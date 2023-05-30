Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır Türk kripto yatırımcılarının da içinde bulunduğu büyük bir topluluk XRP Coin için gerçek bir yükseliş bekliyor. Ancak devam eden SEC davası altcoin fiyatı üzerinde kara bulut gibi duruyor. Artık bulutlar dağılıyor ve XRP Coin yatırımcıları için güneşli günler geliyor. Peki yatırımcıları heyecanlandıran son veriler bize ne anlatıyor? XRP Coin geleceği ve yorumları neler söylüyor?

XRP Coin Fiyatı Yorum

Ripple (XRP) fiyatı, 11 Mayıs’ta kaydedilen son yerel düşük seviyeye göre %20 arttı. Ripple Ledger ağının daha önce görülmemiş düzeyde kullanıcı aktivitesi çektiği görülüyor. Boğalar için işaret fişeği atıldı ve 0,5 dolarlık direncin aşılmasıyla çok daha yüksek zirveler kısa vadede görülebilir. Yazı hazırlandığı sırada kritik direncin üstünde bulunan fiyat daha fazla kapanış görmeli.

19 Nisan’dan bu yana ilk kez kritik 0,50 doları aşan boğalar 11 Mayıs’tan bu yana yükseliş trendindeydi. Ancak devam eden ralli, 27 Mayıs’ta ağ aktivitesinin %2.600’den fazla artmasının ardından bir adım daha yükseldi.

26 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri arasında, XRP Günlük Aktif Adresleri 18.090’dan 490.350’ye yükseldi.

Günlük Aktif Adresler metriği, belirli bir günde bir ağ üzerinde etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısını özetler.

XRP Coin Geleceği

Ağ aktifliğindeki artış 19 Mart tarihinde yaklaşık %40’lık yükselişi tetiklemişti. Günlerdir artışın devam ettiğini ve fiyatın yükseldiğini düşünürsek benzer bir sonuç çıkabilir. Santiment’in Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) verilerine göre geçtiğimiz ay XRP Coin alan yatırımcılarının kazancı %9’a ulaştı. Tarihsel veriler bu rakam %26’ya ulaşmadan ciddi bir kar satışı dalgası başlamadığını gösteriyor. Yani 0,6 dolar hedefi makul olabilir. En azından kısa vadede 0,59 dolar testinin gerçekleşmesi pek şaşırtıcı olmayacak.

Fiyatın yerel zirve için aşması gereken hedef 0,51 dolarda ve makro cephedeki sakin hava, 1 Haziran Hong Kong gelişmesinin getirdiği pozitiflik bu bölgenin de aşılabileceğini söylüyor. Bitcoin cephesinde yeniden long pozisyonların baskınlığı dikkat çekiyor ve bu da XRP için güzel bir detay.

Piyasa sürprizlerle dolu ve eğer XRP Coin fiyatı 0,45 dolar altı kapanışlar yaparsa 0,4 dolar desteğine gerileyebilir.