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  •   Binance Duyurdu! Dev Altcoin BNB’de 620 Milyon Dolarlık Yakım Gerçekleştirildi!

Binance Duyurdu! Dev Altcoin BNB’de 620 Milyon Dolarlık Yakım Gerçekleştirildi!

Özet

  • Binance borsası, 24'ncü üç aylık Binance Coin (BNB) yakımının gerçekleştirildiğini duyurdu.
  • 24'ncü üç aylık Binance Coin yakımında 1.99 milyon adet BNB'nin yakımı gerçekleştirildi.
  • Şimdiye kadar 44.61 milyon dolar değerinde toplamda 183.13 milyon adet BNB'nin yakılarak dolaşımdan çıkarıldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:58
19 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Binance borsası, 24’ncü üç aylık Binance Coin (BNB) yakımının otomatik olarak gerçekleştirildiğini duyurudu. Son BNB yakımınıda 619.4 milyon dolar değerinde 1.99 milyon adet BNB’nin yakımı gerçekleştirildi.

Şimdiye Kadar 183.13 Milyon Adet BNB Yakıldı

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 24’ncü üç aylık BNB yakımının ortalama 310,99 dolar fiyattan otomatik olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Binance’den yapılan açıklamada “BNB Otomatik Yakım prosedürü uyarınca, 24’ncü üç aylık BNB yakımı 1.99 milyon adet BNB’nin yakımı ile tamamlanmıştır.” denildi.

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 23’ncü üç aylık BNB yakımında ortalama 268,46 dolardan 2.02 milyon adet BNB’nin yakımı gerçekleştirildi.

BNBBurn platformunun sağladığı verilere göre şimdiye kadar 44.61 milyon dolar değerinde 183.13 milyon adet BNB’nin yakımı gerçekleştirilerek dolaşımdan çıkarıldı. Platformun ortaya koyduğu veriler, bir sonraki üç aylık otomatik yakım sürecinde (25’nci üç aylık BNB yakımı) en az 512 milyon dolar değerinde 2 milyon adet BNB’nin yakılacağını gösteriyor.

BNB Fiyatı Yakım Duyurusuna Beklenen Tepkiyi Vermedi

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı fiyat verilerine göre Binance’in hizmet token’i BNB son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,01 düşüşle 243,71 dolardan el değiştiriyor. Binance’in BNB’sinin yaklaşık 620 milyon dolarlık yakım haberine henüz beklenen ölçüde yukarı yönde bir tepki vermediği görülüyor.

Normal şartlarda BNB token’in yakım haberiyle yukarı yönde sert hareket etmesi beklenirdi ancak Binance borsasının başta ABD olmak üzere birçok ülkedeki sert düzenleyici baskısı altında kalmış olması hizmet token‘inin fiyatını baskılıyor neden oluyor.

Mayıs ayında Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi‘nin kayıtlarından çıkarılan Binance’in ülkede hiçbir yetkili kuruluşu kalmadı. Geçen ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) hem Binance.US hem Binance hem de CEO Changpeng Zhao‘ya menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) da dava açma hazırlığı yaptığı iddia edildi. Hollanda’daki tüm faaliyetlerini durdurarak ülkeden çıkmak zorunda kalan Binance’e bir soruşturmada kara para aklamayı önleme konusunda Fransa’da açıldı.

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