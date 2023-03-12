Korku ve panik düne göre azaldı ve yatırımcılar Bitcoin'in 20.500 doları tekrar aştığını gördü.

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12 Mart Pazar sabahı düne göre belirsizliğin azaldığı bir zaman oldu. Binance borsası 3 yeni işlem çifti ekleyeceğini açıkladı. Kral kripto para birimi ABD’nin en büyük 18’inci bankası iflas ettiği için 2008 benzeri bir krizin endişesiyle 3 gündür aşırı satışlar yaşıyordu. Ancak son gelen haberler piyasalara dair umut vericiydi. Peki neler oluyor?

Binance Duyurusu

Binance dün USDC/USDT işlem çiftini başlattı ve USDC fiyatının 0,87 dolara kadar düştüğünü gördük. Yatırımcılar panikle USDC varlıklarını azaltmaya başladı ve bu da stablecoinin 1 dolara sabitliğini bozulmasına neden oldu. Ancak dün gece saatlerinde Circle, USDC itfalarının Pazartesi devam edeceğini açıkladığı için parite yeniden 0,98 dolara yükseldi. Binance borsası da bugün 3 yeni işlem çiftinin saat 09:30’da başlatılacağını duyurdu. Buna göre aşağıdaki USDC pariteleri bu sabah başlatılacak.

BNB/USDC

BTC/USDC

ETH/USDC

Bu pariteler normal piyasa fiyatından güncel kura göre yatırımcılara %2 daha pahalıya BNB, BTC, ETH satabilme imkanı verecek. Aynı şekilde alıcılar %2 daha ucuza 3 kripto parayı alabilecek. Elbette bu senaryo USDC’nin yarın yeniden 1 dolara sabitliğini yakalaması varsayımına dayanıyor.

Kripto Paralarda Son Durum

Kripto paraların kümülatif değeri yeniden 950 milyar dolar seviyesine çıktı ve Bitcoin 20.500 bölgesini aştı. Umut var çünkü FDIC’in SBV müşterilerine ait kaybın %95’ini önümüzdeki hafta karşılaması bekleniyor. Bununla birlikte Fed’in faiz politikasının üzerine düşünmesi gerekecek. Zincirleme iflasların devam etmemesi için Fed daha temkinli adım atmak zorunda. Eğer 14 Mart enflasyon verisi de pozitif gelirse bu ay 25bp faiz artışı görebiliriz. 3 Mayıs toplantısı için de beklenti %21,6 oranında faizlerin artırılmaması ve %56 oranında 25bp artış yapılması yönünde.

En büyük 100 kripto para içinde AGIX, DASH, SNX ve MINA en büyük kayıp getiren altcoinler oldu. Hepsi yaklaşık %30 oranında düştü. KAVA ise ilk 100 kripto para içinde çift haneli kazanç getiren tek altcoindi. Yatırımcılar önümüzdeki hafta gelecek iyi haberlerin etkisiyle son düşüşün yaralarını önümüzdeki saatlerde sarmaya başlayabilir.