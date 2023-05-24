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  •   Binance 20 Altcoin İçin 21 İşlem Çiftini Kaldırıyor! Süreç 26 Mayıs, Saat 06.00’da Başlıyor!

Binance 20 Altcoin İçin 21 İşlem Çiftini Kaldırıyor! Süreç 26 Mayıs, Saat 06.00’da Başlıyor!

Özet

  • Binance, 21 spot işlem çiftini kaldıracağını duyurdu.
  • Karar, APT, AVAX, GAL, AXS, APE, DOT, SAND dahil olmak üzere 20 altcoin'i ilgilendiriyor.
  • Borsa özellikle Avustralya doları işlem çiftlerine odaklanmış durumda.
10:38
24 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 20 altcoin için 21 spot işlem çiftinin kaldırılacağını duyurdu. İşte kripto para borsasının kaldırılacağını bildirdiği o işlem çiftleri.

20 Altcoin İçin 21 İşlem Çifti Kaldırılıyor

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda APT, AMP, BEL, FIS, GAL, GMT, APE, AVAX, AXS, DOT, FTM, LINK, SAND, SHIB, JASMY, KP3R, REI, SANTOS, STMX ve XTZ için 21 spot işlem çiftinin kaldıracağını duyurdu.

Duyuruya göre ilk olarak 26 Mayıs’ta TSİ 06.00’da APT/BRL, AMP/BTC, BEL/ETH, FIS/BRL, GAL/ETH ve GMT/BRL işlem çiftleri kaldırılacak. Bunu TSİ 08.00’de APE/AUD, AVAX/AUD, AXS/AUD, DOT/AUD, FTM/AUD, LINK/AUD, SAND/AUD ve SHIB/AUD işlem çiftlerinin kaldırılması takip edecek. Son olarak ise TSİ 09.00’da GMT/GBP, JASMY/BTC, KP3R/BNB, REI/BNB, SANTOS/BRL, STMX/BTC ve XTZ/BNB işlem çiftleri kaldırılacak.

Avustralya’da Binance’in Lisansı İptal Edildi

Binance’in kaldıracağını açıkladı işlem çiftleri arasında özellikle Avustralya doları (AUD) işlem çiftleri dikkat çekiyor. Bu taraftaki hareketlilik, kripto para borsası Avustralya kolu Binance Australia‘nın düzenleyici engellerle karşı karşıya kalmasının ardından geldi. Bilindiği gibi Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), yürüttüğü operasyonlar ve yerel düzenlemelere uygunluğu konusunda Binance Australia’a soruşturma açmıştı.

Birden fazla altcoin için AUD işlem çiftinin 26 Mayıs’ta kaldırılacak olması Binance’in ülkede karşılaştığı düzenleyici engellere yanıt olarak verdiği stratejik bir hamle gibi görünüyor.

ASIC, bundan kısa bir süre önce ülkede Binance Australia Derivatives adıyla faaliyet gösteren Oztures Trading Pty Ltd‘nin Avustralya finansal hizmetler lisansını, şirketin talebi üzerine iptal etmişti. Lisans iptali, ASIC’in kripto para borsasının bazı bireysel yatırımcıları kurumsal yatırımcı olarak yanlış şekilde sınıflandırmasının ardından başlatılan ve devam eden soruşturmanın bir sonucuydu.

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