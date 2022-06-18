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Dünyada yaygın olarak kullanılan kripto para borsalarından Bexplus‘ın CEO’su Joe Bennet ile Bexplus ve Türkiye pazarı hakkında bir röportaj gerçekleştirildi.

Bexplus Nedir ve Neler Sunar?

Soru: Bize Bexplus Exchange hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?

Joe Bennet: Bexplus, BTC, ETH, ADA, Doge, XRP, vb. çeşitli işlem çiftlerinde 100x kaldıraç vadeli işlemleri sunan lider bir kripto türevleri işlem platformudur. Bexplus, 200’den fazla ülkeden bir milyondan fazla yatırımcı arasında popüler. Ayrıca, ABD FinCEN MSB (Para Hizmetleri İşletmesi) tarafından akredite edilmiş olması güvenli.

Bexplus’ın misyonu, müşterilerine giriş seviyesi dijital para birimi yatırımı için gelişmiş ve etkili fırsatlar sunuyor.

Türkiye Pazarına Açılmak: Bexplus Neler Sunuyor?

Soru: Bexplus Exchange kısa süre önce Türk kripto para piyasasına girişini duyurdu. Bexplus, büyük ilgi gören bir kripto para borsası olarak Türkiye pazarına neler sunuyor?

Joe Bennet: Bexplus ekosistemini büyüttükçe, mevcut hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyor ve 100x kaldıraç, %100 para yatırma bonusu, BTC faizli cüzdanlar, demo hesaplar, mobil destek, 15 dilde 7/24 bire bir hizmet ve daha fazlasını sunuyor. Türkiye pazarları için ek hizmetler ve faydaların yanı sıra küresel olarak çok çeşitli hizmetler sağlamak için yönlendirildik ve yetkilendirildik.

Soru: Bexplus Exchange hangi hizmetleri sağlıyor?

Joe Bennet: Bexplus, yatırımcılara Bexplus’ı para kazanmada iyi bir ortak yapan üç araç sunar: 100X kaldıraç, bir demo hesabı ve kopya işlemler.

100X Kaldıraç

Yapılan açıklamalara göre platformlar tarafından sunulan kaldıraç, işlem karını en üst düzeye çıkarmaya hizmet eden kripto para yatırımında önemli bir rol oynar. 100x kaldıraç uygulandığında, long (BTC fiyatının yükseleceğini tahmin ederek) veya short (BTC fiyatının düşeceğini tahmin ederek) 100 BTC’lik bir pozisyon açmak için 1 BTC kullanabilirsiniz. Sözleşmeniz piyasa yönüne uygunsa, %100 kar elde edersiniz.

Demo Hesaplar

Kullanıcıların alım satım sürecine aşina olmaları ve doğruluğu artırmak için alım satım stratejilerini test etmeleri için, alım satım yapanların kaldıraçlı alım satımı daha iyi tanımalarına yardımcı olacak demo hesaplar sunuluyor. Açıklamalara göre Bexplus bir işlem simülatörü başlattı. Yatırımcıların herhangi bir risk almadan istedikleri kadar pratik yapabilmeleri için demo hesapta 10 adet yenilenebilir BTC bulunmaktadır. Ayrıca demo hesabı ile piyasayı analiz etmeyi ve araç setini kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Alım Satımı Kopyala

Bütün gün piyasayı takip edecek zamanınız yoksa veya tecrübeli yatırımcıların yatırımlarını takip etmek istiyorsanız Bexplus bir kopya işlem hizmeti de sunuyor. Bexplus tarafından sağlanan bir kopya işlem sistemi ile, diğer tecrübeli yatırımcıların işlemlerini otomatik olarak kopyalayabilirsiniz. İşlemlere yeni başlayanlar veya işlemlerini yönetmek için çok fazla zaman ayırmak istemeyenler için gerçekten değerli bir portföy olabileceği ifade ediliyor.

Soru: Bexplus Türkiye’deki yeni kullanıcılara ne gibi hoş geldin avantajları sunuyor?

Joe Bennet: Bexplus, yeni Türk kullanıcılarına %100 para yatırma bonusu ve %21 yıllık faizli bir cüzdan sunuyor.

%100 Para Yatırma Bonusu

Yeni Türk kullanıcılarını karşılamak için her kullanıcı %100 para yatırma bonusuna başvurabilir. Bonus çekilebilir değil, ancak yatırımcılar daha büyük pozisyonlar açmak ve daha fazla kar elde etmek için bunu bir marj olarak kullanabilirler. Bonus ile elde edilen kar çekilebilir. Ayrıca, daha büyük bir marjla, büyük fiyat dalgalanmaları olduğunda yatırımcıların pozisyonlarının tasfiye edilme olasılığı daha düşük.

%21 Yıllık Faiz Cüzdanı

Yatırımı bir süreliğine durdurmak isteyen yatırımcılar için Bexplus cüzdanı sunuluyor.. Bexplus Exchange, Türkiye’deki yatırımcıların risklere karşı korunmaları için faiz getiren bir cüzdan başlattı. Cüzdana para yatırarak yıllık %21’e kadar faiz kazanabilirsiniz. Faiz günlük olarak hesaplanır ve kilitlenme tarihi yoktur. İstediğiniz zaman nakit çekebilirsiniz.

Yapılan açıklamalara göre Bexplus, benzersiz özellikleri ile yatırımcıların hem yükseliş hem de düşüş piyasalarında kar elde etmelerini sağlamayı hedefliyor. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, Bexplus’ta, BTC, ETH, ADA, DOGE, XRP vb. işlemleri yapabilirsiniz. Bexplus’a katılmak ve şimdi %100 bonus kazanmak için bu linki kullanabilirsiniz.

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