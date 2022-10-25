Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bir Hissedardan Meta Ceo’su Zuckerberg’e Mektup Var: Metaverse’e Yaptığın Yatırım Dehşet Verici!

Bir Hissedardan Meta Ceo’su Zuckerberg’e Mektup Var: Metaverse’e Yaptığın Yatırım Dehşet Verici!

Bir hissedarın Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e yazdığı açık mektup, teknoloji devinin Metaverse'e yaptığı yatırımı "süper büyüklükte ve dehşet verici" olarak nitelendirdi.
12:30
25 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir hissedarın Meta CEO‘su Mark Zuckerberg‘e yazdığı açık mektup, teknoloji devinin Metaverse’e yaptığı yatırımı “süper büyüklükte ve dehşet verici” olarak nitelendirdi. Hissedar, şirketin son 18 ayda hisse senedi fiyatında yaşanan önemli düşüşün ortasında, şirketi Metaverse ve ilgili teknoloji koluna yaptığı yatırımı azaltmaya çağırdı.

Açık mektup 24 Ekim’de yayınlandı ve Zuckerberg ile yönetim kuruluna yönelikti. Hedge Follow‘a göre mektup, Meta’da yaklaşık %0,11’lik bir paya sahip olan teknoloji yatırım şirketi Altimeter Capital‘in CEO’su ve kurucusu Brad Gerstner tarafından kaleme alındı.

Gerstner, Meta’nın Metaverse’e girmesinin önemli olmakla birlikte, şirketten şu anda olduğu kadar yatırım almaması gerektiğini söyledi.

Şirketin AR/ VR teknolojisi ve Horizon World de dahil olmak üzere Metaverse projesine yılda 10 milyar ila 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığını, ancak sonuç vermesinin 10 yıl alabileceğini söyledi:

“Bilinmeyen bir geleceğe 100 milyar dolardan fazla yatırım yapmak, Silikon Vadisi standartlarına göre bile çok büyük ve ürkütücü. Bunun yerine, internetin kendisinden daha fazla ekonomik üretkenlik sağlama potansiyeline sahip olduğu için şirketi yapay zekaya (AI) daha fazla ve Metaverse’e daha az odaklanmaya çağırdı. Çoğu şirket yapay zekadan para kazanmakta zorlanırken, Meta’nın mevcut tüm ürünlerini daha iyi hale getirmek için yapay zekadan yararlanma konusunda inanılmaz derecede iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz”

Gerstner, son 18 ayda Meta’nın hisselerinin büyük teknoloji emsalleri için ortalama %19’a kıyasla %55 düştüğünü ve “bunun sadece piyasanın kötü ruh halini değil, şirkete olan güven kaybını da yansıttığını” belirtti. Gerstner, Metaverse’in geleceğinin nispeten belirsiz olduğunu düşünen tek kişi de değil. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Metaverse’in gerçekleşeceğini ancak Facebook gibi kurumsal girişimlerin sekteye uğrayabileceğini, çünkü insanların gerçekte ne istediğini bilmek için henüz çok erken olduğunu” söyledi.

Meta Platforms Inc’in (META) hisse fiyatı geçen yıl %60,53 düşerek bu yazının yazıldığı sırada 129,72 $’a geriledi. Mevcut ayı piyasasında Apple, Amazon ve Google gibi şirketlerden çok daha büyük bir düşüş yaşadı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!
Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!
Trust Wallet Nedir? Nasıl Kullanılır?
Trust Wallet Nedir? Nasıl Kullanılır?
Yüzde 995 Büyüdü! Binance Borsasının Desteklediği Web3 Kripto Para Projesi!
Yüzde 995 Büyüdü! Binance Borsasının Desteklediği Web3 Kripto Para Projesi!
Play to Earn Gala Games Oyunları: Spider Tanks Oyununu Deneyimliyoruz!
Play to Earn Gala Games Oyunları: Spider Tanks Oyununu Deneyimliyoruz!
Beklenen Olmadı: BTC, ETH, USDC, Meme Token’ler ve Metaverse Coin’ler
Beklenen Olmadı: BTC, ETH, USDC, Meme Token’ler ve Metaverse Coin’ler
Metaverse Hayali Suya Düştü! Sızdırılan Rapor Yatırımcıları Üzecek!
Metaverse Hayali Suya Düştü! Sızdırılan Rapor Yatırımcıları Üzecek!
Coinbase Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?
Coinbase Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?
Analistlerden İpucu: Altcoin’lerde ve Bitcoin’de Ralli Bir Endekse Mi Bağlı?
Analistlerden İpucu: Altcoin’lerde ve Bitcoin’de Ralli Bir Endekse Mi Bağlı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022