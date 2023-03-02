Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Big Eyes Coin Volatiliteyi Azaltıyor: Yeni Dogecoin ve Solana Olma Potansiyeli Var Mı?

15:00
2 Mart 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Volatilite, belirli varlıkların zaman içinde nasıl yukarı veya aşağı hareket edeceğini gösterir. Kâr elde etmeye çalışmak için yatırım yapmayı düşünüp düşünmemeniz gerektiğini görmek için bir ölçü olarak kullanılabilir. Ekibin iddialarına göre Big Eyes Coin (BIG) volatilitesini düşürüyor; yani varlıklar daha da yükselmeyi hedefliyor olabilir. Yine ekibin iddialarına göre Big Eyes değerini artırmaya devam ederse, yeni Dogecoin (DOGE) ve Solana (SOL) olabilir.

Big Eyes Sonsuzluğa ve Ötesine Mi Gidiyor?

Ekip Big Eyes Coin’i (BIG) beklentileri aşan bir DeFi kripto varlığı olarak tanımlıyor. En büyük kripto para birimi ön satışlarından birini gerçekleştirdiği iddia edilerek tarihi bir başlangıç yaptığı ifade edilen kedi coin, karbon ayak izini azaltan ve hızlı işlemler gerçekleştiren bir proof of stake konsensüs mekanizmasından yararlanıyor. Karbon ayak izini azaltmasının yanı sıra Big Eyes, varlıkların %5’ini daha sonra okyanusu destekleyen hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor. Sürdürülebilirliği bir araya getiren ve deniz yaşamına yardımcı olan bir kripto para olmasının ise memnuniyet verici olduğu iddia ediliyor. Kedi teması, hiç kimsenin dışarıda kalmadığını hissettiren büyüyen bir topluluğa ulaşmayı hedefliyor.

Ekibin açıklamalarına göre kripto resmi olarak piyasaya sürüldüğünde, Big Eyes volatilite düşüşü ile büyüme hırsına sahip. Kendi Big Eyes Coin’inizi buradan satın alabilirsiniz.

Dogecoin ve Diğer Kripto Paralar

Dogecoin’in (DOGE) yolculuğu ilk meme coin olarak başlıyor. Billy Markus ve Jackson Palmer, 2013 yılında Bitcoin’in (BTC) piyasada yükselişine tanık olduklarında, bu kripto paranın parodi bir versiyonunu yaratmayı arzuladılar. Sonrasında Dogecoin doğdu. Logosu bir Shiba Inu köpeğine odaklanan Dogecoin’in eğlenceli hikayesi, yıllar geçtikçe yatırımcıları varlıklarını satın almaya teşvik etti. Elon Musk, Dogecoin’in büyümesine tanık oldu ve kripto parayı destekleyen çok sayıda tweet atmaya karar verdi. Milyonların dikkatini çekmenin bir sonucu olarak Dogecoin, Dogecoin ile ilgili her konuda birbirleriyle etkileşime giren güçlü bir topluluk oluşturdu.

İlk meme coin olarak ortaya çıkan Dogecoin, o zamandan beri piyasadaki en büyük meme coin olarak yerini aldı.

Solana’nın Nadir Uzlaşı Mekanizması

Solana (SOL), fikir birliği mekanizması ile Web 3.0’ı dönüştürmeyi hedefliyor. Mekanizma, tarih kanıtı ve hisse kanıtının bir kombinasyonu. PoH tarafından bakıldığında, çok sayıda işlemi tutabilen ölçeklenebilirliği artırır. PoS ise madencilik sürecini önler (enerji verimliliğine yol açar) ve hızlı işlemler gerçekleştirir. Her ikisi birleştirildiğinde Big Eyes Coin ekibine göre güçlü bir kripto para birimi haline gelir. Bu mekanizma Web 3.0 oyunlarında kullanılacak. Örneğin, ‘Bladerite’ Solana üzerinde çalışır ve ücretsiz bir aksiyon battle royale oyunudur.

Gelecek Vaat Ettiği İddia Edilen Üçlü

Ekibin iddialarına göre Big Eyes Coin (BIG) ve topluluğu, Dogecoin’in (DOGE) takip ettiği benzer bir hikaye şeklinde yayılıyor. Solana (SOL), ayrıcalıklı özellikleri ve Web 3.0’ın daha fazla kullanılmasını teşvik etmesiyle piyasayı aştı.

PresaleWebsiteTelegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu Bir Sonraki Gayrimenkul Patlamasını Başlatabilir Mi?
Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu Bir Sonraki Gayrimenkul Patlamasını Başlatabilir Mi?
İyi Bir Ön Satış: Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu’nun Yerine Göz Mü Dikti? 
İyi Bir Ön Satış: Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu’nun Yerine Göz Mü Dikti? 
Big Eyes Coin, Polkadot ve Ethereum: Odaklanılması Gereken 3 Popüler Token
Big Eyes Coin, Polkadot ve Ethereum: Odaklanılması Gereken 3 Popüler Token
Dogecoin ve Shiba Inu’nun Popülaritesi Big Eyes Coin’e Mi Geçiyor: 100.000 $ Gizemli Kutu
Dogecoin ve Shiba Inu’nun Popülaritesi Big Eyes Coin’e Mi Geçiyor: 100.000 $ Gizemli Kutu
Estetik Önemli Mi? Big Eyes Coin, Dogecoin ve Dogelon Mars
Estetik Önemli Mi? Big Eyes Coin, Dogecoin ve Dogelon Mars
Big Eyes Coin 28 Milyon Dolar Ön Satış Yaptı: Bitcoin ve Ethereum İçin Fiyat Kontrolü
Big Eyes Coin 28 Milyon Dolar Ön Satış Yaptı: Bitcoin ve Ethereum İçin Fiyat Kontrolü
Metaverse’de Güven Oluşturmak: Akıllı Sözleşmelerin ve Pazarlama Ekibi Şeffaflığının Rolü 
Metaverse’de Güven Oluşturmak: Akıllı Sözleşmelerin ve Pazarlama Ekibi Şeffaflığının Rolü 
Big Eyes Coin: Ethereum ve Bitcoin’deki Durgunluğun Ortasında İlk 50 Milyon Dolarlık Presale Coin Olabilir Mi?
Big Eyes Coin: Ethereum ve Bitcoin’deki Durgunluğun Ortasında İlk 50 Milyon Dolarlık Presale Coin Olabilir Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023