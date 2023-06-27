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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda son günlerin en çok konuşan altcoin projesi Maverick Protocol’ü (MAV) listeleyeceğini açıkladı. Son dönemin gözde altcoin’i için alım satım işlemleri 28 Haziran’da başlayacak. İşte listelemenin detayları.

Listeleme 3 İşlem Çiftinde Yapılacak

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Binance Launchpool’daki 34’ncü proje olan Maverick Protocol‘ün yerel varlığı MAV’ı listeleyeceğini duyurdu. Yapılan listeleme duyurusuna göre MAV, 28 Haziran’da TSİ 11.00’da listelenerek alım satım işlemlerine açılacak.

Listeleme MAV/BTC, MAV/USDT ve MAV/TUSD işlem çiftlerinde olacak ve yatırımcılar ve trader’lar belirtilen saatten itibaren direkt alım satım işlemlerini yapabilecekler.

Maverick Protocol Nedir?

Maverick Protocol, yatırımcılar, trader’lar, likidite sağlayıcılar, DAO hazineleri ve geliştiriciler için en likit piyasalara erişimi kolaylaştırmak üzere inşa edilmiş, devrim niteliğindeki Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) tarafından desteklenen, merkeziyetsiz finans (DeFi) için yeni bir altyapı sunmasıyla öne çıkmaktadır.

Maverick Protocol, proje kurucularının ve likidite sağlayıcılarının yüksek sermaye verimliliği elde etmelerini ve istedikleri LP stratejisini uygulamalarını mümkün kuılan, birleştirilebilir bir DeFi altyapısıdır. Özünde, likidite sağlayıcılarına likiditelerini nereye koyacaklarını seçme konusunda daha fazla esneklik sağlayan ve likiditelerinin otomatik olarak fiyatı takip etmesine imkan tanıyan ilk Dinamik Dağıtım AMM‘si olan Maverick AMM vardır.

Maverick Protocol’ün misyonu, kullanıcıların likiditelerini en çok iş yapabilecekleri yere koymalarına yardımcı olarak DeFi’den kaynaklanan verimsizliği ortadan kaldırmaktır. Maverick AMM’si hem sabit ürün hem de aralık AMM’lerin sermaye verimliliğini artıran stratejiler de dahil olmak üzere çok çeşitli LP stratejilerini kolaylaştırır. Dahası, bir dizi likidite stratejisini yerel olarak otomatikleştiren Maverick Protocol, tüm kullanıcı sınıflarının dinamik konsantre likiditenin avantajlarından faydalanmalarını sağlamaktadır.

Maverick Protocol, TVL ve işlem hacmi çekmek için likit stake protokolleri için güçlü bir AMM olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin, 2023’ün Mart ayında lansmanı yapılan Maverick AMM, o zamandan bu yana önemli miktarda wstETH işlem hacmi için kolaylık sağlamıştır. Piyasa gözlemcileri, daha fazla LST protokolünün piyasaya sürülmesiyle birlikte, bu protokoller arasındaki likidite ve hacim rekabetinin daha da kızışması beklerken, Maverick Protocol’ün LST’ler için ideal AMM olarak benzersiz konumu ve yakında çıkacak Oylama Emaneti modeli arasında yaklaşan “likit stake savaşları” için kullanışlı bir alan haline gelmesini öngörüyorlar.