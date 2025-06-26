Bernstein Bu Hisse İçin 510 Doları (20.278 TL) Hedefliyor

Coinbase hisseleri, son işlem gününde yüzde 3’ten fazla değer kazanarak dört yılın en yüksek seviyesi olan 357 doların üzerine çıktı. Hissede gerçekleşen bu yükseliş, piyasalarda dikkat çekerken; yatırımcılar arasında Coinbase’in performansı ve geleceği hakkında yeni değerlendirmelerin yapılmasına neden oldu. Küresel kripto para borsası olarak bilinen Coinbase’in hisse değerindeki artış dolaylı kripto yatırımı olanları fazlasıyla memenun etti.

COIN Hissesi Alınır Mı?

Finansal danışmanlık ve araştırma şirketi Bernstein, Coinbase hisseleri üzerine yaptığı son değerlendirmede dikkat çekici değerlendirmeler paylaştı. Bernstein, hisse başına hedef fiyatı 510 dolara yükselterek, Coinbase’in mevcut fiyatının oldukça üzerinde bir potansiyel öngördü. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Coinbase’in “en yanlış anlaşılan” kripto hisse senetlerinden biri olduğu vurgulandı.

Bernstein: “Coinbase’in, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları tarafından tam olarak anlaşılamayan önemli bir büyüme ve değer potansiyeli barındırdığına inanıyoruz.”

Coinbase (COIN) Yükselişin Nedenleri

Coinbase’in hisse performansındaki bu artışın arka planında birkaç temel etken olduğu öne sürülüyor. Yatırımcıların teknoloji hisselerine yönelik ilgisinin artması, kripto para piyasalarında yaşanan genel toparlanma ve şirketin iş modeline dair olumlu beklentiler bu artışta belirleyici oldu. Uzun vadeli yatırımcılar için, Coinbase’in pazar payı ve finansal sonuçları önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Coinbase’in merkeziyetsiz finans dünyasındaki rolüne, kullanıcı tabanının genişlemesine ve gelir modellerindeki çeşitlilik sayesinde sürdürülebilir bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca sektör özelinde destekleyici düzenlemeler, Vance tarafından açıklanan 100 milyonun üzerinde ABD’li yatırımcı hedefi, BASE ağındaki güçlü büyüme ve toplam gelire katkısı gibi detaylar çok önemli.

Coinbase’in son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşması, şirketin geçmişe kıyasla daha güçlü bir konum elde ettiğini gösteriyor. Teknoloji ve finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar dikkate alındığında, bu artışın kalıcı olup olmayacağı konusunda kesin konuşmak güç ancak Coinbase kripto para ekosistemindeki büyümeden Binance ABD kolu davayla zayıflatıldığı için fazlasıyla yararlanacak.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, Coinbase’in kurumsal müşterilerden aldığı gelirler, şirketin iş modelini daha dayanıklı hale getiriyor. Aynı zamanda küresel ekonomik gelişmelerin ve potansiyel düzenleyici değişikliklerin şirketin finansal performansı üzerinde belirleyici olabileceği aktarılıyor. Birçok ABD merkezli kripto para ETF’i varlık saklama hizmetlerini Coinbase’den alıyor. ABD Adalet Bakanlığı bile bu konuda Coinbase ile çalıştığından şirketin gelir kanalları fazlasıyla çeşitli ve güçlü.

Coinbase hisselerinde gözlenen bu güçlü yükseliş, yatırımcıların kripto piyasalarına olan güvenini yeniden gündeme getirdi. Özellikle Bernstein gibi önemli finansal kuruluşların olumlu analizleri, şirketin geleceğine ilişkin beklentileri destekliyor. Yatırımcılar açısından Coinbase’in finansal yapısının dikkatle takip edilmesi tavsiye ediliyor. Şirketin performansı, düzenleyici yaklaşımlar ve kripto para piyasalarındaki gelişmelerle doğrudan etkileneceği için, potansiyel yatırım kararlarının bu faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi öneriliyor.