Birleşik Krallık Kripto Paralarla Ödemeye Yönelik Adım Atıyor

Birleşik Krallık’ın kumar denetim otoritesi İngiltere Kumar Komisyonu (UKGC), lisanslı çevrim içi operatörlerin kripto para ile ödeme kabul etmesine yönelik kapsayıcı bir düzenlemenin hazırlıkları için harekete geçti. UKGC İcra Direktörü Tim Miller, konuya ilişkin olarak Komisyon’un Sektör Forumu’nu, kripto varlıkların yasal pazara entegrasyonu için makul bir yol haritası geliştirmekle görevlendirdiklerini iletti. Komisyon, uzun süredir süren temkinli yaklaşımından, artan kullanıcı talepleri ve yasal olmayan platformlarla mücadele ihtiyacı sebebiyle kısmen uzaklaşmış görünüyor.

Kullanıcı Talepleri ve Piyasa Dinamikleri

Günümüzde kripto para piyasasına yönelik kullanıcı ilgisi ve kripto varlıklarla ödeme olanaklarının hızla artması, İngiltere’de lisanslı operatörler üzerinde baskı oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, İngiliz kullanıcıların kripto ile ödeme imkânı aradığı için denetimsiz platformlara yöneldiğini ortaya koydu. Tim Miller, komisyonun yaklaşımını “sadece yasaklamaya odaklanmak yerine, nelerin mümkün olabileceğini keşfetmek” şeklinde özetledi. Bununla birlikte, kripto varlıkların herhangi bir şekilde kabulüne dair kesin bir tarih şu anda belirlenmiş değil. Regülasyonun ana hedefleri arasında lisans koşullarına uyumun gözetilmesi ve sosyal sorumluluk standartlarının korunması yer alıyor.

Yeni Düzenleme Süreci ve Regülasyonlar

İngiltere’de Aralık 2025’te parlamentoya sunulan Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu (Cryptoassets) Yönetmeliği, onaylanması durumunda kripto varlıkların denetimini Finansal Davranış Otoritesi’ne (FCA) devredecek. Bu adım, finans, çevrim içi oyun ve ilgili diğer sektörlerin kriptoyu yasal çerçevede değerlendirmesi için netlik sağlamış olacak. FCA’nın hazırladığı yol haritasına göre, Birleşik Krallık’ın kapsamlı kripto düzenlemesinin Ekim 2027’de tam olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor. FCA, 2026 yılında kripto şirketleri için izin başvurularını kabul etmeye başlayacak.

Kumar Komisyonu’nun yeni düzenleme araştırmaları bu takvimle eş zamanlı ilerliyor. Komisyonun odaklandığı en önemli hususlardan biri, kripto ödemelerinin kara para aklama ve terörün finansmanı gibi riskleri artırmaması için gerekli tedbirlerin alınması.

Teknolojik ve Politik Hazırlıklar

Halen Birleşik Krallık’ta çevrim içi operatörlerin kripto varlık ile ödeme kabul etmesi yasak. Mevcut kısıtlama; kripto para işlemlerinin takibinin zor olması ve açık döngülü işlemlerin fon hareketlerinin izlenmesini güçleştirmesi gibi gerekçelere dayanıyor. Ancak, blockchain analiz teknolojisinin gelişimi ve FCA tarafından hazırlanacak düzenleyici çerçevenin kısa sürede yürürlüğe girmesi, komisyonun gelecekte bu yasağı kaldırabilmesine zemin hazırlayabilecek gelişmeler olarak gündeme geliyor.

Kripto sektöründe önde gelen Coinbase’in Üst Yöneticisi Brian Armstrong da daha önce İngiltere Merkez Bankası’nın stabilcoin düzenlemelerine yönelik çekincelerini dile getirerek, önerilen düzenlemelerin ülkenin küresel rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği görüşünü paylaşmıştı.

İngiltere hükümeti, ülkeyi dijital varlık inovasyonu konusunda önde gelen finans merkezlerinden biri yapmayı hedefliyor. Regülasyon süreci, finans sektörünün farklı alanlarda güvenli ve yasal temelde büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

UKGC’nin başlattığı sektör araştırmaları sonucu, kripto varlıklara ilişkin risk, fırsat ve teknik yeterliliklerin titizlikle inceleneceği aktarılıyor. Nihai karara varılana kadar, komisyon tüm tarafların görüş ve taleplerini dikkate almayı sürdürecek.