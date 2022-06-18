X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Bexplus CEO’su ile Özel Röportaj: Türk Kullanıcılara Hangi Avantajlar Sağlanıyor?

Bexplus CEO’su ile Özel Röportaj: Türk Kullanıcılara Hangi Avantajlar Sağlanıyor?

10:15
18 Haziran 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika

Dünyada yaygın olarak kullanılan kripto para borsalarından Bexplus‘ın CEO’su Joe Bennet ile Bexplus ve Türkiye pazarı hakkında bir röportaj gerçekleştirildi.

Bexplus Nedir ve Neler Sunar?

Soru: Bize Bexplus Exchange hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?

Joe Bennet: Bexplus, BTC, ETH, ADA, Doge, XRP, vb. çeşitli işlem çiftlerinde 100x kaldıraç vadeli işlemleri sunan lider bir kripto türevleri işlem platformudur. Bexplus, 200’den fazla ülkeden bir milyondan fazla yatırımcı arasında popüler. Ayrıca, ABD FinCEN MSB (Para Hizmetleri İşletmesi) tarafından akredite edilmiş olması güvenli.

Bexplus’ın misyonu, müşterilerine giriş seviyesi dijital para birimi yatırımı için gelişmiş ve etkili fırsatlar sunuyor.

Türkiye Pazarına Açılmak: Bexplus Neler Sunuyor?

Soru: Bexplus Exchange kısa süre önce Türk kripto para piyasasına girişini duyurdu. Bexplus, büyük ilgi gören bir kripto para borsası olarak Türkiye pazarına neler sunuyor?

Joe Bennet: Bexplus ekosistemini büyüttükçe, mevcut hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyor ve 100x kaldıraç, %100 para yatırma bonusu, BTC faizli cüzdanlar, demo hesaplar, mobil destek, 15 dilde 7/24 bire bir hizmet ve daha fazlasını sunuyor. Türkiye pazarları için ek hizmetler ve faydaların yanı sıra küresel olarak çok çeşitli hizmetler sağlamak için yönlendirildik ve yetkilendirildik.

Soru: Bexplus Exchange hangi hizmetleri sağlıyor?

Joe Bennet: Bexplus, yatırımcılara Bexplus’ı para kazanmada iyi bir ortak yapan üç araç sunar: 100X kaldıraç, bir demo hesabı ve kopya işlemler.

100X Kaldıraç

Yapılan açıklamalara göre platformlar tarafından sunulan kaldıraç, işlem karını en üst düzeye çıkarmaya hizmet eden kripto para yatırımında önemli bir rol oynar. 100x kaldıraç uygulandığında, long (BTC fiyatının yükseleceğini tahmin ederek) veya short (BTC fiyatının düşeceğini tahmin ederek) 100 BTC’lik bir pozisyon açmak için 1 BTC kullanabilirsiniz. Sözleşmeniz piyasa yönüne uygunsa, %100 kar elde edersiniz.

Demo Hesaplar

Kullanıcıların alım satım sürecine aşina olmaları ve doğruluğu artırmak için alım satım stratejilerini test etmeleri için, alım satım yapanların kaldıraçlı alım satımı daha iyi tanımalarına yardımcı olacak demo hesaplar sunuluyor. Açıklamalara göre Bexplus bir işlem simülatörü başlattı. Yatırımcıların herhangi bir risk almadan istedikleri kadar pratik yapabilmeleri için demo hesapta 10 adet yenilenebilir BTC bulunmaktadır. Ayrıca demo hesabı ile piyasayı analiz etmeyi ve araç setini kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Alım Satımı Kopyala

Bütün gün piyasayı takip edecek zamanınız yoksa veya tecrübeli yatırımcıların yatırımlarını takip etmek istiyorsanız Bexplus bir kopya işlem hizmeti de sunuyor. Bexplus tarafından sağlanan bir kopya işlem sistemi ile, diğer tecrübeli yatırımcıların işlemlerini otomatik olarak kopyalayabilirsiniz. İşlemlere yeni başlayanlar veya işlemlerini yönetmek için çok fazla zaman ayırmak istemeyenler için gerçekten değerli bir portföy olabileceği ifade ediliyor.

Soru: Bexplus Türkiye’deki yeni kullanıcılara ne gibi hoş geldin avantajları sunuyor?

Joe Bennet: Bexplus, yeni Türk kullanıcılarına %100 para yatırma bonusu ve %21 yıllık faizli bir cüzdan sunuyor.

%100 Para Yatırma Bonusu

Yeni Türk kullanıcılarını karşılamak için her kullanıcı %100 para yatırma bonusuna başvurabilir. Bonus çekilebilir değil, ancak yatırımcılar daha büyük pozisyonlar açmak ve daha fazla kar elde etmek için bunu bir marj olarak kullanabilirler. Bonus ile elde edilen kar çekilebilir. Ayrıca, daha büyük bir marjla, büyük fiyat dalgalanmaları olduğunda yatırımcıların pozisyonlarının tasfiye edilme olasılığı daha düşük.

%21 Yıllık Faiz Cüzdanı

Yatırımı bir süreliğine durdurmak isteyen yatırımcılar için Bexplus cüzdanı sunuluyor.. Bexplus Exchange, Türkiye’deki yatırımcıların risklere karşı korunmaları için faiz getiren bir cüzdan başlattı. Cüzdana para yatırarak yıllık %21’e kadar faiz kazanabilirsiniz. Faiz günlük olarak hesaplanır ve kilitlenme tarihi yoktur. İstediğiniz zaman nakit çekebilirsiniz.

Yapılan açıklamalara göre Bexplus, benzersiz özellikleri ile yatırımcıların hem yükseliş hem de düşüş piyasalarında kar elde etmelerini sağlamayı hedefliyor. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, Bexplus’ta, BTC, ETH, ADA, DOGE, XRP vb. işlemleri yapabilirsiniz. Bexplus’a katılmak ve şimdi %100 bonus kazanmak için bu linki kullanabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Gate.io’nun Dokuzuncu Yıldönümü: Kripto Ekolojisinin Görünümü
Gate.io’nun Dokuzuncu Yıldönümü: Kripto Ekolojisinin Görünümü
RealFevr NFT Drop 3 Etkinliğinde İtalya Seri A’dan Futbol Videolarını Sunuyor
RealFevr NFT Drop 3 Etkinliğinde İtalya Seri A’dan Futbol Videolarını Sunuyor
Gate.io, 9. Doğum Günü Kutlamaları İçin 5 Milyon Dolarlık Vadeli İşlem Yarışmasını Duyurdu
Gate.io, 9. Doğum Günü Kutlamaları İçin 5 Milyon Dolarlık Vadeli İşlem Yarışmasını Duyurdu
Kriptolar Canlanıyor: Gate.io Resmi Olarak Marka Yükseltmesine Geçiyor
Kriptolar Canlanıyor: Gate.io Resmi Olarak Marka Yükseltmesine Geçiyor
Gate.io’nun 9 Yıllık Yolculuğu ve Elde Ettiği Başarılar
Gate.io’nun 9 Yıllık Yolculuğu ve Elde Ettiği Başarılar
Bitget KCGI 2022, Uzatılmış Son Kayıt Tarihi İle Birlikte Resmen Başlıyor
Bitget KCGI 2022, Uzatılmış Son Kayıt Tarihi İle Birlikte Resmen Başlıyor
Gate.io, Mayıs 2022’de 9. Doğum Günü Kutlamalarında Yeni Marka Kimliğini Açıklayacak
Gate.io, Mayıs 2022’de 9. Doğum Günü Kutlamalarında Yeni Marka Kimliğini Açıklayacak
Profesyonel Yatırımcıların Bu Stratejileri Kripto Paralarda Size Yardımcı Olabilir
Profesyonel Yatırımcıların Bu Stratejileri Kripto Paralarda Size Yardımcı Olabilir
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022