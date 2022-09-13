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BeaRex Beta Oyun Lansmanı Şerefine 10.000 USDT Hediye Verecek!

18:00
13 Eylül 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

GameFi’nin Free2Play ve Play2Earn özelliklerini birleştiren bir blockchain platformu olan BeaRex, 5 Eylül’den itibaren web sitesinde ve Telegram‘da oyunun beta sürümünü piyasaya sürdü. Bu etkinliği kutlamak için, 12 Eylül – 26 Eylül 2022 tarihleri arasında ekip, bu iki platformdaki beta sürümü oyuncuları arasında 10.000 USDT ödül fonu ile bir çekiliş düzenleyecek.

BeaRex Nasıl Oynanır ve Telegram ve Web’deki Yarışmaya Nasıl Katılınır?

Pazartesi gününden itibaren, BeaRex demo oyunu web sitesinde ve proje ekibinin ödüllerle günlük mücadeleler yapacağı Telegram’daki @BeaRex_bot‘ta oynanabilir hale geldi. Üç kategoride ödül verecekler:

  • Oyun Kazananları – Her gün 5 kazanan için 150$.
  • En iyi tavsiye programı katılımcısı – Her gün site veya Telegram aracılığıyla oyuna daha fazla tavsiye çeken 5 kişiden her biri için 150 $.
  • Her biri kendi ödülü olan günlük görevler.

Yarışmanın toplam ödül fonu 10.000 USDT. Yapılan açıklamalara göre oyunun hem web hem de Telegram sürümleri tamamen senkronize edilmiştir, bu nedenle aynı olacaktır. Ancak web sitesinde oynuyorsanız, Twitter üzerinden doğrulanma yapmanız gerekiyor.

BeaRex Hakkında

BeaRex, dört iş kolunu birleştiren bir ekosistem markası olarak tanımlanıyor.

  • Play to earn oyunu: Play to earn’ün bir özelliği, ücretsiz oyunu ve win to play biçimlerinin birleşimi olması. Varsayılan olarak oyun tamamen ücretsizdir ancak dilerseniz kazanç moduna geçebilirsiniz. Bunu yapmak için, oyun içi kaynakları toplamayı ve ardından bunları TripCoins ile değiştirmeyi mümkün kılan bir NFT Bear satın almanız gerekir. Satın aldığınız Bear, serbest modda oynadığınız Bear olabilir, bu yüzden onu NFT’ye çevirerek oyundaki tüm ilerlemenizi kaydedersiniz.
  • NFT sahiplerinin, NFT’lerini kiralayarak telif hakkı alabilecekleri ve NFT Bears’ı içeren en ünlü akış platformu dağıtımına sahip animasyon TV dizisi. İlk sezon şu an devam ediyor ve bir Netflix yazarı bunun için senaryo yazıyor. Family Guy ve The Simpsons’ın bir karışımı olan dizi, içinde yaşadığımız dünyayı hicivli ve esprili bir şekilde anlatacak.
  • Gıda, sağlık, evcil hayvan ve güzellik ürünleri, oyuncak ve kırtasiye, yayıncılık vb. kategorilerde lisanslama.
  • BeaRex karakterleriyle kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için bir eğitim platformu.

Yapılan açıklamalara göre ekip herkesi oyunu oynamaya ve yarışmaya katılmaya davet ediyor. Kazananların ise Discord, Twitter ve Telegram‘da duyurulacağı ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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