Bir hissedarın Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e yazdığı açık mektup, teknoloji devinin Metaverse'e yaptığı yatırımı "süper büyüklükte ve dehşet verici" olarak nitelendirdi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir hissedarın Meta CEO‘su Mark Zuckerberg‘e yazdığı açık mektup, teknoloji devinin Metaverse’e yaptığı yatırımı “süper büyüklükte ve dehşet verici” olarak nitelendirdi. Hissedar, şirketin son 18 ayda hisse senedi fiyatında yaşanan önemli düşüşün ortasında, şirketi Metaverse ve ilgili teknoloji koluna yaptığı yatırımı azaltmaya çağırdı.

Açık mektup 24 Ekim’de yayınlandı ve Zuckerberg ile yönetim kuruluna yönelikti. Hedge Follow‘a göre mektup, Meta’da yaklaşık %0,11’lik bir paya sahip olan teknoloji yatırım şirketi Altimeter Capital‘in CEO’su ve kurucusu Brad Gerstner tarafından kaleme alındı.

Gerstner, Meta’nın Metaverse’e girmesinin önemli olmakla birlikte, şirketten şu anda olduğu kadar yatırım almaması gerektiğini söyledi.

Şirketin AR/ VR teknolojisi ve Horizon World de dahil olmak üzere Metaverse projesine yılda 10 milyar ila 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığını, ancak sonuç vermesinin 10 yıl alabileceğini söyledi:

“Bilinmeyen bir geleceğe 100 milyar dolardan fazla yatırım yapmak, Silikon Vadisi standartlarına göre bile çok büyük ve ürkütücü. Bunun yerine, internetin kendisinden daha fazla ekonomik üretkenlik sağlama potansiyeline sahip olduğu için şirketi yapay zekaya (AI) daha fazla ve Metaverse’e daha az odaklanmaya çağırdı. Çoğu şirket yapay zekadan para kazanmakta zorlanırken, Meta’nın mevcut tüm ürünlerini daha iyi hale getirmek için yapay zekadan yararlanma konusunda inanılmaz derecede iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz”

Gerstner, son 18 ayda Meta’nın hisselerinin büyük teknoloji emsalleri için ortalama %19’a kıyasla %55 düştüğünü ve “bunun sadece piyasanın kötü ruh halini değil, şirkete olan güven kaybını da yansıttığını” belirtti. Gerstner, Metaverse’in geleceğinin nispeten belirsiz olduğunu düşünen tek kişi de değil. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Metaverse’in gerçekleşeceğini ancak Facebook gibi kurumsal girişimlerin sekteye uğrayabileceğini, çünkü insanların gerçekte ne istediğini bilmek için henüz çok erken olduğunu” söyledi.

Meta Platforms Inc’in (META) hisse fiyatı geçen yıl %60,53 düşerek bu yazının yazıldığı sırada 129,72 $’a geriledi. Mevcut ayı piyasasında Apple, Amazon ve Google gibi şirketlerden çok daha büyük bir düşüş yaşadı.