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Biconomy Kripto Para Borsası, DAO, Referans Programı ve KYC Bonus Etkinliği

10:52
31 Mart 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk

Ekip açıklamalarına göre Biconomy, Kanada’da kayıtlı önde gelen dijital varlıklar ve kripto para birimi platformudur. 2019’da borsanın piyasaya sürülmesinden bu yana 300.000’den fazla kayıtlı kullanıcı ve 200.000’den fazla topluluk katılımcısı bulunuyor.

Biconomy, banka kartları ile spot işlemleri, P2P işlemleri, TC, ETH, USDT, LTC ve diğer kriptoları satın alımını, staking’i, varlık yönetimini ve launchpad hizmetlerini kullanıcılarına sunuyor.

Kullanıcılar, banka kartları ve Advcash, Banxa ve Simplex ödeme çözümlerini kullanarak doğrudan Biconomy üzerinden kripto alıp satabilir.

BIT DAO

Yapılan açıklamalara göreBiconomy borsasında şu anda gerçekleşen birkaç büyük gelişme var. Yakın zamanda BIT DAO piyasaya sürüldü. BIT DAO, borsanının yerel kripto para birimi BIT’in kullanıldığı Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon yönetim sistem ve herhangi bir token sahibi, borsadaki değişikliklerle ve topluluğun diğer üyeleriyle ilgili bir teklif sunma fırsatına sahip.

DAO çalışması ve etkinliğinin bir sonucu olarak, Biconomy topluluğu geçen hafta BIT Token burning sisteminde değişiklikler yaptı.

BIT Token’ın deflasyonist modeline göre, her işlemin %6 vergisi vardır, %4’ü yakıma gider ve %2’si BIT Token sahiplerinin cüzdanlarına yatırılır. Yapılan açıklamalara göre Biconomy DAO topluluğu, oy hakları ve BIT Token aracılığıyla, %6’lık tam teşekküllü bir vergi yakımı lehine %2’lik ücreti ortadan kaldırmak için oy kullandı.

Sonuç olarak bu, ekonomik faydalarını ve değerlerini arttırırken BIT token’larının yakım sürecini hızlandıracak. BIT tokeninin kullanıma sunulduğu ilk altı ay boyunca, toplam arzdaki tokenlerin %23’ünden fazlası zaten yakıldı.

KYC Bonusu

Biconomy ayrıca yakın zamanda borsada bir hesap açmak isteyen yeni gelen kullanıcılar için bir aktivite başlattı.

1 ay sürecek olan bu etkinlik sırasında tüm yeni kullanıcılar, borsada KYC’yi tamamladığında 0,3 APE token’ı (5 dolar) kazanacak.  Bonuslar, Biconomy borsasında dönüşüm veya doğrudan işlemler için kullanılabilir. Böylece yeni yatırımcılar bu bonusu kullanabilir ve işlem becerilerini uygulayabilir.

Referans Programı

Ek olarak, borsada bir tavsiye programı başlatıldı ve kullanıcılar artık bir bağlantı kullanarak arkadaşlarını borsaya katılmaya davet edebilir ve böylece kripto para kazanabilir.

Yapılan açıklamalara göre Biconomy kullanıcıları, arkadaşlarını davet ederek %40’a varan ödül kazanabilirler. Yapılan açıklamalara göre Biconomy referans programında piyasa kazanç seviyesi çok yüksek, bu nedenle sosyal bağlantılarından para kazanmak ve onlardan pasif gelir elde etmek isteyen herkes buna katılabilir.

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