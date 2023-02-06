Wall Street araştırma şirketi Bernstein, bugün yayımladığı bir araştırma raporunda Ethereum'un son günlerde çok daha sağlıklı bir on-chain (zincir üstü) aktivite gördüğünü, aktivitenin daha da artacağını belirtti.

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Wall Street araştırma şirketi Bernstein, bugün günü yayımladığı bir araştırma raporunda Ethereum‘un son günlerde çok daha sağlıklı bir on-chain (zincir üstü) aktivite gördüğünü, Yuga Labs tarafından bir mini oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte NFT’lere olan ilginin artmaya başladığını belirtti.

ETH’de Daha Fazla Deflasyon Bekleniyor

Bernstein bugün yayımladığı raporda, Ethereum Blockchain’i üzerindeki günlük işlem ücretlerinin yılın başından bu yana iki kattan fazla artarak yaklaşık 2 milyon dolardan 4 milyon ila 6 milyon dolara çıktığına dikkat çekildi. Bu dönemde Ether‘in (ETH) yaklaşık yüde 35 değer kazandığı görüldü.

Wall Street araştırma şirketi, Ether’in enflasyonunun iki haftadan uzun bir süredir negatif kaldığını ve daha fazla zincir üstü aktivitenin ve talep ile daha fazla deflasyon beklentisinin söz konusu olduğunu belirtti.

Bir Sonraki Büyük Katalizör Şangay Güncellemesi Olacak

Bernstein analistlerinden Gautam Chhugani ve Manas Agrawal, “Bitcoin (BTC) ve ETH’nin burada nispeten temiz kaldığına ve kademeli olarak inanca dayalı spot pozisyonlarda artış olacağına inanıyoruz” diye yazdı. Notta, Ethereum’daki zincir üstü aktiviteyi artıracak bir sonraki büyük katalizörün stake edilen ETH’lerin çekilmesinin önünü açacak olan ve Mart ayının ortasında gerçekleşmesi beklenen Şangay güncellemesi olacağına dikkat çekildi.

Raporda, ETH’nin yüzde 70’inin LIDO gibi likit stake havuzları aracılığıyla veya kripto para borsaları tarafından yönetilmesi nedeniyle, stake edilmemiş ETH arzına ilişkin endişelerden dolayı bu güncellemeye giderken biraz dikkatli olunması gerekebileceği belirtildi. Kalan ETH’lerin doğrudan Beacon Chain üzerinde stake edilmiş olması ise onların sahiplerinin kısa vadeli yatırımcılar olmadığını gösteriyor. Rapora göre bu durum Ethereum ağının büyük güncellemesine yaklaşırken temkinli hareket edilmesine neden oluyor. Ancak yatırımcılar arasındaki tedirginlik ve korku azaldıkça spot piyasalardan ETH alma ve tutma eğiliminde artış görülebilir.