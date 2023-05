Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda bulunan Binance, Know Your Customer (KYC) adımını tamamlayan kullanıcıları için büyük bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik ile KYC doğrulamasını yapan kullanıcılar, Prag’da The Weeknd konserine bilet kazanma hakkı kazanacak. Eğer Binance kullanıcısı değilseni bu linki kullanarak üye olabilir ve KYC doğrulamanızı yaparak konser bileti kazanma şansı elde edebilirsiniz.

Binance’den The Weeknd Konser Bileti!

Yapılan açıklamalara göre, The Weeknd dünya turnesinin resmi sponsoru olarak, Binance Türkiye kullanıcılarına özel gerçekleşecek olan etkinlik, 16 Mayıs 2023 saat 18:00’da başladı ve 15 Haziran 2023 23:59’a kadar devam edecek.

Etkinlik kapsamında Binance kullanıcılarına, The Weeknd Global Tour kapsamında Prag’da düzenlenecek konseri bir arkadaşları ile deneyimleme fırsatı sunuyor. Yapılan açıklamalara göre bilet kazanan kullanıcı ve yanında getireceği arkadaşı için konaklama, uçak bileti ve VIP vize desteği hediye edilecek. Bu ödüle hak kazanmak için kullanıcıların yapması gereken tek şeyin ise etkinlik süresi içinde kimlik doğrulamasını tamamlamak olduğu ifade ediliyor.

Etkinliğe Katılım

Yapılan açıklamalara göre etkinlik döneminde etkinliğe katılan yeni ve eski kullanıcılar arasında 50. ve 500. kimlik doğrulamasını tamamlayan kullanıcı iseniz siz ve bir arkadaşınız için The Weeknd konser bileti, uçak ve konaklama ödülü kazanacaksınız. Etkinliğe katılmak için bu sayfada yer alan “Şimdin Katıl” butonuna tıklamanız gerekiyor. Ayrıca etkinlik süresi içinde kimlik bilgilerinizi doğrulamayı da unutmamalısınız.

Yapılan açıklamalara göre, ödül dağıtımı 16 Haziran 2023 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca The Weekend konser tarihinin 6 Ağustos’ta olduğunu belirtmekte de fayda var.