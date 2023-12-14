Bir Sonraki Boğa Koşusundan Önce Dikkat Çektiği İddia Edilen Kripto 

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Kripto para piyasası, Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) ve yeni ortaya çıkan ScapesMania dahil olmak üzere çeşitli altcoinlerin önemli hareketler göstermesiyle önemli bir yükselişe tanık oluyor olabilir. Bitcoin yükselişi ile artışa öncülük ediyor. Bu yeniden diriliş sadece kripto para birimleriyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda kripto hisselerini de olumlu etkiliyor. Bu artışın ardındaki tetikleyici, Federal Reserve’ün (Fed) gelecek yıl olası faiz indirimlerine ilişkin göstergesidir. Fed’in bu güvercin duruşu yatırımcılar arasında bir iyimserlik dalgası yaratarak piyasanın daha geniş bir toparlanmasına yol açtı.

Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) gibi altcoinler bu kazanımların ön sıralarında yer alıyor ve Fed’in tahminlerinin yaygın etkisini gösteriyor. Makalede bahsedilen diğer kripto paraların da iddialara göre fiyatlarda önemli bir yükseliş görmesi muhtemel; bu da piyasada genel bir hissiyatın olmadığını, ancak seçilmiş bir kripto para grubunun etkileyici performansını gösteriyor.

ScapesMania: Yeni Kripto Para Birimi

Mevcut piyasa koşullarında ScapesMania, erken benimseyenler için iddialara göre bir fırsat olarak ortaya çıkıyor. Bu proje, ekibin açıklamasına göre yalnızca kitelsel/bireysel sektöründen 1.725.000 $’dan fazla para topladı ve günlük olarak sürekli olarak 26.000-146.000 $ arası finansman sağladı. ScapesMania, 1. kademe kripto medya platformlarında ilgi kazanıyor ve tanınmış kripto influencer’larında onay alıyor olabilir.

ScapesMania’nın Önemli Noktaları

Ekibin açıklamasına göre ScapesMania sıradan bir kripto varlığı değil; hem sıradan oyuncuların hem de kripto meraklısı izleyicilerin çıkarlarına hitap eden canlı bir oyun ekosistemidir. Bir oyuncu olarak ekibin iddiasına göre oyunun tadını çıkarmak için kriptonun karmaşıklığıyla uğraşmanıza gerek yok. Öte yandan, token sahipleri ekosistemin performansının ödüllerini toplayabilir ve oynamadan geleceğini şekillendirebilir.

ScapesMania’nın arkasındaki ekip şeffaflığa öncelik veriyor ve açık sosyal medya profillerini sürdürüyor. Proje, iddialara göre sektörün önde gelen güvenlik sıralamasındaki şirketlerinin denetimlerinden geçmiş ve bu da ilk benimseyenlere güven aşılamıştır.

Ön Satış

Erken kayıt ön satış aşamasında ScapesMania’nın fiyatı 0,00436 $’dır. Token başına 0,01 dolar olarak belirlenen liste fiyatıyla, iddialara göre ilk destekçiler potansiyel olarak 2,3’lük bir getiri bekliyor olabilir.

Dahası, ScapesMania’ya katılmak, token geri alımı, yakma ve stake etme gibi özel fırsatların yanı sıra toplamı %127’ye varan bir bonus hazinesinin kilidini açar.

Bugünün %70 indirimiyle ScapesMania tokenleri bir fırsat olarak iddia ediliyor. Sonraki her satış aşaması ilerledikçe iddialara göre fiyat artacak ve ön satış sona erdiğinde token başına 0,01 dolara ulaşacak.

ScapesMania’da %10’luk bir bonus olduğu da açıklamalar arasında yer alıyor. Bunun için alım sırasında HAV526 kodunu kullanabileceğiniz ifade ediliyor. Ayrıca teklifin kısa süre geçerli olacağı da açıklamalar arasında yer alıyor.

Ethereum (ETH): Geri Dönüşe Hazır Mıyız?

Ethereum (ETH) yakın zamanda önemli bir talep bölgesine düşüş yaşadı ve 2.100 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Bu bölge çok önemli çünkü burada 5,58 milyondan fazla cüzdan adresi yaklaşık 40 milyon Ethereum (ETH) tokeni barındırıyor. Son dönemdeki düşüşe rağmen piyasa analistleri iyimser ve Ethereum’un (ETH) 3.000 dolar hedefini hedefleyen potansiyel bir yükseliş öngörüyor.

Şu anda Ethereum (ETH), sahipleri için haftalık %5’e yakın bir kayıp gösteriyor. Bu fiyat hareketi, kripto pazarında ABD TÜFE verileri ve Federal Rezerv toplantıları gibi makroekonomik faktörlerden etkilenen daha geniş bir satış dalgasının ardından geldi.

Analistler, Ethereum’un (ETH) önümüzdeki aylarda potansiyel olarak 3.000 dolara ulaşacak bir yükselişe hazır olduğuna inanıyor. Bu iyimserlik, Ethereum’un (ETH) yaklaşık iki yıllık konsolidasyonun ardından 2.000 dolar seviyesini aşmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte, piyasanın genel değişkenliği ve makroekonomik belirsizlikler, tüccarlar ve yatırımcılar için temkinli bir yaklaşım öneriyor.

Cardano (ADA): Balina Hareketleri Güven Sinyali Veriyor

Cardano (ADA), balina işlemlerinde 1,5 milyar dolara ulaşan önemli bir artışa tanık oldu. Yüksek değerli işlemlerdeki bu artış, özellikle Aralık ayındaki %63’lük fiyat artışı göz önüne alındığında, Cardano’ya (ADA) artan güveni yansıtıyor.

Balina işlemlerindeki artış ve Cardano’nun (ADA) güçlü fiyat performansı, tokenin potansiyeline ve blockchain’in yeteneklerine olan güçlü inancı gösteriyor. Bu yüksek değerli işlem akışı, Cardano (ADA) pazarındaki varlığı için sağlam bir temele işaret ediyor.

Balina işlemlerindeki artış ve Cardano (ADA) pozitif fiyat eğilimi, piyasada yükseliş eğiliminin altını çiziyor. Bununla birlikte, kripto para piyasasının değişken doğası, iyimserliğin potansiyel piyasa değişimlerinin anlaşılmasıyla yumuşatıldığı dengeli bir görüşü garanti ediyor.

Dogecoin (DOGE): Memecoin Potansiyeli

Dogecoin (DOGE), %62,93 artışla 158.140 adrese ulaşan Günlük Aktif Adreslerde (DAA) dikkate değer bir artışla ilginç zincir içi aktivite sergiliyor. Aktif adreslerdeki bu büyüme, kullanıcı katılımının arttığını ve daha fazla büyüme potansiyeli olduğunu gösteren olumlu bir işarettir.

Dogecoin (DOGE) fiyatı hafif bir düşüşe işaret ediyor. Bu kısa vadeli düşüşe rağmen zincir içi veriler yakın gelecekte toparlanma ve büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Dogecoin (DOGE) fiyatı bir miktar düşüş gösterse de, aktif adreslerdeki artış ve ayın başındaki fiyat artışı piyasada karışık bir havanın olduğunu gösteriyor. Balina işlemlerindeki %24,16 oranındaki düşüş, tahminleri karmaşıklaştırıyor ve Dogecoin’in (DOGE) gelecekteki fiyat hareketi için temkinli ama potansiyel olarak iyimser bir görünüme işaret ediyor.

Avalanche (AVAX): Yeni Zirveler

Avalanche (AVAX), son 30 gün içinde yerel tokeni Avalanche (AVAX)’da dikkate değer bir artış gördü. Bu artış Avalanche’ı (AVAX) piyasa değerine göre ilk 10 token arasına itti ve bu da güçlü bir piyasa varlığına ve yatırımcı ilgisine işaret ediyor.

Avalanche’ın (AVAX) açık pozisyonlardaki önemli artışla birlikte son dönemdeki performansı yükselişe yönelik bir piyasa hissiyatına işaret ediyor. Bu yükseliş trendi, tokenin hızlı yükselişi ve en üst piyasa değeri sıralamasına girmesiyle destekleniyor.

Avalanche’ın (AVAX) mevcut gidişatı, artan açık pozisyonlarla birleştiğinde, muhtemelen 100 dolar civarındaki daha yüksek fiyat seviyelerinin geri kazanılabileceğine işaret ediyor. Ancak piyasanın doğasında olan öngörülemezlik, gelecekteki fiyatları tahmin etmede temkinli bir yaklaşımı gerektirmektedir.

Cosmos (ATOM): Olumlu Bir Piyasa Trendi

Cosmos (ATOM) Aralık ayında %34 kazanç elde ederek önemli bir yükseliş yaşadı. Bu artış, Cosmos’un (ATOM) yıllık enflasyon oranının %14’ten %10’a düşürülmesi önerisi de dahil olmak üzere Cosmos ekosistemindeki güçlü temel faktörlere bağlanıyor.

Cosmos (ATOM) fiyat artışı kısmen, fiyatını istikrara kavuşturmayı ve merkezi olmayan finans uygulamalarındaki faydasını artırmayı amaçlayan önerilen enflasyon oranı indiriminden kaynaklanıyor. Token şu anda 11 dolar civarında işlem görüyor ve bu da sürdürülebilir bir yükseliş trendinin ilk işaretlerini gösteriyor.

Cosmos’un (ATOM) son rallisi umut verici olsa da, temkinli bir iyimserliğe ihtiyaç olduğunu gösteren erken mücadele işaretleri var. Tokenomiklerde önerilen değişiklikler ve daha geniş ekosistem gelişmelerinin Cosmos’un (ATOM) gelecekteki fiyat gidişatını etkilemesi muhtemel.

Sonuç

Kripto para piyasası, değişen ekonomik koşullara, özellikle de Federal Rezerv’in olası faiz indirimlerine yanıt olarak olağanüstü bir esneklik ve uyum yeteneği gösteriyor. Bu, hem yerleşik kripto para birimlerini hem de ScapesMania gibi yeni ortaya çıkan tokenleri etkileyen bir iyimserlik dalgasına yol açtı. Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX) ve Cosmos (ATOM) pazar dinamiklerine benzersiz şekilde yanıt verirken, ScapesMania potansiyeli olan yeni bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.