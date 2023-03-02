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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Volatilite, belirli varlıkların zaman içinde nasıl yukarı veya aşağı hareket edeceğini gösterir. Kâr elde etmeye çalışmak için yatırım yapmayı düşünüp düşünmemeniz gerektiğini görmek için bir ölçü olarak kullanılabilir. Ekibin iddialarına göre Big Eyes Coin (BIG) volatilitesini düşürüyor; yani varlıklar daha da yükselmeyi hedefliyor olabilir. Yine ekibin iddialarına göre Big Eyes değerini artırmaya devam ederse, yeni Dogecoin (DOGE) ve Solana (SOL) olabilir.

Big Eyes Sonsuzluğa ve Ötesine Mi Gidiyor?

Ekip Big Eyes Coin’i (BIG) beklentileri aşan bir DeFi kripto varlığı olarak tanımlıyor. En büyük kripto para birimi ön satışlarından birini gerçekleştirdiği iddia edilerek tarihi bir başlangıç yaptığı ifade edilen kedi coin, karbon ayak izini azaltan ve hızlı işlemler gerçekleştiren bir proof of stake konsensüs mekanizmasından yararlanıyor. Karbon ayak izini azaltmasının yanı sıra Big Eyes, varlıkların %5’ini daha sonra okyanusu destekleyen hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor. Sürdürülebilirliği bir araya getiren ve deniz yaşamına yardımcı olan bir kripto para olmasının ise memnuniyet verici olduğu iddia ediliyor. Kedi teması, hiç kimsenin dışarıda kalmadığını hissettiren büyüyen bir topluluğa ulaşmayı hedefliyor.

Ekibin açıklamalarına göre kripto resmi olarak piyasaya sürüldüğünde, Big Eyes volatilite düşüşü ile büyüme hırsına sahip. Kendi Big Eyes Coin’inizi buradan satın alabilirsiniz.

Dogecoin ve Diğer Kripto Paralar

Dogecoin’in (DOGE) yolculuğu ilk meme coin olarak başlıyor. Billy Markus ve Jackson Palmer, 2013 yılında Bitcoin’in (BTC) piyasada yükselişine tanık olduklarında, bu kripto paranın parodi bir versiyonunu yaratmayı arzuladılar. Sonrasında Dogecoin doğdu. Logosu bir Shiba Inu köpeğine odaklanan Dogecoin’in eğlenceli hikayesi, yıllar geçtikçe yatırımcıları varlıklarını satın almaya teşvik etti. Elon Musk, Dogecoin’in büyümesine tanık oldu ve kripto parayı destekleyen çok sayıda tweet atmaya karar verdi. Milyonların dikkatini çekmenin bir sonucu olarak Dogecoin, Dogecoin ile ilgili her konuda birbirleriyle etkileşime giren güçlü bir topluluk oluşturdu.

İlk meme coin olarak ortaya çıkan Dogecoin, o zamandan beri piyasadaki en büyük meme coin olarak yerini aldı.

Solana’nın Nadir Uzlaşı Mekanizması

Solana (SOL), fikir birliği mekanizması ile Web 3.0’ı dönüştürmeyi hedefliyor. Mekanizma, tarih kanıtı ve hisse kanıtının bir kombinasyonu. PoH tarafından bakıldığında, çok sayıda işlemi tutabilen ölçeklenebilirliği artırır. PoS ise madencilik sürecini önler (enerji verimliliğine yol açar) ve hızlı işlemler gerçekleştirir. Her ikisi birleştirildiğinde Big Eyes Coin ekibine göre güçlü bir kripto para birimi haline gelir. Bu mekanizma Web 3.0 oyunlarında kullanılacak. Örneğin, ‘Bladerite’ Solana üzerinde çalışır ve ücretsiz bir aksiyon battle royale oyunudur.

Gelecek Vaat Ettiği İddia Edilen Üçlü

Ekibin iddialarına göre Big Eyes Coin (BIG) ve topluluğu, Dogecoin’in (DOGE) takip ettiği benzer bir hikaye şeklinde yayılıyor. Solana (SOL), ayrıcalıklı özellikleri ve Web 3.0’ın daha fazla kullanılmasını teşvik etmesiyle piyasayı aştı.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.