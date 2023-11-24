Bir Sonraki Boğa Koşusundan Önce Takip Edilebileceği İddia Edilen 5 Kripto 

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Uzmanlara göre uzun vadede bugün hangi kriptoyu satın alacağınızı dikkatlice seçerseniz, yaklaşan bir boğa koşusu olduğunda en iyi getiriyi sağlayan bir portföy oluşturabilirsiniz.

Kripto paralarla uğraşırken bilinçli kararlar vermek önemlidir. Açıklamalara göre, piyasada farklı kullanıcı türleri için birden fazla seçenek mevcut.

Analistlere ve iddialara göre, mevcut seçeneklerin en iyileri arasında InQubeta (QUBE), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Chainlink (LINK) ve Polygon (MATIC) gibi isimler yer alıyor. InQubeta hariç, bu tokenlar küresel olarak en çok işlem gören tokenlardan bazılarıdır.

InQubeta: Yapay zeka ve DeFi

Ekibin açıklamasına göre InQubeta, kitleler arasında finansal katılımı sağlamak için DeFi ve AI’nın nasıl birleştirilebileceğine dair yaratıcı bir yolu temsil ediyor. Platform, hem yapay zeka girişimlerini hem de kripto yatırımcılarını güçlendiriyor ve büyümelerine yeni bir yön vermelerine yardımcı oluyor.

Girişimler ilerlemek için gereken finansmanı elde ederken, kripto kullanıcıları da uzun vadede zenginlik yaratmak için uygun fiyatlı yatırım seçeneklerine erişebiliyor. InQubeta platformu, tüm ödemeler için kullanılan QUBE token adı verilen yerel bir kripto para birimine sahiptir.

InQubeta ekibi, tüm ödemelerin QUBE token cinsinden yapılmasını sağlayarak, tüm işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamayı hedefliyor.

Ethereum tabanlı platform, yapay zeka sektöründe çalışan startup’ları potansiyel yatırımcılarla buluşturuyor ve inovasyon yapmalarına yardımcı oluyor. Kripto para ICO’su şimdiye kadar satış öncesi fonlamada 5,2 milyon dolardan fazla para topladı.

1,5 milyar arz ile QUBE token, birden fazla kullanım alanına sahip çok yönlü bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor. Bu kullanımlar arasında yönetişim, yeni teklifler için oylama, pazarlama faaliyetlerini finanse etme, ödülleri belirleme, yasal danışmanlara ödeme yapma ve diğer amaçların yanı sıra platformun gelişimini tamamlama yer alıyor. InQubeta ekosistemi içinde ödüller karşılığında stake edilebilir.

Açıklamalara göre varlık ne kadar uzun süre stake edilirse, sahibinin alacağı ödüller de o kadar yüksek olacaktır. İsterseniz, tokenı satış öncesi fiyatlarla satın alabilirsiniz. İddialara göre QUBE, bir sonraki boğa koşusu sırasında potansiyel olarak büyük getiri sağlayabilir ve şu anda düşük fiyatlarla biriktirilebilir.

Sadece birkaç ay önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, iddialara göre QUBE token şimdiden 2023’ün dikkat çeken kripto paralarından biri olarak sayılıyor. Bunun nedeni ise deflasyonist modeli olabilir.

Normal finansal araçlardan farklı olarak QUBE token, dahili bir mekanizma aracılığıyla piyasa volatilitesi zamanlarında sahiplerinin getirilerini koruyabilir. Deflasyonist bir token her zaman kıt bir arza sahip olacaktır.

Açıklamalara göre arz, ekibin rahat olduğu bir seviyeyi aştığı anda, fazladan tokenlar yakılır veya imha edilir. Yakım mekanizması arzı düzenler ve enflasyonun varlık değerini etkilemesini önler.

InQubeta iddialara göre pek çok yeni altcoini geride bırakmış olsa da, sahip olduğu üstün özelliklerle pek çok eski tokenı da geride bırakıyor olabilir. Bu özellikler arasında merkezi olmayan yönetişim de yer almaktadır.

Merkezi olmayan bir yönetişim yapısı, platformu yönetme gücünün merkezileştirilmediği ve topluluk genelinde dağıtıldığı anlamına gelir. Bir topluluk üyesi, belirli bir değişikliğin protokolün yeteneklerini artırabileceğini hissederse, bunu diğer üyelere önerebilir.

Söz konusu değişikliklerin ne kadar etkili olabileceğini değerlendirmek için bir tartışma yapılacak ve daha sonra oylamaya sunulacaktır. Burada, token sahipleri oylama ayrıcalıklarına sahip oldukları için önemli bir rol üstlenirler. Bir teklifin uygulanmaya değer olup olmadığını belirlemek için oy haklarını kullanabilirler.

Ripple: İşletmeler İçin Blok Zinciri Destekli Araçlar

XRP Ledger teknolojisi tarafından desteklenen Ripple, büyüme için blok zinciri tabanlı çözümler arayan işletmeler için tek noktadan bir çözümdür. Ripple’ın kurumsal düzeyde çözümlerini kullanan işletmeler, yeni gelir kaynakları bularak, maliyetleri düşürerek, yeni kitle gruplarını keşfederek ve kaynakları daha düşük maliyetlerle önceliklendirerek sermaye tüketimlerini azaltarak kazanç sağlayabilirler. Yerel tokenı XRP, Ripple ekosistemi içinde her türlü ödemeyi yapmak için kullanılır. Ripple platformunun bir diğer USP’si, merkez bankalarının dijital para birimlerini çıkarmalarına yardımcı olması ve bu sayede küresel çapta bir sıçrama yapmasına yardımcı olmasıdır.

Birçok geliştiricinin Ripple’ı satın almak için iyi bir kripto olarak adlandırmasının temel nedenlerinden biri ölçeklenebilirliği ve maliyet etkinliğidir. Ripple’ın XRP Ledger teknolojisi, saniyede 1.500 işlem gibi yüksek bir iş hacminin önünü açabilir ve işlemleri yıldırım hızında gerçekleştirebilir.

Ayrıca karbon-nötr bir platform olmasıyla da brownie puanları kazanmıştır. Teknoloji, NFT’ler gibi çok çeşitli dApp’leri ve varlıkları destekleyebilir. İşlemlerin doğrulanması için Ripple, Federated Consensus protokolünü kullanır.

Hiçbir doğrulayıcı bağımsız olarak karar vermediğinden, tüm işlemler sorunsuz bir şekilde onaylanır ve işlenir. XRP tokenı, iddialara göre yaklaşan boğa sezonunda hızla değer kazanabilecek bir diğer kripto para birimidir.

Cardano: Ouroboros Protokolü

Cardano, geliştiricilerin yenilikçi dApp’leri dağıtmak için çok çeşitli araçlar bulabileceği merkezi olmayan bir platformdur. Yerel tokenı ADA, Cardano ekosistemi içinde resmi değişim aracı olarak hizmet vermektedir.

Operasyonlarını hızlandırmak için proof-of-stake konsensüsünü başarıyla kullandığı için kripto piyasasında bulunabilecek en iyi altcoinlerden biridir. Ouroboros protokolü açık kaynaklı blok zincirine güç verir ve hakemli araştırmalara danışıldıktan sonra ve kanıta dayalı bir metodoloji ile geliştirilmiştir.

Güvenli bir çerçeve, Cardano ağının bir başka USP’sidir. Platform, birbirini tanımayan iki aktör arasındaki güvenli etkileşimleri kolaylaştırır. Anonim aktörlerin yeni pazarlar ve fırsatlar açmak için güvenli bir şekilde etkileşime girebileceği bir ekosistem yaratır.

Ouroboros protokolü, kullanıcıları Sybil saldırılarına ve kötü aktörlere karşı korur. Tüm işlemler ve etkileşimler UTXO modeli ve çoklu imza kimlik doğrulaması ile doğrulanır. Cardano kullanmanın bir diğer avantajı da kullanıcıların katılımları için ödüllendirilmesidir.

Cardano alıcıları, pay delegatörleri veya pay havuzu operatörleri olarak faaliyet göstererek katılım için ödüller kazanabilirler. Cardano, ADA sahiplerinin teklifler sunabileceği veya oylayabileceği ve protokolü geliştirebileceği merkezi olmayan bir yönetişim sistemine sahiptir.

Birçok geliştirici için Cardano’nun en iyi saklanan sırrı ölçeklenebilirliğidir. Ouroboros protokolü, geliştiricilerin çok fazla enerjiye ihtiyaç duymadan dApp’lerini küresel olarak ölçeklendirmelerini sağlar.

Cardano, işlemlerin paralel işlenmesi, yan zincirler ve çoklu defter işlemleri gibi benzersiz yaklaşımlar kullanır. Bu yaklaşım, performanslarını artırmak veya blok eklemek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan normal blok zincirlerinden farklıdır.

Zincir üzerindeki verilere göre, balinalar şu anda bir sonraki boğa koşusu için ADA biriktirmekle meşgul gibi görünüyor.

Chainlink: Akıllı Sözleşmeler

Chainlink, blok zincirinin akıllı sözleşmeler için zincir dışı verilerden yararlanmasını sağlayan bir soyutlama katmanıdır. Kritik veriler, blok zincirleri ile ödeme çözümleri, etkinlikler ve veri akışları arasındaki etkileşimlere izin verilerek kullanılır.

Chainlink ağı, diğer profesyonel türlerinin yanı sıra akıllı sözleşme geliştiricileri, düğüm işlemleri, araştırmacılar, veri sağlayıcıları ve güvenlik denetçilerinden oluşan bir topluluk tarafından işletilmektedir.

Yerel tokenı LINK’tir ve Chainlink ekosistemi içinde her türlü ödemeyi yapmak için kullanılır.

Chainlink, zincir dışı verilerin akıllı sözleşmelere entegrasyonunu kolaylaştıran ilk merkezi olmayan platformlardan biridir. Chainlink bugün veri işleme alanında en büyük platformlar arasında yer almaktadır.

Ayrıca, verilerine erişimi Chainlink’e satan ve onlarla birlikte verilerden para kazanan önde gelen veri sağlayıcılarıyla da çalışmıştır. Kripto kullanıcıları, düğüm operatörleri olarak veri altyapısını yöneterek Chainlink’te ödüller kazanabilir.

Chainlink, canlı Fiyat Akışı oracle ağını güçlendirmek için büyük bir düğüm operatörleri topluluğuna bağlıdır.

Yakın tarihli bir gelişmede Chainlink, Staking v0.2 programının öncelikli geçişle birlikte Kasım ayında açıklanacağını duyurdu. Yükseltme, düğüm operatörleri için daha fazla esnekliğin yolunu açacak ve unbonding mekanizması aracılığıyla bahisleri artıracaktır.

Düğüm operatörünün hissesini azaltarak oracle hizmetleri için güvenlik garantilerini artıracaktır. LINK satın almak, birçok uzmana göre bir sonraki boğa koşusunda potansiyel olarak Kral büyüklüğünde kazançlar kaydetmeye yardımcı olabilir.

Polygon: Sıfır Bilgi Çözümleri

Polygon, Ethereum dApp’lerini ve sanal makineleri ölçeklendirmeyi kolay ve sorunsuz bir deneyim haline getirdiği için yatırım yapılacak kriptolardan biri olarak bilinir. Sıfır bilgi teknolojisi ile desteklenen çözümleri kullanarak diğer platformlara göre avantaj elde eder.

Polygon SDK, çeşitli dApp’lerle entegre edilebilen modüler ve esnek çerçevesi nedeniyle birçok geliştirici tarafından da tercih edilmektedir. Polygon SDK’nın yardımıyla, geliştiriciler bağımsız blok zincirleri, iyimser toplama zincirleri, zk toplama zincirleri ve diğer merkezi olmayan altyapı türlerini dağıtabilirler.

Platformun yerel token’ı da dünyanın en popüler kripto para birimlerinden biridir.

Geliştiriciler Polygon’u kullanarak Ethereum tabanlı bir dApp’i çok yönlü ve birlikte çalışabilir bir sisteme dönüştürebilir. Çoklu zincir, Ethereum güvenliği gibi avantajlara sahip birlikte çalışabilir bir platform gibi işlev görecektir.

Layer 2 blok zinciri, akıllı sözleşmeleri yürütmek ve daha ölçeklenebilir hale getirmek için proof-of-stake konsensüsünü ve Plasma Framework’ü birleştirir. Plasma Framework ile Polygon, potansiyel olarak sayısız dApp’i sorunsuz bir şekilde barındırabilir.

Verim söz konusu olduğunda, geliştiriciler hayal kırıklığına uğramayacaktır çünkü yan zincirinde saniyede 65.000 işlemlik bir verimle övünebilir. Bu yan zincirler, Ethereum ile uyumlu çok çeşitli DeFi protokollerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. MATIC sahipleri, bir sonraki boğa rallisi sırasında sabırla büyük getiriler bekliyor.

Sonuç

İster Ripple, Cardano, Chainlink ve Polygon gibi eski ve güvenilir isimler ister InQubeta gibi en iyi ICO’lar olsun, kripto piyasası bazılarına büyük kazançlar getirebilir.

İddialara göre, bu beş kripto para yüksek büyüme potansiyeline sahip, bu da uzun vadede kolayca getiri sağlayabilecekleri anlamına geliyor. Ekibe göre InQubeta gibi bazılarının deflasyonist tokenları vardır, bu da piyasa düştüğünde bile getirilerinin bozulmadan kalacağı anlamına gelir.

Bir token satın almadan önce her zaman iyi araştırma yapılması tavsiye edilir. Alıcılar, bir kripto paranın kullanım alanlarını araştırarak potansiyel riskleri belirleyebilir ve daha iyi kararlar verebilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.