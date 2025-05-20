Bitci’den SAFEbit’e: Türkiye’nin Öncü Kripto Borsasında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bitci ekibinin açıklamasına göre bazı günler sıradan değildir. 20 Mayıs 2025 tarihi de o günlerden biri. Yapılan açıklamalara göre bugün, sadece bir marka değil; bir vizyon, bir yaklaşım ve bir gelecek değişiyor. Türkiye’nin dijital varlıklar alanındaki öncülerinden Bitci, artık yoluna yeni ismiyle devam ediyor: SAFEbit.

Güçlü Bir Mirasın Üzerine İnşa Edilen Yeni Bir Gelecek

Kurucusu Çağdaş Çağlar’ın liderliğinde Türkiye’nin ilk blockchain altyapılı kripto varlık platformu olarak faaliyetlerine başlayan Bitci, kısa sürede sektörün önde gelen aktörlerinden biri oldu. Geliştirdiği BitciChain, çıkardığı Bitcicoin ve hayata geçirdiği çok sayıda spor temelli token projesiyle yerel ve küresel ölçekte dikkat çekici başarılara imza attı.

İspanya ve Brezilya Milli Futbol Takımları, Türkiye Basketbol Federasyonu ve McLaren Formula 1 Takımı gibi prestijli kurumlarla gerçekleştirdiği iş birlikleri, Türk teknoloji markalarının küresel sahnedeki gücünü ortaya koydu. Bitci, Türkiye’de spor kulübü token’larını başlatan ilk platform olarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Yeni Sahiplik, Yeni Marka: SAFEbit

Yapılan açıklamalara göre 2025 yılı itibarıyla platform, yeni bir liderlik ve vizyonla yoluna devam ediyor. Kripto varlıklar ve finansal teknolojiler alanında deneyimli iş insanı Seyfi Şahin, Bitci’nin tüm hisselerini devralarak şirketin dönüşüm sürecini başlattı.

Bu dönüşüm yalnızca bir isim veya sahiplik değişikliği değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik, güvenlik ve regülasyon uyumluluğu temelli, kullanıcı odaklı yeni bir iş modeline geçişin simgesidir. Bu kapsamda Bitci, bugünden itibaren yeni adıyla SAFEbit olarak faaliyetlerine devam edecek.

SAFEbit: Güvenin Temsilcisi Yeni Nesil Kripto Platformu

Yeni dönemde SAFEbit, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt ettiğini iddia ediyor.

Kullanıcı varlıkları ile şirket varlıkları tamamen ayrıştırılırken, şeffaflık ve güvenlik, platformun temel ilkeleri haline getirildi.

Platformun her ay düzenli olarak kamuoyuna sunduğu operasyonel cüzdan raporları, kullanıcı güveninin ve finansal şeffaflığın simgesi olacak.

Yeni Liderlik Kadrosuyla Stratejik Yapılanma

SAFEbit’in CEO’luk görevine, kripto ve finansal teknolojiler alanında uzun yıllardır başarılı projelere imza atan Emrah Aktaş getirildi. Şirketin önceki CEO’su Ahmet Onur Yeygün, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirilerek bu stratejik dönüşüm sürecine liderlik etmeye devam edecek.

Bu yapılanma, yapılan açıklamalara göre şirketin köklü kültürünü korurken aynı zamanda yenilikçi vizyonu kucaklayan bir liderlik modelini temsil ediyor.

SAFEbit’in Yeni Dönem Vizyonu ve Stratejik Öncelikleri

SAFEbit, sadece bir kripto borsa platformu olmanın ötesine geçerek kullanıcılarına kapsamlı bir dijital finansal yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda belirlenen stratejik öncelikler ekip tarafından şu şekilde özetleniyor:

Tam Regülasyon Uyumluluğu: SPK ve uluslararası düzenleyici kurumlarla tam entegre, yasal çerçevede faaliyet

Güvenlikte Sektör Standardı: Soğuk cüzdan altyapısı, çok katmanlı güvenlik sistemleri ve gerçek zamanlı izleme teknolojileri

Şeffaflık Politikası: Aylık cüzdan raporları, denetlenebilir işlem geçmişi ve bağımsız denetim sistemleri

Yüksek Likidite & Düşük Komisyon: Piyasa yapıcı destekli işlem modelleri ve rekabetçi ücret politikası

Geniş Ürün Yelpazesi: Spot işlemler, staking, sabit getirili ürünler ve kurumsal API çözümleri

Kullanıcı Deneyimi Odaklılık: Gelişmiş mobil uygulama, 7/24 müşteri desteği ve çok dilli arayüz

Kurumsal Müşterilere Özel Çözümler: Fon yöneticilerine özel hizmet modelleri

Globalleşme Hedefi: Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere yeni pazarlara açılım

Toplumsal Katkı ve Eğitim: Finansal okuryazarlık programları, akademik iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri

Yeni İsim, Güçlü Altyapı, Büyüyen Vizyon: SAFEbit

Bugün, yapılan açıklamalara göre 1 milyonu aşkın bireysel kullanıcı ve 200’ü aşkın kurumsal müşteriye hizmet veren SAFEbit, Türkiye merkezli küresel bir dijital varlık platformu olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor.

SAFEbit, yalnızca bir marka değişimi değil; dijital ekonomide güvenin, şeffaflığın ve sürdürülebilirliğin simgesi olarak yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.