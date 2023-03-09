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Kripto para birimlerinin popülaritesi son yıllarda önemli ölçüde arttı, yatırımcılar ve hayranlar en güncel yenilikleri ve trendleri endişeyle takip eder hale geldi. Bu kadar çok dijital varlık varken dikkatinizi nereye yoğunlaştıracağınıza ve paranızı nereye harcayacağınıza karar vermek kolay olmayabilir.

Yine de son zamanlarda birkaç dijital token öne çıktı ve kripto para topluluğunda popülerlik kazandı. Bu coinler Axie Infinity (AXS), Decentraland (MANA) ve DigiToads (TOADS). Hepsi birbirinden oldukça farklı olsa da, hepsinin ortak bir özelliği var: Hepsi farklı sanal dünyalar yaratmakla bağlantılı.

DigiToads (TOADS)

Ekibin yaptığı açıklamalara göre DigiToads, NFT alanında hem bir meme coin hem de bir Oyna-Kazan tokenı olan nispeten yeni bir oyuncu. Bu proje, kullanıcıların ödüller kazanırken benzersiz dijital kurbağaları toplamaları ve takas etmeleri için eğlenceli ve etkileşimli bir yol yaratmayı amaçlıyor.

Henüz ilk aşamalarında olmasına rağmen ekibin iddialarına göre, DigiToads şimdiden özel bir takipçi kitlesi kazandı ve birçok yüksek profilli yayında yer aldı. NFT pazarının büyümesiyle birlikte ise DigiToads’ın bu alanda önemli bir oyuncu haline gelebileceği iddia ediliyor.

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Decentraland (MANA)

Decentraland, kullanıcıların içerik ve uygulamalar oluşturmasına, deneyimlemesine ve bunlardan para kazanmasına olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir sanal dünyadır. Proje 2017 yılından bu yana geliştiriciler ve yaratıcılardan oluşan başarılı bir topluluk oluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde Decentraland’in arkasındaki ekip, kullanıcılara platformun gelecekteki gelişiminde söz hakkı verecek merkezi olmayan özerk bir organizasyon olan Decentraland DAO’nun lansmanını duyurdu. Tutkulu bir topluluk ve merkezsizliğe olan bağlılığıyla Decentraland uzun vadeli başarıya hazırlanıyor olabilir.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity, dünyayı ele geçiren bir başka heyecan verici blok zinciri tabanlı oyun. Oyun, oyuncuların Axies adı verilen yaratıkları toplamasına, üretmesine ve savaşmasına olanak tanırken, kripto para birimi şeklinde ödüller kazanmalarını sağlıyor.

Axie Infinity, özel bir hayran kitlesi ve üçüncü taraf geliştiricilerden oluşan büyüyen bir ekosistemle şimdiden en popüler blok zinciri oyunlarından biri haline geldi. Yönetim tokenı AXS’in yakın zamanda piyasaya sürülmesiyle Axie Infinity kendisini sadece bir oyun olarak değil, oyun endüstrisini değiştirme misyonuna sahip merkezi olmayan özerk bir kuruluş olarak konumlandırıyor.

TOADS, MANA ve AXS’in Ortak Noktası Nedir?

DigiToads, Decentraland ve Axie Infinity, farklı kavramsal ve operasyonel varyasyonlara sahip olmakla birlikte, göreceli başarılarını açıklayan birkaç ortak noktaya sahip olabilir.

İlk olarak DigiToads ekibinin açıklamalarına göre, her üç girişim de blok zinciri teknolojisini kullanarak merkezi olmayan sistemlerin şeffaflık, değişmezlik ve güvenlik gibi avantajlarından yararlanıyor.

Dahası, kullanıcıların web3 oyunları aracılığıyla kripto para birimleri şeklinde teşvikler almasına olanak tanıyarak, sürekli katılımı teşvik eden kendi kendini idame ettiren bir ekosistem oluşturuyorlar.

Ayrıca, her proje, platformun gelişimini ve genişlemesini derinden önemseyen kararlı ve aktif bir kullanıcı, geliştirici ve destekçi tabanına sahip.

Son olarak DigiToads ekibinin açıklamalarına göre, her üç proje de yeni özellikler, yükseltmeler ve işbirliklerinin düzenli olarak açıklanmasıyla sürekli olarak büyüdüğü ve geliştiği için tüketiciler gelecekle ilgilenmeye ve hevesli olmaya devam ediyor.

Bu unsurlar bir araya geldiğinde DigiToads, Decentraland ve Axie Infinity’nin uzun vadede blok zinciri ve kripto para sektörlerinde baskın oyuncular olma potansiyelini destekliyor olabilir.

DigiToads, Decentraland ve Axie Infinity, blok zinciri oyunları ve sanal gerçekliğin büyüleyici dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için değerli seçenekler olarak lanse ediliyor. Ekibin açıklamalarına göre bu girişimler önemli bir gelişme potansiyeline sahip ve muhtemelen yatırımcıların ve kripto meraklılarının ilgisini çekebilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.