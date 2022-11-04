Okuma Süresi: 3 Dakika

Ekibin açıklamalarına göre, Orbeon Protocol, kripto para birimi dünyasında her türden yatırımcının ve farklı insanların dikkatini çekti. Buna ek olarak NFT’lerle ilgilenen insanlar da Orbeon’un bu teknolojilerin her ikisini de aktif bileşenler olarak içeren bir proje olduğu için ilgi gösteriyor gibi görünüyor. Açıklamalara göre Orbeon şu ana kadar 63 milyondan fazla token sattı ve büyümesi 1. Aşama Ön Satışları boyunca devam ediyor. Bu arada Orbeon ekibinin açıklamasına göre Bored Ape Yacht Club işlem hacmi negatife döndü ve düşüş trendi yaşanıyor. Orbeon ekibi BAYC’deki son durumu inceliyor.

BAYC İşlem Hacmi Düşüş Eğiliminde Mi?

Son derece değerli maymun NFT’leri ile tanınan bir NFT koleksiyonu olan Bored Ape Yacht Club Orbeon ekibinin açıklamalarına göre, son yirmi dört saattir olduğu gibi işlem hacminde gözle görülür bir düşüş eğilimi yaşıyor. Ekip konuyla ilgili olarak, “NFT’lerin değeri önemli ölçüde artmazken, işlem hacmi %22’ye kadar düştü ve düşmeye devam ediyor. NFT’lerin fahiş taban fiyatının sunduğu büyük giriş engeli nedeniyle Bored Apes’in şu anda yatırımcılara sunabileceği çok az şey var.” ifadelerini kullanıyor.

Birçok yatırımcı NFT sanat koleksiyonlarının uzun vadeli uygulanabilirliğini sorgulamaya devam ediyor ve yatırımcılar paralarını daha fazla fayda ve gerçek dünya kullanım durumları ile NFT’lere yatırmaya çalışıyor. Orbeon ekibinin iddialarına göre ise BAYC ve NFT’ler diğer daha az dinamik kullanım durumları ile tüketici ilgisini korumak için mücadele ediyor.

Orbeon Yatırımcılardan İlgi Görmeye Devam Ediyor

Ekibin açıklamalarına göre Orbeon Protokolü, NFT’lerin daha pratik ve fayda odaklı kullanımını sundukları için yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Bir blok zinciri yatırım platformu olarak tasarlanan Orbeon Protokolü, ilgi çekici start-up şirketlerinin kısmi NFT’ler olarak basılarak risk sermayesi ve kitle fonlaması endüstrilerini alt üst etmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamalara göre trader’lar daha sonra bu NFT’leri 1 dolar gibi düşük bir fiyata satın alabilir ve söz konusu şirkete yatırım yaparak hizmet edebilir. Ekibe göre bu sistem, VC endüstrisini demokratikleştirir ve yatırımcıların nispeten düşük miktarlarda sermaye işle yeni şirketlere yatırım yapmalarını sağlar. Bunun yanı sıra, yeni başlayanlar her zamankinden daha hızlı bir şekilde sermaye toplayabilirler.

Yapılan açıklamalara göre NFT’ler için bu benzersiz kullanım durumuna olan ilgi, Orbeon Protokolüne olan ilgiyi son derece artırıyor ve bunun sonucunda yerel ORBN tokenının talebinin de hızla arttığı ifade ediliyor. ORBN, sahiplerine Orbeon ekosisteminde stake bonusları, yönetim hakları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunmayı amaçlıyor.

Sonuç: Orbeon NFT’lerin Geleceğini İnşa Etmeyi Amaçlıyor

Orbeon Protocol ekibin açıklamalarına göre uzun zamandır en iyi kripto para fikirlerinden biri ve insanlar bu başarılı lansmandan sonra yıllarca Orbeon hakkında konuşacak. Ön satışın şaşırtıcı rakamlara ulaşmasıyla birlikte Orbeon ekibi yatırımcıların da projenin ilgisinin arttığını dile getiriyor.

Orbeon Protocol, Faz 1 Ön Satışına sadece birkaç gün kaldı ve şimdiden yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ortaya atılan farklı rakamlar var, ancak şu anda Orbeon Protokolünün ön satış sırasında yatırımcılardan 10.5 milyon dolara kadar yatırım alabileceği tahmin ediliyor. 63 milyondan fazla tokenın satıldığı göz önüne alındığında ekibe göre, bu giderek daha olası görünüyor.

ORBN’nin şu anki değeri 0,004 dolarda bulunuyor, ancak proje ekibinin iddialarına göre analistler ve uzmanlar şimdiden kripto para hakkında büyük tahminlerde bulundular ve bazıları değerin %6000’e kadar yükselerek 0,24 dolarlık önemli fiyata ulaşacağını söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.