rekor seviyelere yaklaşırken, blokzincirde yapılan işlemlerin sayısındaki düşük seviyeler dikkat çekiyor. Bu durum, çeşitli analizlere göre ağda beklenenden daha az kullanıcı etkinliği olduğuna işaret ediyor.

İşlem Kuyruğunda Gözlemlenen Düşüşler

Mempool olarak bilinen ve onay bekleyen işlemlerin geçici olarak depolandığı işlem alanında, geçtiğimiz cumartesi günü yalnızca 5.000 civarında işlem bekliyordu. Daha sonra bu sayı 15.000’e yükselse de, 2024 sonlarında BTC’nin fiyatı ilk kez 100.000 doların üzerine çıktığında kaydedilen 150.000 işlemden oldukça düşük bir seviyede kaldı. Kaynaklardan elde edilen verilere göre, mart ayından bu yana bekleyen işlem sayısı 3.000 ile 30.000 arasında dalgalanıyor ve bu, ağ üzerindeki talebin nispeten zayıf kaldığını gösteriyor.

Blokzincirdeki mevcut işlem yoğunluğunun, Bitcoin’in birim fiyatındaki artışa rağmen geçmişe kıyasla düşük kalması, ekosistemdeki bireysel katılımcıların azaldığı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle mempool’daki düşük işlem birikiminin, çeşitli paydaşlar tarafından ağın geleceği konusunda endişelerin artmasına neden olduğu bildiriliyor.

Düşük İşlem Ücretleri ve Azalan Kullanıcı Katılımı

Uzmanlar, bu düşüşün madencilerin gelir yönünü de etkilediğine dikkat çekiyor. İşlem ücretlerinden elde edilen gelir, toplam madenci gelirinin çok küçük bir kısmına gerilemiş durumda. Bunun sebebi olarak ise ağda onaylanmayı bekleyen işlem sayısının sınırlı kalması gösteriliyor.

Joël Valenzuela (marketing ve iş geliştirme direktörü): “Bitcoin’in mempool’u (işlem bekleme kuyruğu) neredeyse tamamen boş. Madenci gelirlerinde işlem ücretlerinin payı yüzde birin bile altına indi.”

Valenzuela ayrıca kullanıcı sayısında ciddi bir azalma yaşandığını ve bunun tüm zamanların en yüksek fiyat seviyelerinde dahi gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Durumu büyük bir kriz olarak nitelendiren Valenzuela, ağın ileride devletler ve kurumlar tarafından yönetilen tamamen merkezi bir varlık hâline dönüşebileceği endişesini dile getiriyor.

Joël Valenzuela: “Kısaca, Bitcoin’in gerçek kullanıcılarının neredeyse tamamı çekildi. Ayrıca bu, fiyat rekor kırarken oldu!”

Perakende Katılımcıların Rolü ve Olası Etkileri

Bir başka uzman görüşü ise perakende kullanıcıların piyasadaki yokluğuna işaret ediyor. Kripto veri analizi platformu Alphractal’ın kurucusu Joao Wedson, mempool’daki düşük yoğunluğun, küçük yatırımcıların veya kullanıcıların piyasada olduğuna dair net bir gösterge olduğunu belirtiyor. Wedson, işlem yoğunluğunun artmasının perakende yatırımcıların tekrar piyasaya döndüğüne dair güçlü bir sinyal olacağını aktarıyor.

Joao Wedson: “Mempool işlemleri yeniden artmaya başladığında, perakende katılımının döndüğüne dair açık bir işaret alınır, çünkü birikim artışı ağı kullanma talebinin yükseldiğini gösterir.”

Bu açıklamalar, büyük fiyat dalgalanmalarına rağmen Bitcoin ağının günlük kullanımda eskiye kıyasla daha düşük bir hareketlilik gösterdiğine dair genel bir tablo sunuyor. Piyasanın eskisine göre daha az katılımcıyla işlem gördüğü anlaşılıyor.

Uzmanlar ayrıca bu trendin, madenciler için gelir modelinde zorluk yaratabileceğini, çünkü düşük işlem ücretlerinin ekosistemi doğrudan etkilediğini belirtiyor. Tartışmalar arasında ağın sürdürülebilirliği ve merkeziyetsizlik unsurları da ön planda yer alıyor.

Gelecekte işlem yoğunluğunda bir artış olup olmayacağı, perakende yatırımcıların ilgisinin tazelenip tazelenmeyeceği, hem yatırımcılar hem geliştiriciler açısından takip konusu olmaya devam ediyor. Ağ etkinliğinde yeni bir dalga görülmesi, sektörün genel algısını ve fiyatlamalarını da etkileyebilir.

Mevcut göstergeler, Bitcoin’in fiyat artışına rağmen ağın gerçek kullanımında geçmiş seviyelere kıyasla bir daralma olduğunu ortaya koyuyor. Uzman yorumları, olası risklere ve olası güçlenme işaretlerine dikkat çekiyor. Bundan sonraki süreçte; fiyat, katılımcı yoğunluğu ve madencilik gelirleri arasındaki ilişki önemli bir izlek olarak öne çıkıyor.

Bitcoin blokzincirinde gözlemlenen düşük işlem yoğunluğu, fiyatlardaki yükselişle paralel bir artışın olmayabileceğine işaret ediyor. Analizler, bireysel ve perakende yatırımcıların ağdaki faaliyetlerinin azaldığını, işlem ücretlerinden elde edilen madenci gelirlerinin ise önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Bu gelişmeler, Bitcoin ağı özelinde kullanıcı davranışı, sürdürülebilirlik ve merkeziyetsizlik gibi alanlarda olası yeni tartışmalara kapı aralıyor. Özellikle işlem kuyruklarının doluluk oranı, gelecek dönemde ağın canlanıp canlanmayacağına ilişkin öngörülerin temel göstergeleri arasında yer alabilir.