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Kripto paraların küresel ölçekte benimsemesi yavaşlasa da durmuş değil. Herkes sonraki boğa sezonunu bekliyor. Ve çok sayıda şirket bu alandaki hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle kripto para regülasyonlarının getireceği güven ortamı şirketleri daha da cesaretlendirecek. Bugün gelen haberse gelecekte artacak talebe ışık tutuyor.

Xapo Bank Kripto Desteği

Cebelitarık merkezli kripto dostu bir kurum olan Xapo Bank, bu ay sonuna kadar Tether desteğini getirecek. Piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan USDT önümüzdeki günlerde banka müşterileri tarafından kullanılabilecek. Yatırma ve çekme işlemlerinin aktifleştirilmesiyle kurumsal yatırımcılar yeni bir ödeme kanalına sahip olacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre işlemler ek ücrete tabi olmayacak. Tether hizmeti, bankanın Mart ayında tanıttığı USD Coin (USDC) için benzer bir hizmete katılacak. Banka, bu hizmetin başlamasından bu yana USDC mevduatlarının 48 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Bugüne kadar da 4,5 milyon dolarlık çekime aracılık edildi.

Stablecoin Benimsenmesi

Xapo Bank gelecekte bankaların stablecoinlerle geliştireceği güçlü ilişkiye hazırlık anlamında erken adımlar atıyor. ABD henüz kendi dijital dolarını piyasaya sürmedi ve yakın zamanda da bunu yapması beklenmiyor. Ancak kolay nakde çevrilebilir varlıklar tarafından 1:1 oranda desteklenen USDC, USDT gibi Stablecoinler şimdiden devasa piyasa değerlerine ulaştı.

Xapo Bank attıkları son adımla ilgili şunları yazdı;

“Xapo Bank, birçoğu gelişmekte olan pazarlarda bulunan üyelerinden stabilcoin mevduatlarının ve para çekme işlemlerinin verimliliği için güçlü bir iştah gördü”.

Banka, mevduatlara yıllık %4,1 faiz oranı sunuyor ve ağırlıklı olarak bireysel müşterilere hizmet veriyor.

Öte yandan ABD’li düzenleyiciler ülkedeki bankaların kripto para şirketlerine hizmet vermekten kaçınması yönünde talimatlar veriyor. Son FTX çöküşünün adından Temsilciler Meclisinde yükselen kripto karşıtı ses düzenleyicilerin bankalara resmi uyarı talimatları göndermesine kadar işi götürdü.

İş o kadar çığırından çıktı ki Mart ayında bankalar iflas edersen SEC Başkanı Gensler ve birçok yetkilinin banka iflaslarından kriptoyu sorumlu tuttuğunu bile gördük.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.490 dolardan alıcı buluyor. Yarın gelecek enflasyon verisi öncesinde hafta sonundan bu yana yatırımcılar risklerini azaltıyor.