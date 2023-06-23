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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance‘in ABD kolu Binance.US, bugün yaptığı açıklamada, kripto para borsasındaki tüm ABD doları çekme sorunlarını çözmek için bankacılık ortaklarıyla birlikte çalıştığını duyurdu. Kripto para borsası, bankacılık ortaklarının yakın gelecekte hizmetlerini sonlandırabileceği konusunda uyarırken kullanıcılarından ABD doları bakiyelerini stablecoin’lere dönüştürmesini önerdi.

ABD Doları Çekme İşlemleri Yeniden Başladı

Binance.US, 23 Haziran’da yaptığı resmi duyuruda, askıda kalan tüm ABD doları çekme taleplerinin çözülmesi için bankacılık ortaklarıyla birlikte çalıştığını açıkladı. Dünyanın en büyük kripto para borsasının ABD kolu, beklemedeki ABD doları çekme taleplerinin çoğunu 5 iş günü veya daha kısa normal süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca, sistemlerin yeniden normal şekilde çalışmaya başlamasından doları kullanıcıların başarısız para çekme talepleri için yeni talep oluşturmaları istendi.

Açıklamada, fiat para ile alım satım işlemlerinin tamamen sonlandırılarak yalnızca kripto paralar ile alım satımın yapılabildiği bir kripto para borsası olarak hizmet verileceği belirtilerek “Size olan bağlılığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz ve yalnızca kripto para borsası olarak hizmet vermeyi dört gözle bekliyoruz. Bu geçişe hazırlanmak için bilmeniz gereken bazı önemli değişiklikleri paylaşmak istedik.” denildi.

Binance.US, ABD doları çekme işlemlerinin normal şekilde işlemesine rağmen bankacılık ortaklarının gelecekte ABD doları çekme işlemlerini veya off-ramp hizmetlerini sonlandırabileceğini düşünüyor. Kripto para borsası ayrıca ABD doları yatırma ve çekme işlemleri için yeni bankacılık ortağı arıyor. Binance.US, bu noktada kullanıcıların ABD doları bakiyelerini kullanmalarını, çekmelerini veya stablecoin’lere dönüştürmelerini önerdi. Kripto para borsası yalnızca kripto para borsası modunu açmaya hazırlanırken, hesaplarda kalan ABD doları bakiyelerinin ileriki bir tarihte USDT’ye dönüştürebileceğinin de sinyalini verdi.

Binance’in ABD kolunun duyurusu sonrası USDT, platformda değer kaybı yaşayarak ABD doları karşısında 0,96 seviyesine geriledi.

ABD Doları İşlem Çiftlerinin Neredeyse Tamamı Kaldırılacak

Binance.US, ANKR, DAI, DASH, HBAR, ICX, IOTA, RVN, WAVES, XNO, XTZ ve ZIL gibi kripto paralar için yeni USDT işlem çiftlerini duyurdu. Kullanıcılar bu işlem çiftlerinde 26 Haziran’dan itibaren işlem yapabilecekler.

Kripto para borsası ayrıca 26 Haziran’da ABD doları işlem çiftlerinin çoğunu kaldıracak ve BTC, ETH, ADA, BNB, LTC, MATIC, SOL, VET, USDC ve USDT, ABD doları işlem çiftinde işlem yapılabilen tek kripto paralar olarak kalacaklar. Öte yandan kripto para borsası, ABD’li SEC’in Binance ve Coinbase’e karşı açtığı davalarda menkul kıymet olarak sınıflandırmasına rağmen Cardano, Solana ve Polygon‘u listelemeye devam ediyor.